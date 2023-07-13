Следствие сдало тесты на наркотики и алкоголь

Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего президента ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы» (МНПЦ наркологии) Евгения Брюна, вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и их предполагаемых сообщников. Все они обвиняются в хищении бюджетных средств при закупках по завышенным ценам тест-контейнеров и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости, в том числе для лиц, претендующих на получение водительских удостоверений. Нанесенный бюджету ущерб, по данным следствия, составил 138 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейское следствие считает Евгения Брюна причастным к махинациям при закупах оборудования и реагентов для тестирования на нарко- и алкогольную зависимость

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Полицейское следствие считает Евгения Брюна причастным к махинациям при закупах оборудования и реагентов для тестирования на нарко- и алкогольную зависимость

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фигуранты уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Евгений Брюн, Владимир Якушев, а также глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров, начальник отдела по проведению торгов центра Людмила Еременкина и гендиректор ООО «Микротехнологии» Сергей Васильев в среду, 12 июля, подписали протокол об окончании следственных действий по уголовному делу. В ближайшее время они начнут знакомиться с материалами своего 200-томного дела.

В поле зрения правоохранительных органов Брюн и Якушев оказались зимой 2020 года. Годом ранее, в ноябре 2019 года, Минздрав России утвердил новый регламент предоставления медицинских справок в ГИБДД гражданами, претендующими на получение водительских удостоверений. Соответственно, резко возросла потребность в тестировании потенциальных водителей на алкогольную и наркотическую зависимость. В связи с готовящимися изменениями в регламент еще в 2017–2019 годах по линии МНПЦ наркологии были проведены десятки тендеров на 125,7 млн руб. на поставку медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя.

Вскоре проведением тендеров заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она провела проверку, в результате которой выяснилось, что в ряде случаев участником и победителем конкурсов на поставки необходимого медицинского оборудования становилось ООО «Медиатрейд», якобы принадлежавшее вице-президенту Ассоциации наркологов Владимиру Якушеву. Кроме того, вопросы у проверявших возникли и к другим компаниям—победителям тендеров, в том числе ООО «Импульсмед» и ООО «Битест» (всего в деле фигурируют шесть фирм). Антимонопольная служба также посчитала серьезно завышенными цены, которые предлагались участниками конкурсов. ФАС открыла дело и летом 2022 года признала компанию «Медиатрейд» и других поставщиков виновными в картельном сговоре. Материалы проверки антимонопольной службы были переданы в правоохранительные органы.

Изучив представленные ФАС документы, следственное управление УМВД по Юго-Восточному административному округу Москвы возбудило в том же августе 2022 года несколько уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые были затем объединены в одно производство. Спустя некоторое время расследование было передано на более высокий уровень — в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Евгений Брюн и Владимир Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Сначала им инкриминировали хищение 20 млн руб. Вскоре число фигурантов уголовного дела возросло — к уголовной ответственности были привлечены Людмила Еременкина и Сергей Васильев. А уже 13 января этого года пятым обвиняемым по делу стал директор МНПЦ наркологии Сергей Копоров, сменивший в этой должности господина Брюна. Отметим, что по ходу расследования ущерб, причиненный столичному бюджету, возрос в материалах уголовного дела в несколько раз — до 138 млн руб.

Следует отметить, что на начальной стадии расследования Владимир Якушев не только признал свою вину и раскаялся, но и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания как о своих действиях, касавшихся закупок медицинского оборудования, так и в отношении господина Брюна. Однако позже он свою позицию изменил, отказавшись от прежних показаний. На данный момент никто из фигурантов уголовного дела свою вину в инкриминируемом им мошенничестве не признает.

Потерпевшими по уголовному делу следствие признало департамент здравоохранения Москвы и МНЦП наркологии. Обе организации в рамках расследования заявили свои гражданские иски к обвиняемым.

Защита, ссылаясь на позицию своих доверителей, комментировать свое отношение к уголовному делу отказалась.

Юрий Сенаторов