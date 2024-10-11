Крыша для звезды

В прокат вышел фильм Аскара Узабаева «Руки вверх!» — экранизированная история одной из самых популярных российских поп-групп. Игорь Гаврилов послушал в кинозале песни Сергея Жукова, которые не смог забыть за последние четверть века при всем своем желании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сказочная история успеха Сергея Жукова (Влад Прохоров) опирается в фильме на криминальную драму

Фото: «Централ Партнершип» Сказочная история успеха Сергея Жукова (Влад Прохоров) опирается в фильме на криминальную драму

Фото: «Централ Партнершип»

События, описанные в фильме «Руки вверх!», по большей части подаются как воспоминания солиста и автора песен группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, оказавшегося в 2018 году на больничной койке: он готовился тогда к серьезной хирургической операции, которая грозила поставить под вопрос всю его дальнейшую карьеру. Фабула картины охватывает 30 лет, от первых музыкальных опытов Жукова-школьника до концертов на Большой спортивной арене «Лужники».

Музыкант не стал отдавать такое дело в чужие руки и полностью проконтролировал весь процесс съемок самолично, а также снялся в роли Жукова-нынешнего. В этом смысле создатели фильма пошли даже дальше «Богемской рапсодии» и «Рокетмэна», на которые они, безусловно, ориентировались. Ни здравствующие музыканты Queen, ни Элтон Джон на экране не появлялись, хотя и продюсировали соответствующие байопики. А фильм «Руки вверх!» стал, фигурально выражаясь, частью корпорации, бренда, в который входят не только музыкальные проекты, но и сеть баров, и кондитерское производство, и другие бизнесы. Жена и деловой партнер Сергея Жукова Регина Бурд снялась в фильме в роли жены Сергея Жукова. В «детских» сценах из жизни музыканта снялся его сын Энджел. Как говорится, все в дом.

Основная сюжетная линия легла на плечи актера Влада Прохорова, обладающего той же обезоруживающей жизнерадостной харизмой, что и прототип главного героя. Сооснователя группы «Руки вверх!» Алексея Потехина сыграл Илья Русь. У актеров получилось воплотить на экране то важное взаимодействие, которое есть в большинстве групп с двумя лидерами. Один, условно говоря, гений, парящий в облаках своих мечтаний и фантазий, другой — оборотистый живчик, держащий нос по ветру и обеспечивающий связь с реальным миром. Для фанатов группы важно, что в кадре появляется и сам Алексей Потехин, давно ушедший из группы и совсем не стремящийся «кормиться с легенды». И в жизни, и на экране Потехин придерживается твердого решения: «Уходить нужно на взлете».

И так как «Руки вверх!» — все же не корпоративный фильм, а продукт, стремящийся быть настоящим кино, второстепенные роли здесь сыграли настоящие артисты, народные любимцы, от Леонида Ярмольника в роли хирурга до Федора Лаврова, играющего продюсера, который заключил с «Руки вверх!» кабальный контракт.

Но «Руки вверх!» хотят быть блокбастером, и поэтому картина — не просто сборник клипов с хорошими актерами, но в каком-то смысле и криминальная драма. В конце концов, это же ведь 90-е. А какое кино про 90-е без бандитов. Собственно, первая же сцена фильма — столкновение главного героя с уличным гопником. Девушке, которая нравится герою, гопник симпатичен, но экранному Жукову удается его победить, околдовав девушку своими мелодиями, а потом и просто поработав кулаками. Сложнее приходится с преступностью организованной.

После переезда в Москву «Руки вверх!» попадают в рабство к злодею-продюсеру и вынуждены отдавать ему львиную долю заработков, даже уже будучи суперзвездами. Правда, параллельно музыканты отдают свои записи на распространение аудиопиратам, и как там у пиратов складываются отношения с продюсером, авторы фильма не уточняют. Они вообще не ставили целью снять кино о музыкальной индустрии. Важно, что в конце концов «Руки вверх!» уходят от продюсера, который «ходит» под бандитами, к продюсеру, который «ходит» под силовиками. Люди в камуфляже обещают Сергею Жукову, что отныне он в безопасности. Вариант жизни без «крыши» в фильме, очевидно, не рассматривается.

Если же зритель ищет в фильме «Руки вверх!» разговор о музыке, то здесь ему загадывают загадку, которую разрешить сложнее, нежели решить, под какую «крышу» пойти.

В начале фильма в доме Сергея Жукова слушают бит-квартет «Секрет». На стене в его комнате висит постер Guns N`Roses. По радио передают, что погиб Виктор Цой. Жуков признается, что хотел бы создать такую же популярную группу, как The Beatles, а на радио пошел работать, «чтобы первым слушать всю новую музыку». В одной из ключевых сцен Жуков, стоя на берегу Волги, слушает в плеере великую песню 4 Non Blondes «What`s Up». То есть музыкальный вкус у него вроде бы есть. Но писать он стал прямолинейный евроданс, лишенный даже тени вызова стереотипам. И у него получились «Руки вверх!».

И вот нам показывают кадры с концерта на стадионе в «Лужниках» 2023 года, и десятки тысяч людей подпевают песне с самой очевидной аккордовой прогрессией, которую только можно себе представить. Непонятно, стоит ли порадоваться этому факту или предположить, что их вкус мог бы быть другим, если б не бешеная многолетняя популярность группы «Руки вверх!», от которой нет спасения.