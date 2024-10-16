4,2 процента составило в сентябре снижение реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран — основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил Центральный банк. Заметное ослабление реального курса зафиксировано после его августовского снижения на 1,5% и июльского роста на те же 1,5%. По данным ЦБ, по итогам всех девяти месяцев (к декабрю 2023 года) реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 3,6%. Средний же номинальный курс российского рубля в сентябре был равен 91,3 руб./$ и 101,3 руб./€. В целом за девять месяцев 2024 года средний номинальный курс рубля составил 90,2 руб./$ и 98 руб./€.

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