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Коммерсантъ FM
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У московских камер свои виды

Столица получила особые полномочия для установки и настройки дорожных комплексов

Московские власти готовятся с 1 сентября использовать дорожные камеры фиксации нарушений по собственным правилам, отличным от федеральных. Такую возможность столица получила благодаря поправкам, принятым Госдумой в последний день весенней сессии в ряду десятков прочих законодательных изменений. В мэрии пояснили, что помимо выделенок, перекрестков, пешеходных переходов и зон запрета остановки комплексы будут устанавливаться возле детских садов, школ, поликлиник, а также в очагах аварийности. Изменения затронут и механизм наказания нарушителей с помощью приложения "Помощник Москвы": его функционал будет сокращен.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Год назад Госдума приняла поправки к закону об автодорогах и дорожной деятельности, ужесточив с 1 сентября 2024 года требования к установке и использованию дорожных камер. Среди главных новшеств оказались, в частности, исчерпывающий перечень мест и условий монтажа комплексов, а также требование использовать опознавательные знаки на машинах с мобильными комплексами. Ранее водители жаловались, что власти используют камеры не для контроля за безопасностью движения, а для сбора штрафов. Поправки позиционировались законодателем как способ наведения порядка в фотовидеофиксации. Глава ГИБДД Михаил Черников заявлял, что неэффективные камеры будут «подчищены».

За месяц до вступления поправок в силу, 31 июля, Госдума вновь вернулась к этой теме. Поправки (.pdf), предложенные депутатом Алексеем Диденко (ЛДПР), были оперативно приняты среди десятков прочих изменений в законодательные акты РФ и потому многими были не замечены. Документ, между тем, установил «особенности применения» нормативов об автоматических комплексах для одного региона — Москвы — через поправки к закону 1993 года о статусе столицы. Изменения готовились и обсуждались «в рабочем порядке» совместно с МВД и столичным правительством на площадке комитета Госдумы по транспорту, пояснил “Ъ” господин Диденко.

Принятые поправки подразумевают, что до 1 сентября мэрия разработает собственный «порядок принятия решения» об установке, отключении, демонтаже приборов. Москве действует почти 3,8 тыс. дорожных камер — это 12% парка камер России. Городские власти определят перечень лиц, уполномоченных принимать соответствующие решения, и перечень органов, с которыми необходимо эти решения согласовывать, пояснили “Ъ” в ЦОДД Москвы. После того как документ будет готов, его разместят в открытом доступе.

Наиболее важной его частью, как ожидается, станет дополнение к установленному федеральным законодательством перечню мест для дислокации камер.

Напомним, федеральный закон разрешает использовать комплексы для контроля выделенок, перекрестков, пешеходных переходов, пунктов весогабаритного контроля, зон дорожного ремонта или строительства, а также стоянки или остановки. В ЦОДД сообщили “Ъ”, что в Москве камеры будут устанавливаться также у городских социальных и образовательных учреждений (поликлиники, школы, больницы), а также в местах, где в течение года произошло две аварии или более, в которых повреждены только машины (без пострадавших). В 2024 году, по данным Российского союза автостраховщиков, таких ДТП в столице произошло почти 120 тыс. В федеральных правилах, которыми будут пользоваться остальные регионы, речь идет лишь об «аварийно-опасных участках», где случились ДТП с пострадавшими или погибшими.

Новшества затронут и на нарушителей правил парковки.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман обращает внимание, что с 1 сентября для рассылки автоматических «писем счастья» камера должна работать «независимо от усмотрения и без какого-либо непосредственного воздействия на них человека», и для Москвы исключений не предусмотрено. Это новшество сократит функционал приложения «Помощник Москвы», следует из разъяснений столичных властей. Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) применяется в Москве с 2015 года: с его помощью неравнодушные граждане могут снять припаркованные с нарушением автомобили, а Московская административная дорожная инспекция или ГИБДД (в зависимости от типа нарушения) на этом основании направит автовладельцу постановление по почте. Штрафы за стоянку на газоне достигают в Москве 300 тыс. руб. для юрлиц. Верховный суд в 2019 году запретил выносить подобные штрафы, основываясь на «ручной» фиксации, когда человек сам наводит телефон на машину, но мэрия «Помощник Москвы» все эти годы продолжала использовать.

Как правительство утвердило новые правила применения дорожных камер

Парковка на газоне и неоплата парковки с помощью ПАК ПМ будет фиксироваться, как и раньше, пояснили “Ъ” в ЦОДД. «В части нарушения правил остановки и стоянки сформированный с помощью ПАК ПМ материал будет рассматриваться уполномоченными должностными лицами в форме административного расследования»,— сообщили в организации. То есть при фиксации таких нарушений автовладельцев вместо «письма счастья» будет ждать вызов в полицию для объяснения с составлением протокола, пояснил “Ъ” юрист Михаил Никитин.

Отметим, на особые полномочия по части применения дорожных камер вслед за столичными властями претендуют и другие регионы. «Подход к работе системы фотовидеофиксации в Москве и Подмосковье должен быть единым, так как между Москвой и областью отмечается высокая маятниковая трудовая миграция населения,— прокомментировали “Ъ” ситуацию в минтрансе Московской области.— Ежедневно на работу в столицу из Подмосковья и обратно приезжает примерно 1,4 млн человек». Григорий Шухман напоминает в связи с этим о праве субъектов ставить камеры в любых местах (за пределами закрытого перечня), определяемых ГИБДД «при осуществлении контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения».

Иван Буранов

В Подмосковье появятся новые штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам

На сайте подмосковного минтранса закончилось общественное обсуждение проекта поправок к КоАП Московской области, согласно которым 1 января 2025 года в регионе начнут действовать санкции за бесплатный проезд по региональным платным автотрассам. Штраф для физлица—владельца легковой машины определен в 3 тыс. руб., юрлица — 10 тыс. руб. При проезде грузовика и автобуса санкция составит 5 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно. Штрафовать за это нарушение допускается не чаще одного раза в сутки (наказание отменяется при оплате долга в течение 20 дней после вынесения).

Новые правила будут применять на Мытищинской хорде и Южнолыткаринской дороге, участки которой областные власти пообещали открыть до конца 2024 года.

Сейчас на всех платных магистралях в России действует единый штраф: 1,5 тыс. руб. для легковых авто и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Сборы поступают в бюджет РФ. В связи с появлением региональных «платников» правительство предложило разделить санкции на федеральные и субъектовые, распределяя сборы между бюджетами. Закон, передающий соответствующие полномочия регионам, Госдума приняла еще в 2023 году, вступает в силу он 1 сентября 2024 года. Москва поправки к столичному КоАП уже приняла, установив штрафы (сумму аналогичны тем, что планируют утвердить в Подмосковье) для проспекта Багратиона и Московского скоростного диаметра. Власти Санкт-Петербурга пообещали установить штраф в 3 тыс. руб. для физлиц или 30 тыс. для юрлиц при поездках по Западному скоростному диаметру.

Иван Буранов

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