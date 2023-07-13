Следствие сдало тесты на наркотики и алкоголь

Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего президента ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы» (МНПЦ наркологии) Евгения Брюна, вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и их предполагаемых сообщников. Все они обвиняются в хищении бюджетных средств при закупках по завышенным ценам тест-контейнеров и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости, в том числе для лиц, претендующих на получение водительских удостоверений. Нанесенный бюджету ущерб, по данным следствия, составил 138 млн руб.
Полицейское следствие считает Евгения Брюна причастным к махинациям при закупах оборудования и реагентов для тестирования на нарко- и алкогольную зависимость
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Фигуранты уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Евгений Брюн, Владимир Якушев, а также глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров, начальник отдела по проведению торгов центра Людмила Еременкина и гендиректор ООО «Микротехнологии» Сергей Васильев в среду, 12 июля, подписали протокол об окончании следственных действий по уголовному делу. В ближайшее время они начнут знакомиться с материалами своего 200-томного дела.
В поле зрения правоохранительных органов Брюн и Якушев оказались зимой 2020 года. Годом ранее, в ноябре 2019 года, Минздрав России утвердил новый регламент предоставления медицинских справок в ГИБДД гражданами, претендующими на получение водительских удостоверений. Соответственно, резко возросла потребность в тестировании потенциальных водителей на алкогольную и наркотическую зависимость. В связи с готовящимися изменениями в регламент еще в 2017–2019 годах по линии МНПЦ наркологии были проведены десятки тендеров на 125,7 млн руб. на поставку медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя.
Вскоре проведением тендеров заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она провела проверку, в результате которой выяснилось, что в ряде случаев участником и победителем конкурсов на поставки необходимого медицинского оборудования становилось ООО «Медиатрейд», якобы принадлежавшее вице-президенту Ассоциации наркологов Владимиру Якушеву. Кроме того, вопросы у проверявших возникли и к другим компаниям—победителям тендеров, в том числе ООО «Импульсмед» и ООО «Битест» (всего в деле фигурируют шесть фирм). Антимонопольная служба также посчитала серьезно завышенными цены, которые предлагались участниками конкурсов. ФАС открыла дело и летом 2022 года признала компанию «Медиатрейд» и других поставщиков виновными в картельном сговоре. Материалы проверки антимонопольной службы были переданы в правоохранительные органы.
Изучив представленные ФАС документы, следственное управление УМВД по Юго-Восточному административному округу Москвы возбудило в том же августе 2022 года несколько уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые были затем объединены в одно производство. Спустя некоторое время расследование было передано на более высокий уровень — в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Евгений Брюн и Владимир Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Сначала им инкриминировали хищение 20 млн руб. Вскоре число фигурантов уголовного дела возросло — к уголовной ответственности были привлечены Людмила Еременкина и Сергей Васильев. А уже 13 января этого года пятым обвиняемым по делу стал директор МНПЦ наркологии Сергей Копоров, сменивший в этой должности господина Брюна. Отметим, что по ходу расследования ущерб, причиненный столичному бюджету, возрос в материалах уголовного дела в несколько раз — до 138 млн руб.
Следует отметить, что на начальной стадии расследования Владимир Якушев не только признал свою вину и раскаялся, но и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания как о своих действиях, касавшихся закупок медицинского оборудования, так и в отношении господина Брюна. Однако позже он свою позицию изменил, отказавшись от прежних показаний. На данный момент никто из фигурантов уголовного дела свою вину в инкриминируемом им мошенничестве не признает.
Потерпевшими по уголовному делу следствие признало департамент здравоохранения Москвы и МНЦП наркологии. Обе организации в рамках расследования заявили свои гражданские иски к обвиняемым.
Защита, ссылаясь на позицию своих доверителей, комментировать свое отношение к уголовному делу отказалась.