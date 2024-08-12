Эк куда квотил

Низкие мировые цены на уголь и рост расходов на логистику осложнили положение угольной отрасли Хакасии. Глава региона Валентин Коновалов попросил федеральные власти увеличить квоты на вывоз угля на экспорт и дать скидки к тарифу ОАО РЖД. Регион, удаленный от всех портов, теряет налоговые поступления от угольной отрасли, что чревато сложностями с выплатой зарплат, опасаются власти. Аналитики ожидают, что рентабельность добывающих компаний в ближайшее время может улучшиться из-за роста цен на уголь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Глава Хакасии Валентин Коновалов в конце июля обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить правительству оказать угольной отрасли региона ряд мер поддержки (“Ъ” видел обращение). Так, господин Коновалов попросил увеличить квоту на вывоз угля на экспорт в восточном направлении на 2024 год с 6,5 млн до 10 млн тонн, возобновить применение понижающих коэффициентов при определении платы за перевозки угля 0,4 и 0,895, а также установить скидки в рамках тарифного коридора ОАО РЖД в размере 12,8%.

Владимир Путин поручил рассмотреть обращение вице-премьеру Виталию Савельеву. «В рамках исполнения направлена резолюция в профильные ведомства о проработке вопроса и подготовке проекта доклада президенту России»,— сообщил “Ъ” представитель господина Савельева. В Минэнерго и правительстве Хакасии не предоставили комментариев.

Как сказано в обращении Валентина Коновалова, центры угледобычи региона равноудалены от портов северо-запада, южного и восточного направлений.

Среднее расстояние перевозки — 5,2 тыс. км, а железнодорожный тариф в 2022–2024 годах возрос на 54%, в результате чего уровень железнодорожной составляющей в цене обогнал накопленную инфляцию на 25%.

После падения мировых цен экспорт угля с месторождений Хакасии осуществляется на границе рентабельности, говорится в письме. Дальнейшее ухудшение рыночной конъюнктуры грозит сокращением производственных планов и «формированием безработицы» в отдельных районах. В обращении сказано, что Хакасия добывает в год 26 млн тонн угля, 10% населения республики зависит от угольной отрасли. Представитель СУЭК, которая работает в регионе, заявил “Ъ”, что вывоз — главная проблема угольщиков Хакасии, на которой завязаны остальные проблемы. Другой источник “Ъ” в угольной отрасли уточняет, что у угольщиков региона доля затрат на логистику в цене достигает 70%.

Положение в угольной отрасли региона обсуждалось и на совещании Минэнерго в начале августа. Как следует из протокола (есть у “Ъ”), правительство Хакасии доложило, что в 2023 году от угольной отрасли недополучено 3 млрд руб. налогов, а в первой половине 2024 года — 6 млрд руб. Сумма недополученных налогов за полтора года соответствует 30% от собственных доходов бюджета республики. «Хакасия уже не в состоянии выполнять свои социальные обязательства, в том числе по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы»,— говорится в протоколе. Там сказано, что недополученные средства бюджета от налоговых поступлений угольных предприятий должны быть компенсированы республике из федерального бюджета.

Меры, предложенные главой Хакасии, соответствуют традиционным запросам угольной отрасли к ОАО РЖД. Вернуть льготные коэффициенты к тарифу ОАО РЖД и ввести скидку в 12,8% ранее предлагало Минэнерго.

Против инициативы выступили Федеральная антимонопольная служба и ОАО РЖД (см. “Ъ” от 27 мая).

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что экспортные перевозки угля из Хакасии в восточном направлении в первом полугодии выросли на 5,8%, до 3,33 млн тонн. Но показатель оказался ниже плана на 5% из-за необходимости приоритетной погрузки угля для тепловой генерации во внутрироссийском сообщении, поясняют в монополии. В третьем квартале из республики будет дополнительно вывезено на экспорт 0,2 млн тонн, говорят в ОАО РЖД. В июле, по данным монополии, отгрузка угля на экспорт из Хакасии в восточном направлении была выше плана на 2,4%, за первые восемь дней августа — на 13,1%. Всего по итогам года планируется вывезти на восток 6,5 млн тонн экспортного угля, что на 6,4% выше уровня 2023 года.

В ОАО РЖД добавили, что финансовый план и инвестпрограмма, предусматривающая масштабное развитие железных дорог в том числе для вывоза экспортного угля, сверстаны исходя из утвержденного уровня тарифов. А скидка к железнодорожному тарифу приведет к непокрываемым убыткам ОАО РЖД, говорят в компании. В случае необходимости в монополии предлагают поддержать угольную отрасль через прямые государственные субсидии.

Аналитики ожидают роста цен на уголь в ближайшей перспективе, что должно поддержать рентабельность сектора. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов ожидает роста стоимости угля на $5–7 за тонну в связи с ростом цен на газ в ЕС на фоне боевых действий в Курской области, где находится ГИС «Суджа», обеспечивающая транзит российского газа через Украину в Европу. На более серьезное удорожание угля господин Худалов не рассчитывает до начала снижения ставок в США. Но и сильного снижения цен аналитик не ждет, указывая, что большинство поставщиков энергетического угля работают с нулевой или отрицательной рентабельностью.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина