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Коммерсантъ FM
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Казахстан лавирует между санкциями

Как страна выстраивает сотрудничество с Россией

Казахстан не будет «слепо следовать» санкциям против России. Меры, которые должны были ослабить Москву, привели к тому, что пострадала сама Астана, а компенсаций от Запада оказалось недостаточно. Об этом заявил вице-премьер республики Серик Жумангарин в интервью Bloomberg. В пример он привел ситуацию с компанией Eurasian Resources Group, которая частично принадлежит государству. До начала боевых действий на Украине организация поставляла в РФ горнодобывающую продукцию, но из-за санкций сотрудничество прекратилось. Покупатели нашли внутренних поставщиков и теперь «процветают вместе с другими российскими сталелитейщиками». В то же время Казахстан продолжит соблюдать основные ограничения, поскольку «не выдержит» прямых санкций Запада.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Впрочем, в реальности сокращение сотрудничества оказалось несущественным, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Я не считаю, что это некий пересмотр политики. Казахстан находится в положении, когда он хочет сохранить экономические связи с Россией и в то же время не желает подвергать свои компании санкциям. Поэтому это лавирование: были одни заявления, сейчас вроде как пошли противоположные.

Те, кто вводят ограничения в отношении РФ, все-таки понимают, что у Астаны с ней устоявшиеся, масштабные связи, которые формировались многие десятки лет.

Это не Китай, для которого значимость Москвы в качестве партнера, конечно, меньше гораздо, чем для Казахстана. Последний надеется, что такое понимание есть, и хочет, чтобы оно было и впредь. Так что это политика. Кстати, Россия, я уверен, это тоже вполне осознает».

Почему Астана требует дополнительные пошлины с российских фур

До сих пор высокопоставленные чиновники из Казахстана никогда публично не оспаривали западные санкции против России. В 2023 году президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет и впредь соблюдать их. В то же время заместитель премьер-министра Серик Жумангарин признал, что страна не присоединилась к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение. А Bloomberg отмечает, что Астана ищет новые выходы к морю, поскольку ее соседи — Россия и Иран — оказались под серьезным санкционным давлением, и ситуация усугубляется. Казахстан даже обращался к Западу с просьбой разрешить использовать Иран для транзита, но безрезультатно. И возможно публичные заявления — это повод возобновить диалог, отметил профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский:

«Да, не исключено, что слепое следование санкциям могло нанести какой-то ущерб по отдельному направлению в отдельном экономическом секторе. Если казахстанская сторона объяснит этот аспект американцам, выложит цифры на стол, это будет нормальный шаг, и в США не могут отвергнуть такую дипломатию. Но в целом, конечно, какие-то риски сохраняются, мы должны помнить о том, что большинство стран все-таки выполняют вторичные санкции. Речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах и Китае, кстати. Так что в дальнейшем будет некое балансирование, но с расчетом приобретения выгод и потерь.

Вместе с тем Казахстан уже нашел все экспортные каналы, правда, там позиции Китая очень сильны. Иран — это просто-напросто сосед через Каспийское море, отношения с Европейским союзом у Казахстана гораздо лучше, чем у России. С партнерами у Астаны более или менее все ясно. Я не думаю, что какие-то тут могут новые игроки тут появиться, но это реальный фактор углубления отношений с Китаем».

Какие возможности для трансакций в дружественные юрисдикции остаются у РФ

Несмотря на то, что Казахстан соблюдает основные санкции, в июле 2024-го Институт экономических исследований Минэкономики республики сообщил, что за пять месяцев года экспорт в Россию увеличился почти на 6%. Астана поставила Москве товаров почти на $3 млрд. А как отмечал российский премьер Михаил Мишустин, за весь прошлый год товарооборот между странами достиг 2,5 трлн руб., что на 0,5 млрд руб. больше рекордного показателя 2022-го.

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Владислав Викторов

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