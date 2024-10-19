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В центре Казани ограничат проезд к жилым домам на время саммита БРИКС

С 22 по 25 октября в центральных кварталах города будет временно ограничен проезд для автомобилей. Меры вводятся с полуночи 22 октября и продлятся до 23:59 25 октября для обеспечения безопасности. Такие объявления появились на дверях подъездов многоквартирных домов города.

В центре Казани ограничат проезд к жилым домам на время саммита БРИКС

В центре Казани ограничат проезд к жилым домам на время саммита БРИКС

Фото: соцсети

В центре Казани ограничат проезд к жилым домам на время саммита БРИКС

Фото: соцсети

Жильцам рекомендуют заранее найти альтернативные места для парковки, так как доступ на автомобиле будет закрыт. Для пешеходов вход к домам будет возможен при предъявлении паспорта с местной пропиской.

Анар Зейналов

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