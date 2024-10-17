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Коммерсантъ FM
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Приговор Евгению Брюну написали заранее

Главный специалист по лечению наркоманов осужден на семилетний срок

Кузьминский суд Москвы вынес приговор по делу о хищении свыше 137 млн руб. бюджетных средств при закупках медицинских изделий для определения наркологической и алкогольной зависимости. За мошенничество в особо крупном размере основной фигурант, бывший главный внештатный нарколог Минздрава России, экс-директор Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы (МНПЦ наркологии) Евгений Брюн, был осужден на семь лет со штрафом в 850 тыс. руб. и взят под стражу в зале суда. Остальные четверо обвиняемых получили сроки от четырех до семи лет заключения. Защита считает приговор незаконным и планирует его обжаловать.

Евгений Брюн получил и срок, и штраф

Евгений Брюн получил и срок, и штраф

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгений Брюн получил и срок, и штраф

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Несмотря на то что накануне прения сторон закончились лишь в восемь часов вечера, судья Юлия Фролова не стала брать паузу для написания приговора и назначила его оглашение на 10:30 утра следующего дня. В зал суда она вошла с внушительной пачкой листов, сообщив, что судебный акт изготовлен в полном объеме, однако по новым правилам огласила лишь вводную и резолютивную части решения. На это потребовалось не больше 15 минут.

Она признала 74-летнего бывшего директора МНПЦ наркологии Евгения Брюна, сменившего его на этой должности в декабре 2017 года Сергея Копорова, начальника отдела МНПЦ наркологии по проведению торгов Людмилу Еременкину, вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и гендиректора ООО «Микротехнологии» Сергея Васильева виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Владимира Якушева и Сергея Васильева — еще и в легализации похищенного (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии обвинения, все они входили в организованную преступную группу, которая действовала в 2015–2018 годах и похитила из бюджета города 137,7 млн руб., выделенных Московскому научно-практическому центру наркологии на закупку медицинских изделий: тест-контейнеров и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости, в том числе для лиц, претендующих на получение водительских удостоверений. Как установило следствие, продукцию приобретали по заведомо завышенным ценам через подконтрольные подсудимым организации: ООО «Импульсмед» и ООО «Битест», ООО «Микротехнологии» и ООО «Байла Морена». В схеме участвовали многочисленные контрагенты, через которых часть похищенных средств легализовали. Всего в деле речь шла о шести госконтрактах, три из которых заключил Евгений Брюн, покинувший должность директора МНПЦ наркологии и ставший его президентом, и еще три — Сергей Копоров.

Несмотря на то что в ходе процесса ни один из подсудимых (большинство из них находились под домашним арестом, а Сергей Васильев — под запретом определенных действий) вину не признал, суд счел ее доказанной.

Назначенное фигурантам наказание оказалось несколько мягче, нежели требовало гособвинение (от шести до восьми с половиной лет лишения свободы со штрафами от 1 млн до 1,8 млн руб.). Минимальный срок в четыре года общего режима со штрафом в 400 тыс. руб. суд назначил Сергею Копорову. Людмила Еременкина и Сергей Васильев получили на два года больше — по шесть лет каждый со штрафами в 500 тыс. и 1,5 млн руб. соответственно. Максимальное же наказание — по семь лет заключения судья назначила Евгению Брюну и Владимиру Якушеву; они заплатят штрафы в размере 850 тыс. и 1,5 млн руб. соответственно.

47-летний Владимир Якушев на первоначальном этапе расследования признал вину и даже заключил досудебное соглашение с прокуратурой о сотрудничестве, однако затем передумал.

Впрочем, несмотря на непризнание вины, он перевел 9 млн руб. в Московский научно-практический центр наркологии для возмещения ущерба. В связи с этим заявленный МНПЦ к подсудимым иск на сумму 92,6 млн руб. суд уменьшил до 83,6 млн руб., обязав осужденных выплатить данную сумму в солидарном порядке.

А вот поданный накануне иск прокуратуры Москвы на сумму 44,7 млн руб. в интересах второго потерпевшего — столичного департамента здравоохранения, который в суде отрицал причинение ему ущерба, суд оставил без рассмотрения. Депздрав может подать иск в порядке гражданского судопроизводства.

Когда прозвучали сроки, на руках у подсудимых защелкнулись наручники. Защитники осужденных уже заявили, что не согласны с приговором и планируют его обжаловать в Мосгорсуде.

По мнению защищавшего Евгения Брюна адвоката Сергея Севрука, судебный акт, который насчитывает около 400 страниц, был написан заранее.

«Очевидно, что говорить о правосудности приговора, который был составлен задолго до прений сторон, выступления прокурора и защиты, не приходится»,— сказал защитник. Он отметил, что с учетом пожилого возраста Евгения Брюна назначенный ему семилетний срок можно приравнять к «смертной казни».

Адвокат убежден, что в ходе процесса не были доказаны ни завышение цены при закупке медизделий, ни размер инкриминируемых хищений. «Финансовых экспертиз в деле нет, заключений специалистов — нет. Потерпевших в деле было двое. Но один из них от первого и до последнего дня настаивал, что ущерб департаменту Минздрава не причинен, потерпевшим его признали незаконно, и иск он заявлять не будет. Как можно при таких обстоятельствах говорить, что обвиняемые совершили мошенничество?» — сказал защитник. По его словам, будучи директором, а затем президентов МНПЦ наркологии, Евгений Брюн не занимался проверкой коммерческих предложений претендентов для участия в электронных аукционах на закупку товаров, и «никаких сведений о том, что цены на закупаемые тест-контейнеры и наборы реактивов завышались, у него не было».

Как видных наркологов обвинили в крупном мошенничестве

Адвокат утверждает, что ни один из примерно трех десятков свидетелей в суде не заявил о наличии у Евгения Брюна сговора с кем бы то ни было. «Ничего, кроме хорошего, кроме того, что он спасал тысячи людей и создал в Москве образцовую систему наркологической помощи, которая была растиражирована на всю Россию, о нем никто не сказал»,— заключил господин Севрук. При этом он добавил, что взятый под стражу после оглашения приговора глава компании «Микротехнологии» Сергей Васильев, находясь под запретом определенных действий, уже в ходе следствия продолжал сотрудничать с МНПЦ наркологии и выполнять госконтракты по поставке центру тест-контейнеров.

Евгений Брюн — доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач России. Он известен как организатор первого в СССР телефона доверия для наркоманов. Он же создал первую в России клинику для добровольного и конфиденциального лечения наркозависимых.

Мария Локотецкая

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