Углю ищут место в вагонах

Предложение ОАО РЖД отказаться в 2025 году от заключения соглашений с регионами, кроме Кузбасса, на вывоз угля на экспорт в восточном направлении не поддержано Минэнерго. Там выступают за возобновление соглашений без исключений и с ростом объемов с текущих около 100 млн тонн. По мнению экспертов, лоббистские позиции ОАО РЖД сейчас достаточно сильны, но и Кузбасс может добиться своего, а вот другим регионам придется договариваться в частном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Глава Минэнерго Сергей Цивилев выступил за безусловное возобновление квот на экспорт угля в восточном направлении в 2025 году. «Позиция министерства принципиальная: со всеми угледобывающими регионами, с которыми договор был на этот год, он должен быть обязательно подписан — со всеми без исключения на следующий год,— цитирует его ТАСС.— И не просто подписан, а цифра должна быть увеличена».

Квоты на вывоз угля из регионов действуют с 2021 года. Первоначально они были выделены только Кузбассу — после поручения президента РФ Владимира Путина к 2024 году увеличить вывоз угля из региона на восток на 30% относительно 2021 года (см. “Ъ” от 2 марта 2021 года). В 2021 году квота была установлена в 53 млн тонн. Постепенно количество регионов увеличивалось, в 2022 году добавились Бурятия, Хакасия и Тува, потом Якутия, а в 2024 году — и Иркутская область.

Суммарные квоты на 2024 год для шести регионов — около 100 млн тонн.

Уголь по этим соглашениям едет по железной дороге на восток с приоритетом, что при ограниченной пропускной способности Восточного полигона влияет на перемещение прочих грузов. В этом году предоставить квоту просила и Новосибирская область —10 млн тонн на восток и 20 млн тонн на северо-запад, а Хакасия настаивала на увеличении квоты с 6,5 млн до 10 млн тонн (см. “Ъ” от 12 августа).

2 октября глава ОАО РЖД Олег Белозеров обратился к Владимиру Путину с предложением не заключать в 2025 году соглашения с угледобывающими регионами, сохранив квоту только для Кузбасса — в объеме 55,3 млн тонн, при условии вывоза не только угля, но и других грузов. Продление соглашений, писал господин Белозеров, создаст риски недофинансирования инвестпрограммы ОАО РЖД, потери до 30 тыс. рабочих мест, консервации строек и не позволит достичь национальной цели по увеличению несырьевого экспорта (см. “Ъ” от 8 октября). Глава Кузбасса Илья Середюк на Российской энергетической неделе (РЭН) в конце сентября говорил, что регион подал заявку на квоту на 2025 год, которая должна быть не менее 68 млн тонн. Власти других регионов, в частности Хакасии и Тувы, выступили против отмены соглашений.

Главы Кузбасса, Хакасии и Новосибирской области в письме премьеру Михаилу Мишустину, выступая против готовящейся индексации тарифов ОАО РЖД, сообщали в начале октября, что угольные компании регионов в первом полугодии получили совокупный убыток в 13 млрд руб. против прибыли в 184 млрд руб. годом ранее. Отгрузки угля на экспорт из трех регионов за семь месяцев сократились на 18%, а добыча по итогам года может снизиться на 12%, или 32 млн тонн, отмечалось в письме. По итогам девяти месяцев добыча угля в Кузбассе сократилась на 8%, или на 12,9 млн тонн, сообщило министерство угольной промышленности региона.

Как рассказывал господин Середюк на РЭН, регион по итогам восьми месяцев недополучил 33,7 млрд руб. собственных доходов относительно того же периода 2023 года. «Это минус 18% от уровня 2023 года, и самое большое снижение собственных доходов среди регионов РФ по абсолютному и по относительному показателю»,— пояснял глава Кузбасса.

Налоговые поступления от угольной отрасли, по словам господина Сердюка, за первое полугодие 2024 года сократились на 61% год к году, до 21 млрд руб.

ОАО РЖД сегодня обладает сильным административным ресурсом, чтобы противостоять угольному лобби, полагает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. «Однако Кузбасс поддерживает президент страны,— подчеркивает эксперт.— В связи с этим квоты Кузбасса точно будут сохранены. С увеличением на общую величину роста пропускной способности». Остальные регионы, по его мнению, сумеют получить квоты только на уровне прямых договоренностей.

Наталья Скорлыгина