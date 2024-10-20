Музыканты играют на ностальгии

В Москве заметно выросли цены билетов на концерты. Организаторы выступлений утверждают, что артисты, которые остались в России, существенно повысили свои гонорары. А сами музыканты и их агенты говорят, что проводить концерты, в том числе арендовать залы, стало дороже. По данным одного из крупнейших билетных агрегаторов «МТС Live», за прошедшие полтора месяца средняя цена билета в России увеличилась почти до 2,5 тыс. руб. За два года показатель вырос почти на треть. В столице в октябре он превысил 2,8 тыс. руб. Как артисты пытаются привлечь аудиторию на свои шоу в новых условиях? Выясняла Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Едва оправившись от заключения в четырех стенах во время пандемии COVID-19 русский рок, андеграунд, хип-хоп и даже эстрада столкнулись с очередными переменами — отъездом внушительной части музыкантов за рубеж и внесением их в различные списки. Концертов меньше не стало, но проблем прибавилось. Лидер группы «Мельница» Хелависа говорит, что теперь забронировать подходящую площадку стало гораздо сложнее: «На удивление это непросто сделать даже за год, когда ты намечаешь следующий тур. Тенденция последних нескольких лет — это, конечно, делать упор на интегративное шоу, в котором ты не можешь отделить, что тебе больше нравится: личности исполнителей, их музыкальный материал или световое оформление.

Задача артиста сейчас в том, чтобы слушатель вышел после концерта, даже не понимая, что именно на него произвело настолько сильное впечатление, что ему хочется вернуться еще».

Выделяют артисты и другие тренды. Один из них — стремление представителей разных жанров к живому звуку и исполнению. Заметил эти изменения и музыкант Найк Борзов: «Я всегда играл и играю концерты с живым звуком что 20 лет назад, что 10, что сегодня. Это касается и рок, и инди-музыки. В отношении других жанров — в рэпе или попсе — такой тренд действительно наметился в последние годы, на мой взгляд, это отлично».

В конце ноября в рамках гастрольного тура в столице выступит Вячеслав Бутусов с юбилейной программой. Самый дорогой билет в партер стоит 26 тыс. руб. В Туле или Калуге за лучшее место зрителю придется заплатить 9 тыс. руб. При этом слушатели готовы идти на такие концерты даже за большие деньги, уверен генпродюсер компании-промоутера Ildar Bakeev Entertainment Ильдар Бакеев: «В Москве зритель искушенный. Групп стало меньше, хотя, в общем, концертов достаточно много происходит. Затраты на них растут. Бывает так, что артист слишком много выступает с одной и той же программой в одном и том же городе, вот тогда, естественно, спрос падает. Что касается группы Nautilus Pompilius, то у них есть своя постоянная аудитория, достаточно возрастная. Те люди, которые когда-то были рокерами, выросли с этим артистом.

Есть некое представление о справедливой цене в голове у зрителей. Если они готовы за этого артиста заплатить 7 тыс. или 10 тыс. руб., то они на это пойдут».

Согласно прайс-листу трех ивент-агентств самые высокооплачиваемые российские артисты получают за выступления в столице от 10 млн руб. К ним относятся Филипп Киркоров, Баста и группа «Ленинград». При этом серьезной конкуренции со стороны молодых артистов они пока не ощущают, заметил директор концертного агентства «Мерт» Антон Доронин: «Да, есть моменты с музыкантами, которых нет, которые уехали. Оставшиеся, соответственно, подняли свои гонорары.

Продюсеры певцов делают ход конем — выдерживают определенную паузу.

С 2022 года у "Руки вверх" каких-то больших концертов не было так же, как и у "Иванушек". И тут мы имеем два фильма, два больших шоу. Это не ностальгия, это хороший продюсерский ход. Есть все наши, которые были, а новых не появляется».

Помимо коллективов «Руки вверх» и «Иванушки International», эти два года подтолкнули к перезагрузке и других артистов. Например, в 2024-м россияне смогут чаще предаваться ностальгии на танцполе под композиции группы «Звери», Евы Польны, Владимира Кузьмина и Валерия Сюткина.

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