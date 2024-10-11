Крыша для звезды
Вышел на экраны фильм «Руки вверх!»
В прокат вышел фильм Аскара Узабаева «Руки вверх!» — экранизированная история одной из самых популярных российских поп-групп. Игорь Гаврилов послушал в кинозале песни Сергея Жукова, которые не смог забыть за последние четверть века при всем своем желании.
Сказочная история успеха Сергея Жукова (Влад Прохоров) опирается в фильме на криминальную драму
Фото: «Централ Партнершип»
События, описанные в фильме «Руки вверх!», по большей части подаются как воспоминания солиста и автора песен группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, оказавшегося в 2018 году на больничной койке: он готовился тогда к серьезной хирургической операции, которая грозила поставить под вопрос всю его дальнейшую карьеру. Фабула картины охватывает 30 лет, от первых музыкальных опытов Жукова-школьника до концертов на Большой спортивной арене «Лужники».
Музыкант не стал отдавать такое дело в чужие руки и полностью проконтролировал весь процесс съемок самолично, а также снялся в роли Жукова-нынешнего. В этом смысле создатели фильма пошли даже дальше «Богемской рапсодии» и «Рокетмэна», на которые они, безусловно, ориентировались. Ни здравствующие музыканты Queen, ни Элтон Джон на экране не появлялись, хотя и продюсировали соответствующие байопики. А фильм «Руки вверх!» стал, фигурально выражаясь, частью корпорации, бренда, в который входят не только музыкальные проекты, но и сеть баров, и кондитерское производство, и другие бизнесы. Жена и деловой партнер Сергея Жукова Регина Бурд снялась в фильме в роли жены Сергея Жукова. В «детских» сценах из жизни музыканта снялся его сын Энджел. Как говорится, все в дом.
Основная сюжетная линия легла на плечи актера Влада Прохорова, обладающего той же обезоруживающей жизнерадостной харизмой, что и прототип главного героя. Сооснователя группы «Руки вверх!» Алексея Потехина сыграл Илья Русь. У актеров получилось воплотить на экране то важное взаимодействие, которое есть в большинстве групп с двумя лидерами. Один, условно говоря, гений, парящий в облаках своих мечтаний и фантазий, другой — оборотистый живчик, держащий нос по ветру и обеспечивающий связь с реальным миром. Для фанатов группы важно, что в кадре появляется и сам Алексей Потехин, давно ушедший из группы и совсем не стремящийся «кормиться с легенды». И в жизни, и на экране Потехин придерживается твердого решения: «Уходить нужно на взлете».
И так как «Руки вверх!» — все же не корпоративный фильм, а продукт, стремящийся быть настоящим кино, второстепенные роли здесь сыграли настоящие артисты, народные любимцы, от Леонида Ярмольника в роли хирурга до Федора Лаврова, играющего продюсера, который заключил с «Руки вверх!» кабальный контракт.
Но «Руки вверх!» хотят быть блокбастером, и поэтому картина — не просто сборник клипов с хорошими актерами, но в каком-то смысле и криминальная драма. В конце концов, это же ведь 90-е. А какое кино про 90-е без бандитов. Собственно, первая же сцена фильма — столкновение главного героя с уличным гопником. Девушке, которая нравится герою, гопник симпатичен, но экранному Жукову удается его победить, околдовав девушку своими мелодиями, а потом и просто поработав кулаками. Сложнее приходится с преступностью организованной.
После переезда в Москву «Руки вверх!» попадают в рабство к злодею-продюсеру и вынуждены отдавать ему львиную долю заработков, даже уже будучи суперзвездами. Правда, параллельно музыканты отдают свои записи на распространение аудиопиратам, и как там у пиратов складываются отношения с продюсером, авторы фильма не уточняют. Они вообще не ставили целью снять кино о музыкальной индустрии. Важно, что в конце концов «Руки вверх!» уходят от продюсера, который «ходит» под бандитами, к продюсеру, который «ходит» под силовиками. Люди в камуфляже обещают Сергею Жукову, что отныне он в безопасности. Вариант жизни без «крыши» в фильме, очевидно, не рассматривается.
Если же зритель ищет в фильме «Руки вверх!» разговор о музыке, то здесь ему загадывают загадку, которую разрешить сложнее, нежели решить, под какую «крышу» пойти.
В начале фильма в доме Сергея Жукова слушают бит-квартет «Секрет». На стене в его комнате висит постер Guns N`Roses. По радио передают, что погиб Виктор Цой. Жуков признается, что хотел бы создать такую же популярную группу, как The Beatles, а на радио пошел работать, «чтобы первым слушать всю новую музыку». В одной из ключевых сцен Жуков, стоя на берегу Волги, слушает в плеере великую песню 4 Non Blondes «What`s Up». То есть музыкальный вкус у него вроде бы есть. Но писать он стал прямолинейный евроданс, лишенный даже тени вызова стереотипам. И у него получились «Руки вверх!».
И вот нам показывают кадры с концерта на стадионе в «Лужниках» 2023 года, и десятки тысяч людей подпевают песне с самой очевидной аккордовой прогрессией, которую только можно себе представить. Непонятно, стоит ли порадоваться этому факту или предположить, что их вкус мог бы быть другим, если б не бешеная многолетняя популярность группы «Руки вверх!», от которой нет спасения.