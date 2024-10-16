Лекарства обошли еду

В первой половине осени потребление граждан, судя по опережающим индикаторам, продолжило расти, оставаясь одной из основных сил, влияющих на увеличение ВВП. В сентябре, по данным «Сбериндекса», население бурно увеличивало потребление непродовольственных товаров, прежде всего лекарств, сокращая при этом расходы на продовольствие. Банк России в опубликованном вчера бюллетене «О чем говорят тренды» фиксирует проинфляционный характер высокого потребительского спроса в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сентябре особенно заметно вырос спрос населения на лекарства

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В сентябре особенно заметно вырос спрос населения на лекарства

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Реальное потребление значительной части населения с учетом сезонности (траты на товары, услуги и общепит по картам «Сбера») в сентябре относительно августа выросло на 0,5%, следует из данных «Сбериндекса». По оценке Минэкономики (также с учетом сезонности), в реальном выражении показатель потребления в августе к июлю вырос на 0,2% после роста на 0,7% в июле относительно июня. Все это свидетельствует о достаточно быстром приросте частного потребительского спроса в третьем квартале 2024 года.

Данные «Сбериндекса» и РОМИР говорят о том, что в первой половине октября локальный всплеск потребления прошел пик и вернулся к уровням двадцатых чисел сентября.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, прирост потребительских расходов в январе—сентябре был на 0,5% выше среднего сезонного показателя, что было обеспечено относительно большим потреблением непродовольственных товаров (особенно в начале года).

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Согласно «Сбериндексу», рост потребления домохозяйств в третьем квартале практически полностью объясняется сильным спросом на непродовольственные товары в июле и сентябре при отрицательном вкладе услуг в этот показатель. В сентябре с учетом инфляции и сезонности больше других выросли непродовольственные расходы населения — на 1,6%. Прежде всего речь идет о лекарствах и медицинских товарах (рост здесь втрое больший, чем в сентябре 2023 года). Потребление услуг осталось на уровне августа (плюс 0,03%), а траты на еду снизились на 0,4%.

В Альфа-банке считают, что в четвертом квартале расходы на продовольствие в сопоставимых ценах останутся на уровне 2023 года.

«Усиливающееся влияние инфляции и неравномерности роста доходов могут ощутимо повлиять на структуру потребления в праздничный сезон»,— отмечают авторы оценок. Они фиксируют снижение потребления в физическом измерении в непродовольственном сегменте на фоне «нестабильности цен и частичного насыщения спроса на товары длительного пользования за последние 12 месяцев». По мнению аналитиков банка, теперь домохозяйства ждут распродаж.

Отметим, что, по данным опроса ИНФОМ, наблюдаемая населением инфляция в сентябре замедлилась, хотя ее фактическая месячная динамика, по подсчетам Росстата, ускорилась с 0,2% в августе до 0,48% в сентябре — на фоне ускоренного ослабления рубля (см. «Сегодняшнее число»).

Октябрьский выпуск бюллетеня «О чем говорят тренды» Центробанка фиксирует, что экономика «притормаживает» как за счет спроса, так и предложения. При этом спрос потребителей остается высоким, что пока поддерживает высокое инфляционное давление. Потребительский спрос относительно июля не вырос, однако в сентябре вновь наблюдалось его некоторое оживление, отмечают авторы бюллетеня. «Частично покупательский интерес мог быть вызван всплеском спроса на автомобили в ожидании роста цен на них после увеличения утильсбора с 1 октября. Этот же фактор стал одной из причин роста импорта в августе—сентябре»,— сказано в документе. В Альфа-банке же ждут скорого перехода населения от потребления к сбережениям — это обеспечит рост ключевой ставки ЦБ и налоговой нагрузки на фоне высокой инфляции. «Постепенный отход от потребительской модели поведения будет способствовать более умеренному росту потребления и снижению инфляционного давления»,— считают в ЦБ. Впрочем, там отмечают, что повысить спрос в экономике может государственный бюджет, носящий более стимулирующий характер, чем предполагалось ранее.

Артем Чугунов