Минниханов призвал казанцев ответственно относиться к ограничениям в дни саммита

Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил жителям Казани о временных ограничениях, которые будут действовать в дни проведения саммита БРИКС с 21 по 25 октября. Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности и попросил горожан отнестись к ним с пониманием, сообщает пресс-служба раиса республики.

В ходе совещания с представителями муниципальных районов, прошедшего в формате видеоконференции, Рустам Минниханов обратил внимание на меры, которые будут введены в Казани во время XVI саммита БРИКС. По его словам, участие в организации этого мероприятия — важная задача для Татарстана, возложенная на республику по поручению президента России Владимира Путина.

Рустам Минниханов отметил, что предстоящий саммит БРИКС, который соберет лидеров стран и множество иностранных гостей, требует особых мер безопасности. В связи с этим ограничения, вводимые с 21 по 25 октября, необходимы для успешного проведения мероприятия и обеспечения безопасности его участников.

Также раис подчеркнул, что саммит является важным событием для страны, и республика должна сделать все возможное для его успешной организации. В рамках подготовки Казань прошла масштабную модернизацию: обновили аэропорт, улучшили дороги, расширили возможности общественного транспорта и увеличили инфраструктуру для приема гостей. Эти изменения, несмотря на временные неудобства, в дальнейшем принесут пользу как жителям города, так и его посетителям.

Кроме того, Рустам Минниханов призвал жителей Казани с пониманием отнестись к ограничениям, подчеркнув, что проведение саммита — общегосударственная задача.

Сегодня на дверях подъездов казанских домов появились объявление о временных ограничениях на проезд автомобилей в центральных кварталах города с 22 по 25 октября. Жителям рекомендуется заранее найти альтернативные места для парковки, так как проезд будет закрыт. Пешеходы смогут войти в дома только при предъявлении паспорта с местной пропиской.

Подробнее об ограничениях, связанных с саммитом БРИКС — в материале «Ъ Волга-Урал».

Анар Зейналов