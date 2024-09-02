Московским камерам дали больше свободы

Столичные власти установили правила размещения и эксплуатации дорожных камер на территории Москвы, отличные от федеральных норм, вступивших в силу накануне. Как выяснил “Ъ”, работу комплексов, контролирующих скоростной лимит, соблюдение разметки, проезд по выделенным полосам и ряд других параметров дорожного движения, по-прежнему будет администрировать ГИБДД. Мэрия получит полную власть лишь в части автоматических комплексов, фиксирующих нарушения парковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московские власти определились с порядком установки и работы дорожных камер

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Московские власти определились с порядком установки и работы дорожных камер

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Департамент транспорта Москвы опубликовал приказ о порядке установки и применения дорожных камер. С 1 сентября, как сообщал “Ъ”, действует федеральный закон №197, регулирующий работу всех комплексов автоматической фиксации нарушений в стране, однако Москва из-под его действия выведена (см. “Ъ” от 28 августа) в рамках «особенности использования» приборов, которые и описаны в приказе. До вступления в силу ФЗ-197 нормативных актов, регулирующих процесс установки камер, не было, власти руководствовались необязательными к исполнению рекомендациями и ГОСТами.

Решение об установке камер, следует из документа, будет принимать Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Администратор московского парковочного пространства (в части комплексов для контроля нарушений правил стоянки).

И если власти остальных регионов обязаны получить разрешение от ГИБДД на установку, в Москве решение просто «доводится» до Госавтоинспекции.

«Перечень мест (дислокации камер.— “Ъ”) уже согласован с ГУ МВД России по Москве и утвержден»,— сообщили “Ъ” в ЦОДД. Ранее в центре говорили о планах установить камеры у социальных объектов, поликлиник, больниц и в местах, где часто происходят мелкие аварии без пострадавших.

Установкой прибора административный процесс не ограничивается — необходимо разрешение на старт (а также прекращение) фиксации нарушений и формирования «писем счастья». Камеры, контролирующие нарушения скоростного режима и требований разметки, выезды на выделенку, обочину и другие нарушения ПДД, администрирует ГИБДД. А вот права контролировать нарушения парковки под запрещающим знаком (например, комплекс типа «Стритфалькон») закреплены за Московской административной дорожной инспекцией.

Свобода действий столичных властей, таким образом, фактически ограничена контролем за парковочными нарушениями, делает вывод координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Город сможет установить сколько угодно камер, но запуск в эксплуатацию произойдет только после того, как согласует ГИБДД,— говорит эксперт.— Более того, Госавтоинспекция может самостоятельно прекратить администрирование штрафов вообще с любых камер, в том числе с уже установленных».

По данным ЦОДД Москвы, в Москве сегодня 3,8 тыс. дорожных камер. В 2023 году с их помощью ГИБДД возбудила 40 млн дел об административных правонарушениях, назначив штрафы на сумму в 29 млрд руб. По данным за семь месяцев 2024 года, в столице зафиксировано 180 ДТП в зонах, контролируемых дорожными камерами,— на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Другим приказом дептранс описал порядок обозначения и оборудования автомобилей с мобильными камерами, фиксирующими нарушения на ходу (это также предусмотрено новым законом). В Москве для этих целей раньше использовались Hyundai Solaris с камерой в салоне, так называемые парконы, но сейчас в рамках обновления парка ЦОДД меняет их на зеленые электрические «Москвичи 3Е» с комплексами, встроенными в сигнальную балку. Приказ закрепляет эту практику. В документе указан в том числе обязательный цвет кузова (зеленый), логотип ЦОДД на машине, пиктограммы и надпись сзади: «Я помогу». «Парконы» нового типа, поясняют в ЦОДД, выполняют также функцию «дорожного патруля» — службы, к сотрудникам которой может бесплатно обратиться любой автомобилист за помощью (завестись, поменять колесо и прочее).

Иван Буранов