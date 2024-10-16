Тест на коррупцию положительный

К восьми годам заключения со штрафом в 1 млн руб. потребовало приговорить обвинение бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России, экс-директора Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы (МНПЦ наркологии) Евгения Брюна. Он проходит по делу о хищении свыше 137 млн руб. бюджетных средств, которое, по мнению следствия, произошло при закупках медицинских изделий для определения наркологической и алкогольной зависимости. Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгению Брюну грозит серьезный срок по делу о хищениях при закупках медицинских изделий

Фото: Пресс-служба Кузьминского суда Евгению Брюну грозит серьезный срок по делу о хищениях при закупках медицинских изделий

Фото: Пресс-служба Кузьминского суда

Для того чтобы подвести итог судебному следствию, которое длится с февраля этого года, представителю прокуратуры потребовалось около часа. Она заявила, что считает доказанной версию следствия о том, что «не позднее 16 июля 2015 года» подсудимые Евгений Брюн и вице-президента Российской наркологической лиги Владимир Якушев создали на территории Москвы организованную преступную группу «с целью хищения денежных хищения средств института наркологии и департамента здравоохранения Москвы». Она действовала до 31 октября 2018 года.

В нее соучастники вовлекли начальника отдела МНПЦ наркологии по проведению торгов Людмилу Еременкину, гендиректора ООО «Микротехнологии» Сергея Васильева и сменившего господина Брюна на должности директора Центра наркологии Сергея Копорова. Хищения, по словам прокурора, осуществлялись путем поставки в Московский научно-практический центр наркологии медицинских изделий «по заведомо необоснованно увеличенным ценам посредством организации фиктивных сделок между подконтрольными [подсудимым] организациями».

По словам гособвинителя, соучастники организовывали аукционы, которые выигрывали подконтрольные господам Якушеву и Васильеву юрлица, получавшие средства за поставку медизделий от МНПЦ наркологии по значительно завышенным ценам.

В деле идет речь о шести госконтрактах на закупку тест-контейнеров и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости, в том числе для лиц, претендующих на получение водительских удостоверений.

«С целью сокрытия противоправных действий участниками организованной группы изготавливались товарные накладные с внесением заведомо ложных сведений о мнимом перемещении товаров между многочисленными подконтрольными контрагентами, каждый раз с увеличением цены»,— рассказала гособвинитель. Таким образом, полагает прокуратура, из бюджета было украдено 137,7 млн руб., часть из которых была отмыта.

Как ранее писал “Ъ”, в результате проведенной ФАС проверки выяснилось, что в ряде случаев участником и победителем конкурсов на поставку медицинского оборудования становилось ООО «Медиатрейд», которое могло быть подконтрольно вице-президенту Ассоциации наркологов Владимиру Якушеву. Кроме того, вопросы у проверявших возникли и к другим компаниям-победителям тендеров: ООО «Импульсмед» и ООО «Битест», ООО «Микротехнологии» и ООО «Байла Морена». Антимонопольная служба констатировала наличие сговора между фирмами, который заключался в отказе от конкурентной борьбы между собой и минимальном снижении первоначальной стоимости контракта. ФАС летом 2022 года признала компанию «Медиатрейд» и других поставщиков виновными в картельном сговоре. Материалы проверки антимонопольной службы были переданы в правоохранительные органы.

Потерпевшими по делу ГУ МВД по Москве признало МНЦП наркологии и департамент здравоохранения Москвы. Организациям, по данным следствия, был причинен ущерб на сумму 92 млн 675 тыс. руб. и 44 млн 767 тыс. руб. соответственно.

При этом прокуратура предъявила иск в интересах департамента здравоохранения на сумму 44,7 млн руб. лишь под занавес процесса, в ходе прений сторон.

Выступая в них, представитель прокуратуры сочла доказанной вину Евгения Брюна, Владимира Якушева, Сергея Копорова, Людмилы Еременкиной и Сергея Васильева в хищениях путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господ Якушева и Васильева также еще и в легализации похищенного (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Господина Копорова прокурор попросила приговорить к шести годам общего режима со штрафом в размере 1 млн руб., Людмилу Еременкину — осудить на шесть с половиной лет с аналогичным штрафом, а обвиняемых Брюна и Васильева — на восемь лет со штрафами в 1 млн и 1, 8 млн руб. соответственно. Наибольший срок в восемь с половиной лет заключения со штрафом в 1,8 млн руб. грозит господину Якушеву.

Последний в начале октября перевел 9 млн руб. в Московский научно-практический центр наркологии. Однако, как пояснила на заседании суда представитель МНПЦ, деньги «зависли» на расчетном счете для пожертвований, с которого организация не может их зачесть в счет погашения ущерба. «Мы не можем их освоить и перевести на другой счет»,— сказала представитель потерпевшего.

Стоит отметить, что в начале расследования Владимир Якушев не только признал свою вину и раскаялся, но и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на других фигурантов. Однако позже он свою позицию изменил. В суде ни он, ни остальные подсудимые вину не признали.

Выступившие вслед за прокурором защита просила фигурантов оправдать. Так, по мнению защищающего Евгения Брюна Сергея Севрука, обвинение не доказало хищение денежных средств при заключении и исполнении шести госконтрактов на поставку медизделий с юридическими лицами, три из которых заключил господин Брюн, а еще три — господин Копоров. Адвокат полагает, что следствию не удалось доказать, насколько именно была завышена цена и был ли сам факт завышения этой цены. Защитник отметил, что данный вопрос был предметом только одной финансово-экономической судебной экспертизы и касался лишь одного контракта. При этом, по мнению Сергея Севрука, представленные следствием эксперту материалы были недостаточными для проведения исследования, а потому экспертные выводы нельзя считать обоснованными. «По другим эпизодам предполагаемого противоправного деяния финансово-экономические судебные экспертизы не были назначены и не проведены»,— указал он.

Также адвокат Севрук подчеркнул, что господин Брюн не был в курсе, у кого именно приобретают медицинские изделия организации, которые в итоге и заключили государственные контракты с МНПЦ наркологии, а также по какой цене они их покупали у производителя, импортера или первого поставщика. По его словам, в подготовке, составлении и направлении коммерческих предложений господин Брюн участия не принимал.

Защитник обратил внимание на то, что в суде представители департамента здравоохранения заявили об отсутствии материального ущерба. В связи с этим прокуратура заявила иск к подсудимым «вразрез с позицией потерпевшего», сказал защитник. Адвокаты других подсудимых также заявили о недоказанности вины фигурантов и призвали их оправдать. Ожидается, что приговор судья Юлия Фролова огласит через несколько дней.

Мария Локотецкая