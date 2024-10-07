Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Домохозяйства сжимают спрос

Данные Росстата подтверждают охлаждение потребления населения

Динамика потребительских расходов остается выше долгосрочных трендов, несмотря на замедление как в годовом выражении, так и внутри года, свидетельствуют данные Росстата по итогам августа 2024 года. Перегретым, судя по прогнозам правительства, спрос останется в обозримом будущем, заставляя Банк России добавлять жесткости в свою политику. Многие экономисты уверены, что причина текущей инфляции — отсутствие должного предложения, а не высокий спрос, что снижает эффективность политики регулятора.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Свежая статистика Росстата, как и оценки аналитиков, сделанные на ее основе, свидетельствует о заметном торможении потребительского спроса, который остается второй после обработки силой, обеспечивающей положительный вклад в текущую динамику ВВП. Так, по оценкам Минэкономики, в августе все потребительские траты домохозяйств (оборот розницы, услуг и общепита) в годовом выражении выросли на 4,7% против 5,8% в июле 2024 года. Реальные траты населения лишь на товары и услуги в годовом выражении замедлились до 4,4% в августе с 5,6% в июле, оценили в Райффайзенбанке.

«Замедление годовых темпов происходит как на фоне исчерпания эффекта низкой базы, так и снижения месячных темпов роста»,— поясняют аналитики банка.

С учетом сезонности в августе по сравнению с июлем, по оценкам Минэкономики, потребительские расходы выросли на 0,2% против роста на 0,4% за июль, на фоне прироста оборота розницы на 0,2% (за счет продовольствия при снижении потребления непродовольственных товаров) против 0,4% месяцем ранее, фактического обнуления динамики услуг (0,1% против 0,2%) и ускорения потребления в общепите — до 1,4% против 0,5% соответственно. «Оборот непродовольственной розницы достиг пика в марте 2024 года и стагнирует последние пять месяцев»,— считают в Bloomberg Economics.

В то же время, несмотря на затухание динамики частного потребления, экономисты Райффайзенбанка, как и другие аналитики, полагают, что потребительские расходы остаются «перегретыми», фиксируя отклонение от долгосрочного тренда на уровне многолетних максимумов (см. график). Первая причина этого — сохраняющийся дефицит на рынке труда, который не позволяет зарплатам (даже в реальном выражении) отступить от максимумов: рост месяц к месяцу продолжается, в частности, в июле — на 1,1% в реальном выражении (на 8,1% год к году после +8,8% в июне). Максимальными темпами росли зарплаты в производстве авто (номинально — плюс 33% год к году), прочих готовых изделий (27,7%) и древесины (27,3%), а динамика номинальных зарплат в финансах, замедлившаяся в июне до 6,3%, вновь развернулась вверх — ускорилась до 26,1%.

Вторая причина перегрева потребления — сохранение сильных темпов кредитования населения (16,2% год к году в августе в номинальном выражении без учета ипотеки). «И если на вторую причину у ЦБ есть механизмы воздействия, то первая причина, на наш взгляд, более структурная и во многом связана с ограниченностью предложения»,— отмечают в Райффайзенбанке.

Дефицит предложения фиксируется не только со стороны рынка труда.

Вклад спроса в инфляцию в части товаров к концу лета был близком к нулю, считает Александр Исаков из Bloomberg Economics. По его оценке, основными факторами роста потребительских цен могли стать рост сроков и стоимости расчетов за импорт, а также ограничения для расширения внутреннего производства, прежде всего автомобилей. «В августе весь рост цен товаров пришелся на шоки предложения, а в июле две трети роста цен пришлось на шоки предложения и лишь треть — на шоки спроса»,— считает он.

ЦБ изучает причины слабого отклика населения на ДКП

Судя по всему, перегрев в потребительском секторе может продлиться довольно долго, заключают в Райффайзенбанке. Свежий макропрогноз Минэкономики предполагает, что реальные потребрасходы будут расти на уровне 5–6% годовых в следующие два года и снизят темпы роста до 3% лишь в 2027 году, что затруднит дезинфляцию и потребует от ЦБ большей жесткости.

Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...