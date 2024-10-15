Казань не возьмут

В Казани в понедельник прошел брифинг, посвященный ограничениям, которые будут действовать во время саммита БРИКС с 22 по 24 октября. Это одно из крупнейших мероприятий международного формата, проводящееся в России в этом году. В дни визита мировых лидеров в столицу Татарстана главные улицы города будут перекрыты, движение такси — ограничено, а электросамокатов и велосипедов — запрещено. Кроме того, жителям центра рекомендовано носить с собой паспорта, подтверждающие место их прописки. Будут ли пускать в центр остальных казанцев и туристов, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал в ходе брифинга заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров, уже с 18 октября на центральных и прилегающих к ним улицах будет введено ограничение движения транспорта. Также ежедневно с 6 утра до 21 вечера на семи улицах будет действовать запрет на проезд грузовиков массой свыше пяти тонн. Для обеспечения поставок продуктов в торговые точки достигнута договоренность о завозе товаров в ночное время, добавил господин Гафаров.

Непосредственно с 22 по 24 октября в Казани будет ограничено движение транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности, в том числе топливо.

По оценке властей, проблем с наличием бензина на АЗС при этом не возникнет. На стоимость транспортных услуг ограничения также никак не повлияют, заверил Шамиль Гафаров.

С 19 октября в столице Татарстана будет ограничена аренда электросамокатов и велосипедов. Операторы уже начали вывозить их из города. Кроме того, тогда же муниципальные парковки будут закрыты для жителей и каршеринговых автомобилей. Парковаться на них смогут только аккредитованные транспортные средства организаторов. В центральной части Казани, на перекрытых улицах, ограничат услуги такси.

Как рассказал Шамиль Гафаров, казанцам, проживающим в центре города, рекомендовано иметь при себе паспорта для подтверждения прописки. Будут ли пускать туда горожан из других частей города, а также туристов, пока неизвестно.

С 22 по 24 октября изменится схема движения семи автобусных маршрутов. Кроме того, два маршрута будут полностью отменены. С 19 октября жителям Казани для поездок в аэропорт рекомендуется использовать электропоезда, отправляющиеся с железнодорожного вокзала, так как такси могут быть недоступны. С 21 по 25 октября возможны изменения в расписании вылетов и прилетов в международном аэропорту Казань. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о рейсах через колл-центры авиакомпаний, справочные службы аэропорта и на сайте компаний.

Участников саммита БРИКС в Казани разместят в 86 объектах, включая 57 отелей города. На мероприятие ожидается прибытие делегаций из 33 стран, в том числе 24 первых лиц государств, а также генеральных и государственных секретарей международных организаций, таких как ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союза государств России и Белоруссии и Нового банка развития. Как ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в рамках саммита Владимир Путин проведет около 20 двусторонних встреч.

Влас Северин, Казань