Домохозяйства сжимают спрос

Динамика потребительских расходов остается выше долгосрочных трендов, несмотря на замедление как в годовом выражении, так и внутри года, свидетельствуют данные Росстата по итогам августа 2024 года. Перегретым, судя по прогнозам правительства, спрос останется в обозримом будущем, заставляя Банк России добавлять жесткости в свою политику. Многие экономисты уверены, что причина текущей инфляции — отсутствие должного предложения, а не высокий спрос, что снижает эффективность политики регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Свежая статистика Росстата, как и оценки аналитиков, сделанные на ее основе, свидетельствует о заметном торможении потребительского спроса, который остается второй после обработки силой, обеспечивающей положительный вклад в текущую динамику ВВП. Так, по оценкам Минэкономики, в августе все потребительские траты домохозяйств (оборот розницы, услуг и общепита) в годовом выражении выросли на 4,7% против 5,8% в июле 2024 года. Реальные траты населения лишь на товары и услуги в годовом выражении замедлились до 4,4% в августе с 5,6% в июле, оценили в Райффайзенбанке.

«Замедление годовых темпов происходит как на фоне исчерпания эффекта низкой базы, так и снижения месячных темпов роста»,— поясняют аналитики банка.

С учетом сезонности в августе по сравнению с июлем, по оценкам Минэкономики, потребительские расходы выросли на 0,2% против роста на 0,4% за июль, на фоне прироста оборота розницы на 0,2% (за счет продовольствия при снижении потребления непродовольственных товаров) против 0,4% месяцем ранее, фактического обнуления динамики услуг (0,1% против 0,2%) и ускорения потребления в общепите — до 1,4% против 0,5% соответственно. «Оборот непродовольственной розницы достиг пика в марте 2024 года и стагнирует последние пять месяцев»,— считают в Bloomberg Economics.

В то же время, несмотря на затухание динамики частного потребления, экономисты Райффайзенбанка, как и другие аналитики, полагают, что потребительские расходы остаются «перегретыми», фиксируя отклонение от долгосрочного тренда на уровне многолетних максимумов (см. график). Первая причина этого — сохраняющийся дефицит на рынке труда, который не позволяет зарплатам (даже в реальном выражении) отступить от максимумов: рост месяц к месяцу продолжается, в частности, в июле — на 1,1% в реальном выражении (на 8,1% год к году после +8,8% в июне). Максимальными темпами росли зарплаты в производстве авто (номинально — плюс 33% год к году), прочих готовых изделий (27,7%) и древесины (27,3%), а динамика номинальных зарплат в финансах, замедлившаяся в июне до 6,3%, вновь развернулась вверх — ускорилась до 26,1%.

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Вторая причина перегрева потребления — сохранение сильных темпов кредитования населения (16,2% год к году в августе в номинальном выражении без учета ипотеки). «И если на вторую причину у ЦБ есть механизмы воздействия, то первая причина, на наш взгляд, более структурная и во многом связана с ограниченностью предложения»,— отмечают в Райффайзенбанке.

Дефицит предложения фиксируется не только со стороны рынка труда.

Вклад спроса в инфляцию в части товаров к концу лета был близком к нулю, считает Александр Исаков из Bloomberg Economics. По его оценке, основными факторами роста потребительских цен могли стать рост сроков и стоимости расчетов за импорт, а также ограничения для расширения внутреннего производства, прежде всего автомобилей. «В августе весь рост цен товаров пришелся на шоки предложения, а в июле две трети роста цен пришлось на шоки предложения и лишь треть — на шоки спроса»,— считает он.

Судя по всему, перегрев в потребительском секторе может продлиться довольно долго, заключают в Райффайзенбанке. Свежий макропрогноз Минэкономики предполагает, что реальные потребрасходы будут расти на уровне 5–6% годовых в следующие два года и снизят темпы роста до 3% лишь в 2027 году, что затруднит дезинфляцию и потребует от ЦБ большей жесткости.

Артем Чугунов