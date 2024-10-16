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Коммерсантъ FM
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Лекарства обошли еду

В сентябре потребительский спрос продолжил расти

В первой половине осени потребление граждан, судя по опережающим индикаторам, продолжило расти, оставаясь одной из основных сил, влияющих на увеличение ВВП. В сентябре, по данным «Сбериндекса», население бурно увеличивало потребление непродовольственных товаров, прежде всего лекарств, сокращая при этом расходы на продовольствие. Банк России в опубликованном вчера бюллетене «О чем говорят тренды» фиксирует проинфляционный характер высокого потребительского спроса в сентябре.

В сентябре особенно заметно вырос спрос населения на лекарства

В сентябре особенно заметно вырос спрос населения на лекарства

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сентябре особенно заметно вырос спрос населения на лекарства

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Реальное потребление значительной части населения с учетом сезонности (траты на товары, услуги и общепит по картам «Сбера») в сентябре относительно августа выросло на 0,5%, следует из данных «Сбериндекса». По оценке Минэкономики (также с учетом сезонности), в реальном выражении показатель потребления в августе к июлю вырос на 0,2% после роста на 0,7% в июле относительно июня. Все это свидетельствует о достаточно быстром приросте частного потребительского спроса в третьем квартале 2024 года.

Данные «Сбериндекса» и РОМИР говорят о том, что в первой половине октября локальный всплеск потребления прошел пик и вернулся к уровням двадцатых чисел сентября.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, прирост потребительских расходов в январе—сентябре был на 0,5% выше среднего сезонного показателя, что было обеспечено относительно большим потреблением непродовольственных товаров (особенно в начале года).

Согласно «Сбериндексу», рост потребления домохозяйств в третьем квартале практически полностью объясняется сильным спросом на непродовольственные товары в июле и сентябре при отрицательном вкладе услуг в этот показатель. В сентябре с учетом инфляции и сезонности больше других выросли непродовольственные расходы населения — на 1,6%. Прежде всего речь идет о лекарствах и медицинских товарах (рост здесь втрое больший, чем в сентябре 2023 года). Потребление услуг осталось на уровне августа (плюс 0,03%), а траты на еду снизились на 0,4%.

В Альфа-банке считают, что в четвертом квартале расходы на продовольствие в сопоставимых ценах останутся на уровне 2023 года.

«Усиливающееся влияние инфляции и неравномерности роста доходов могут ощутимо повлиять на структуру потребления в праздничный сезон»,— отмечают авторы оценок. Они фиксируют снижение потребления в физическом измерении в непродовольственном сегменте на фоне «нестабильности цен и частичного насыщения спроса на товары длительного пользования за последние 12 месяцев». По мнению аналитиков банка, теперь домохозяйства ждут распродаж.

Динамика потребительских расходов остается выше долгосрочных трендов

Отметим, что, по данным опроса ИНФОМ, наблюдаемая населением инфляция в сентябре замедлилась, хотя ее фактическая месячная динамика, по подсчетам Росстата, ускорилась с 0,2% в августе до 0,48% в сентябре — на фоне ускоренного ослабления рубля (см. «Сегодняшнее число»).

Октябрьский выпуск бюллетеня «О чем говорят тренды» Центробанка фиксирует, что экономика «притормаживает» как за счет спроса, так и предложения. При этом спрос потребителей остается высоким, что пока поддерживает высокое инфляционное давление. Потребительский спрос относительно июля не вырос, однако в сентябре вновь наблюдалось его некоторое оживление, отмечают авторы бюллетеня. «Частично покупательский интерес мог быть вызван всплеском спроса на автомобили в ожидании роста цен на них после увеличения утильсбора с 1 октября. Этот же фактор стал одной из причин роста импорта в августе—сентябре»,— сказано в документе. В Альфа-банке же ждут скорого перехода населения от потребления к сбережениям — это обеспечит рост ключевой ставки ЦБ и налоговой нагрузки на фоне высокой инфляции. «Постепенный отход от потребительской модели поведения будет способствовать более умеренному росту потребления и снижению инфляционного давления»,— считают в ЦБ. Впрочем, там отмечают, что повысить спрос в экономике может государственный бюджет, носящий более стимулирующий характер, чем предполагалось ранее.

Артем Чугунов

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