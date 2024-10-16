Инвесторы подписались на лекарства

«Озон Фармацевтике» за день до окончания IPO удалось собрать почти три книги заявок. Причем спрос предъявили как частные, так и институциональные инвесторы, а сами участники рынка считают цену размещения скромной. Однако повторить результаты эмитентов предыдущих размещений компании будет сложно на фоне слабой конъюнктуры фондового рынка, а также рисков, связанных со спецификой рынка фармацевтики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам двух собеседников “Ъ” на рынке, книга «Озон Фармацевтики» на проходящем IPO переподписана в два-три раза. «Одну книгу обеспечили частные инвесторы, вторую — институциональные»,— уточнил один из собеседников “Ъ”. Второе «осеннее» IPO пока проходит менее динамично, чем предшествующее размещение акций «Группа Аренадата». При аналогичном объеме размещения за день до окончания сбора заявок книга была переподписана в три-четыре раза (см. “Ъ” от 30 сентября). Да и более ранние размещения из этой «весовой категории» — ИВА, «Займер» — также собирали больше заявок. Впрочем, в последний день сбора активность инвесторов может возрасти, как это часто бывало на прежних размещениях. По оценке аналитиков «Газпромбанк Инвестиций», переподписка может быть пятикратной, то есть ниже, чем при размещении «ВИ.ру», ИВА, «Группа Аренадата» (6–7,5 раза).

«Озон Фармацевтика» — крупный производитель отечественных лекарственных препаратов. Компания установила ценовой диапазон размещения в размере 30–35 руб. за акцию, что соответствует капитализации 30–35 млрд руб. без учета средств от допэмиссии. Объем привлечения составит до 10% от нынешнего капитала компании. Начало торгов на Московской бирже запланировано на 17 октября 2024 года. За первое полугодие 2024 года выручка «Озон Фармацевтики» составила 12,6 млрд руб., EBITDA — 5 млрд руб., чистая прибыль — 2,9 млрд руб.

В целом существующая рыночная конъюнктура пока не располагает к повторению прошлогоднего взлета рынка IPO. Индекс Московской биржи хоть и восстановился после летнего провала, однако далеко не отходит от уровня 2800 пунктов, тогда как год назад находился выше уровня 3000 пунктов. «До конца высокого сезона размещений, который заканчивается в ноябре, осталось совсем немного времени, при этом маркетинговой активности от крупных компаний нет»,— отмечает собеседник “Ъ” в крупной УК. В частности, как заявил в начале октября гендиректор «Селектела» (российская IT-компания, предоставляющая облачные сервисы и услуги дата-центров) Олег Любимов, компания сейчас не видит подходящего окна для выхода на биржу (цитата по «Интерфаксу»). Из опрошенных “Ъ” шести портфельных менеджеров лишь трое готовы однозначно участвовать в IPO «Озон Фармацевтики», двое точно не будут, а один примет решение в последний день. Бумага может быть интересной, но небольшой объем размещения и возможная аллокация делают ее малопривлекательной для портфельного инвестирования, отметили два представителя крупных УК.

Кроме того, сектор дженериков, в котором работает компания, сильно фрагментирован, отмечает руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. Доля компании, занимающей первое место на рынке,— около 4%, в то время как доля «Озон Фармацевтики» — 2,5%. В качестве ключевого риска можно ожидать высокий уровень конкуренции за место препаратов на аптечной полке, считает господин Ванин. Основные риски, которые могут оказать влияние на дальнейшие темпы роста компании, связаны с разработкой новых препаратов и прохождением клинических испытаний, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Фармацевтика является строго регулируемой государством отраслью, нововведения в этой сфере могут повлиять на деятельность и планы компании, отмечают аналитики «Го Инвеста».

Вместе с тем эмитент уже пошел навстречу инвесторам. Компания обозначила довольно скромную цену размещения, существенно ниже справедливой стоимости, считает аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова. «Эмитент сильно снизил оценку и объем размещения от первоначальных ориентиров, которые озвучивались летом. Мы видим и существенный дисконт по мультипликаторам: EV/EBITDA на 2025 год у "Озон Фармы" составляет 4,4, тогда как у "Промомеда" — 5,8, хотя темпы роста у последнего выше»,— заявил портфельный менеджер, планирующий участвовать в размещении. Оценка IPO выглядит инвестиционно привлекательной, есть потенциал роста котировок акций в будущем, считает господин Ванин.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев