У московских камер свои виды

Московские власти готовятся с 1 сентября использовать дорожные камеры фиксации нарушений по собственным правилам, отличным от федеральных. Такую возможность столица получила благодаря поправкам, принятым Госдумой в последний день весенней сессии в ряду десятков прочих законодательных изменений. В мэрии пояснили, что помимо выделенок, перекрестков, пешеходных переходов и зон запрета остановки комплексы будут устанавливаться возле детских садов, школ, поликлиник, а также в очагах аварийности. Изменения затронут и механизм наказания нарушителей с помощью приложения "Помощник Москвы": его функционал будет сокращен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Год назад Госдума приняла поправки к закону об автодорогах и дорожной деятельности, ужесточив с 1 сентября 2024 года требования к установке и использованию дорожных камер. Среди главных новшеств оказались, в частности, исчерпывающий перечень мест и условий монтажа комплексов, а также требование использовать опознавательные знаки на машинах с мобильными комплексами. Ранее водители жаловались, что власти используют камеры не для контроля за безопасностью движения, а для сбора штрафов. Поправки позиционировались законодателем как способ наведения порядка в фотовидеофиксации. Глава ГИБДД Михаил Черников заявлял, что неэффективные камеры будут «подчищены».

За месяц до вступления поправок в силу, 31 июля, Госдума вновь вернулась к этой теме. Поправки (.pdf), предложенные депутатом Алексеем Диденко (ЛДПР), были оперативно приняты среди десятков прочих изменений в законодательные акты РФ и потому многими были не замечены. Документ, между тем, установил «особенности применения» нормативов об автоматических комплексах для одного региона — Москвы — через поправки к закону 1993 года о статусе столицы. Изменения готовились и обсуждались «в рабочем порядке» совместно с МВД и столичным правительством на площадке комитета Госдумы по транспорту, пояснил “Ъ” господин Диденко.

Принятые поправки подразумевают, что до 1 сентября мэрия разработает собственный «порядок принятия решения» об установке, отключении, демонтаже приборов. Москве действует почти 3,8 тыс. дорожных камер — это 12% парка камер России. Городские власти определят перечень лиц, уполномоченных принимать соответствующие решения, и перечень органов, с которыми необходимо эти решения согласовывать, пояснили “Ъ” в ЦОДД Москвы. После того как документ будет готов, его разместят в открытом доступе.

Наиболее важной его частью, как ожидается, станет дополнение к установленному федеральным законодательством перечню мест для дислокации камер.

Напомним, федеральный закон разрешает использовать комплексы для контроля выделенок, перекрестков, пешеходных переходов, пунктов весогабаритного контроля, зон дорожного ремонта или строительства, а также стоянки или остановки. В ЦОДД сообщили “Ъ”, что в Москве камеры будут устанавливаться также у городских социальных и образовательных учреждений (поликлиники, школы, больницы), а также в местах, где в течение года произошло две аварии или более, в которых повреждены только машины (без пострадавших). В 2024 году, по данным Российского союза автостраховщиков, таких ДТП в столице произошло почти 120 тыс. В федеральных правилах, которыми будут пользоваться остальные регионы, речь идет лишь об «аварийно-опасных участках», где случились ДТП с пострадавшими или погибшими.

Новшества затронут и на нарушителей правил парковки.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман обращает внимание, что с 1 сентября для рассылки автоматических «писем счастья» камера должна работать «независимо от усмотрения и без какого-либо непосредственного воздействия на них человека», и для Москвы исключений не предусмотрено. Это новшество сократит функционал приложения «Помощник Москвы», следует из разъяснений столичных властей. Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) применяется в Москве с 2015 года: с его помощью неравнодушные граждане могут снять припаркованные с нарушением автомобили, а Московская административная дорожная инспекция или ГИБДД (в зависимости от типа нарушения) на этом основании направит автовладельцу постановление по почте. Штрафы за стоянку на газоне достигают в Москве 300 тыс. руб. для юрлиц. Верховный суд в 2019 году запретил выносить подобные штрафы, основываясь на «ручной» фиксации, когда человек сам наводит телефон на машину, но мэрия «Помощник Москвы» все эти годы продолжала использовать.

Парковка на газоне и неоплата парковки с помощью ПАК ПМ будет фиксироваться, как и раньше, пояснили “Ъ” в ЦОДД. «В части нарушения правил остановки и стоянки сформированный с помощью ПАК ПМ материал будет рассматриваться уполномоченными должностными лицами в форме административного расследования»,— сообщили в организации. То есть при фиксации таких нарушений автовладельцев вместо «письма счастья» будет ждать вызов в полицию для объяснения с составлением протокола, пояснил “Ъ” юрист Михаил Никитин.

Отметим, на особые полномочия по части применения дорожных камер вслед за столичными властями претендуют и другие регионы. «Подход к работе системы фотовидеофиксации в Москве и Подмосковье должен быть единым, так как между Москвой и областью отмечается высокая маятниковая трудовая миграция населения,— прокомментировали “Ъ” ситуацию в минтрансе Московской области.— Ежедневно на работу в столицу из Подмосковья и обратно приезжает примерно 1,4 млн человек». Григорий Шухман напоминает в связи с этим о праве субъектов ставить камеры в любых местах (за пределами закрытого перечня), определяемых ГИБДД «при осуществлении контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения».

Иван Буранов