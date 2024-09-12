Досуг воспользовался спросом

В России на треть вырос спрос на развлекательные мероприятия. Речь о концертах, фестивалях и стендап-шоу. Минувшим летом они суммарно заняли больше двух третей от всего рынка, следует из статистики сервисов МТС Live и Ticketscloud, пишет РБК. Более сдержанный рост в продажах билетов на театральные постановки: показатель вырос за год почти на четверть. На третьем месте по динамике мюзиклы, которые стали популярнее всего на 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На фоне такого высокого спроса со стороны аудитории предложение на рынке развлечений весьма ограничено, отмечает главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Денежная масса на руках населения растет, благосостояние тоже растет. Соответственно, значительная часть этих дополнительных доходов идет на культуру и развлечения. И спрос постоянно растет, а предложение ограничено.

Ограничения предложения связаны с тем, что далеко не каждый исполнитель имеет аудиторию и творческие возможности, которые дают ему право продавать билеты, то есть не на каждого их будут покупать. Речь идет об определенном дефиците исполнителей качественного творческого продукта. Просто не может быстро появиться большое количество, например, музыкантов, артистов, стендаперов тех же».

По данным Kassir.ru, билеты на фестивали за год подорожали на 70%, а на концерты на 13%. По сравнению с ними стоимость билетов на театральные постановки увеличились вдвое меньше. Новый тренд — посещение стендап-шоу, причем чеки на приглашение популярного комика сопоставимы с гонораром известного исполнителя, говорит руководитель агентства Event Agency Republic Free Юрий Мирошников: «Сейчас мы замечаем, что стали чаще заказывать выступления комиков.

В идеале, конечно, если комик медийный, то есть выступает на популярных телеканалах, это, естественно, является украшением программы.



Понятно, что традиционных ведущих, диджеев, кавер-групп либо популярных артистов никто не отменял. При этом некоторые комики готовят специальную программу: мы просим клиентов заполнить некую анкету, и комик в свое выступление интегрирует шутки на тему компании либо отдельных сотрудников. В целом есть тренд на такие мероприятия, на коммуникацию со зрителями».

По статистике МТС-банка и маркетплейса услуг YouDo, в прошлом году интерес россиян к походам в парки аттракционов вырос в полтора раза. Спрос на билеты в зоопарки увеличился на треть. Тренд на активный отдых продолжается, впрочем, у отрасли остается несколько нерешенных проблем, полагает президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений Алексей Просандеев: «Гонорар за выступление в среднем от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона.

Если мы говорим про каких-то известных комиков, которые уже имеют имя и давно на рынке развлечений, гонорары многомиллионные. Что касается исполнителей, то по сравнению с предыдущими годами немножко гонорары выросли. Стоимость приглашения как хорошего исполнителя, так и популярной группы, которая сейчас находится в разных музыкальных рейтингах, тоже начинается от нескольких миллионов».

Растущий спрос на развлекательные мероприятия наблюдается по всему миру. Например, международная компания Eventim, которая продает билеты, в частности, на концерты Эда Ширана, группы Papa Roach или Rammstein, нарастила выручку на 18%, по итогам первого полугодия она заработала свыше €1 млрд. Тренд подтверждает и американская транснациональная компания Live Nation Entertainment, она организовывала выступления Тейлор Свифт, Pink, Шакиры и других артистов.

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Елена Тюленева