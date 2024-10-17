Симметричное зерно

Вслед за закрытием Казахстаном своего рынка для российских аграриев, отправлявших в страну 1–5 млн тонн зерна в год, Россельхознадзор ввел ответные ограничения. Под запрет попал, в частности, ввоз из соседней республики пшеницы, томатов и дынь. Для казахстанских сельхозпроизводителей Россия остается ключевым направлением сбыта и транзита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Россельхознадзор 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в РФ из Казахстана сельхозпродукции, следует из текста опубликованного решения. Под ограничения попали твердая и мягкая пшеница, чечевица и семена льна масличного, за исключением транзитной продукции с фитосанитарными сертификатами на страну конечного назначения. Ввоз томатов, перцев, семян подсолнечника для посева из третьих стран и казахстанских дынь запрещен полностью.

В Россельхознадзоре пояснили, что решение принято для фитосанитарной безопасности. С начала 2024 года ведомство обнаружило 215 случаев ввоза из Казахстана подкарантинной продукции. Власти республики, по мнению Россельхознадзора, мер не приняли и результатов расследования не представили.

В Минсельхозе Казахстана пояснили “Ъ”, что временные ограничения должны были обсуждаться 17 октября в Москве на заседании межправительственной комиссии двух стран.

Его итоги к моменту подписания номера не были известны.

Решение Россельхознадзора последовало за ограничениями, введенными Казахстаном, закрывшим 16 августа свой рынок для импортного зерна. Директор «Совэкона» Андрей Сизов связывает это с рекордным урожаем пшеницы внутри страны: 16–17 млн тонн против 12 млн тонн годом ранее. До введения запрета из России в Казахстан поставлялись 1–3 млн тонн зерна в год.

Представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов говорит, что на пике поставки в республику из России достигали 5 млн тонн в год. Казахстанские же производители через Россию, по словам господина Сизова, осуществляют основной объем экспорта: у страны нет выхода к морю, а практически все перевозки зерна происходят по воде. Хотя транзит формально не попадает под ограничения Россельхознадзора, эксперт не исключает, что у компаний возникнут проблемы и с ним.

Евгений Карабанов замечает, что остался разрешен транзит без перегрузки, либо перевалка из вагонов в трюмы. Из-за этого возможно использовать только небольшие суда. 10 тыс. тонн зерна это уже 150 вагонов при средней длине грузового поезда 65–70, поясняет эксперт. Транспорт с меньшим дедвейтом (суммарная масса полезного груза на судне), по словам эксперта, снизит рентабельность перевозок. Ограничение экспорта может привести к затовариванию, говорит он.

16 октября депутат Мажилиса (парламента) Айдарбек Ходжаназаров обратился к премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову с просьбой начать официальные переговоры с Россией для отмены необоснованных фитосанитарных ограничений на транзит казахстанской продукции.

Нарушения фитосанитарных норм, по словам Евгения Карабанова, регулярно возникают как с российской, так и с казахстанской стороны, предполагая в крайнем случае карантинные ограничения непосредственно на конкретный регион. Запреты он считает политическим решением.

Критичными ограничения российских властей, по мнению господина Карабанова, могут быть для казахстанских овощей. Согласно комитету по статистике Казахстана, в 2023 году в Россию было поставлено 17,4 тыс. тонн томатов, в другие страны — 1,4 тыс. тонн. Для дынь показатели составили 14,7 тыс. тонн и 1,2 тыс. тонн соответственно. Президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников говорит, что крупным импортером томатов в Россию остается Турция. Поставки из Казахстана, по его словам, нередко являются реимпортом из третьих стран. Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий говорит, что на Казахстан приходит 40–50% импорта дынь в Россию. Но высокий сезон закончился, и в ближайшие семь—восемь месяцев ограничения на рынок существенно не повлияют, считает она.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько предполагает, что взаимные ограничения России и Казахстана могут быть сняты с начала 2025 года. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин рассчитывает, что зерновая торговля между странами возобновится после 31 декабря: «Мы скорее дополняем друг друга, чем конкурируем».

Александра Мерцалова; Александр Константинов, Астана