Железные дороги потренируются на угле

В правительстве продолжают обсуждать введение приоритетного доступа и системы «вези или плати» на железных дорогах, которая вызвала критику клиентов ОАО РЖД. Так, возникла идея применить новые правила в ограниченных масштабах: только на перевозки угля Кузбасса в восточном направлении на три года. Будет ли принято такое решение, станет понятно после совещания у президента РФ, которое может состояться в ближайшие дни.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел 1 марта совещание о долгосрочных договорах на вывоз угля. В частности, обсуждались поправки к уставу железнодорожного транспорта. Они могут стать частью мер, которые вводят ответственность для инвесторов в морские порты, в частности, за загрузку подводящей инфраструктуры, которая строится за счет государства.

Как сообщал “Ъ”, прошедший в первом чтении законопроект, и подготовленные вместе с ним ко второму чтению поправки в устав, касающиеся железных дорог, вызывали негативную реакцию инвесторов (см. “Ъ” от 30 июля 2020 года). В частности, им не нравилось введение принципа приоритетного доступа к инфраструктуре и системы «вези или плати» (ship-or-pay, см. “Ъ” от 19 и 25 февраля). По словам собеседников “Ъ”, 24 февраля состоялось совещание у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова, где было поручено отправить документ на доработку с учетом позиций профильных отраслевых объединений и перенести срок его согласования на 26 февраля. Источники “Ъ” утверждают, что по итогам было решено разделить железнодорожную и портовую части проблемы.

Поправки к уставу, вынесенные на обсуждение у господина Белоусова, нужны для того, чтобы на законодательном уровне закрепить возможность заключения договоров на принципах «бери или плати», говорится в справке Минтранса (есть у “Ъ”). «Одной из проблем является незаинтересованность грузоотправителей заключать договоры об организации перевозок грузов с ОАО РЖД, так как не обеспечен приоритетный доступ к услугам,— сообщается в документе,— для чего необходимо внести изменения в правила недискриминационного доступа к инфраструктуре».

Проект поправок создает возможность заключения долгосрочных договоров на условиях обязательной предоплаты перевозчику, которая не возвращается при несоблюдении согласованных объемов перевозок, и с необходимостью оплаты перевозки вне зависимости от того, предъявлены ли к ней грузы. Предусматривается приоритетный доступ к инфраструктуре для таких грузов, порядок предоставления которого определяет правительство. Сходные идеи предлагались и прежде (см. “Ъ” от 3 и 19 апреля 2019 года), но до сих пор безрезультатно.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом совещания, говорит, что обсуждалась идея распространить нововведения только на уголь Кузбасса. Другой собеседник уточнил, что речь шла о поставках угля из региона в восточном направлении в течение трех лет. В секретариате господина Белоусова ход совещания не комментируют.

Один из собеседников “Ъ” говорит, что если эксперимент будет сопровождаться внесением изменений в устав, то его масштаб не важен: отступление от принципа равнодоступности инфраструктуры будет зафиксировано. Другой отмечает, что при хроническом дефиците пропускной способности Восточного полигона внедрению ship-or-pay через изменения в уставе «сложно найти логическое объяснение, способное выделить плюсы для пользователей перевозки». Сложнее будет прийти к практической реализации этого подхода, не нарушая сложившейся многофакторной системы взаимоотношений с ОАО РЖД, говорит он, добавляя, что сейчас нет барьеров для заключения контрактов, обладающих признаками ship-or-pay. При этом все собеседники “Ъ” отмечают, что проведение эксперимента не стоит считать финальным решением: все ожидают совещания у президента РФ, которое должно состояться в ближайшие дни.

Наталья Скорлыгина, Анастасия Веденеева