Горы открыты для катастрофы

Из предварительного отчета Межгосударственного авиакомитета (МАК), опубликованного во вторник, следует, что крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа 2024 года в России могла произойти по вине экипажа вертолета Ми-8 «Витязь-Аэро». В условиях низкой облачности и сильного тумана, закрывших горы, летательный аппарат, на борту которого находились 22 человека, разбился о склон на Камчатке. Командир воздушного судна не имел допуска к полетам по приборам, хотя и отрабатывал их на тренажере, а второй пилот только в этом году был допущен к штурвалу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место крушения Ми-8 на Камчатке

Фото: МЧС РФ Место крушения Ми-8 на Камчатке

Фото: МЧС РФ

Ми-8, арендованный у «Витязь-Аэро» для перевозки туристов, разбился 31 августа 2024 года. Погибли 22 человека, в том числе оба пилота и борттехник.

Вертолет следовал по маршруту Николаевка—Вачкажец—Николаевка. В районе кратера вулкана Вачкажец экипажем было выполнено две посадки, причем во время второй 12 пассажиров вышли из салона, а их места заняла группа из 19 человек, возвращавшаяся с экскурсии. После этого экипаж запустил двигатели и, набирая высоту около 1500 м, вылетел в Николаевку. В полете радиосвязь поддерживалась с диспетчером аэродрома Петропавловск- Камчатский (Елизово).

В 16:04 по местному времени, установило техническое расследование, командир вертолета запросил у диспетчера погоду в районе посадочной площадки «Николаевка-2», сообщив, что будет на ней через пять минут. После этого воздушное судно исчезло, а его экипаж на вызовы не отвечал.

Обломки вертолета были обнаружены на следующий день на склоне горы на высоте 976 м. Никто из людей, находившихся на его борту, не выжил.

Разбившийся вертолет был изготовлен в 1992 году, а сертификат летной годности имел до февраля 2028 года. На момент авиационного происшествия сам Ми-8, его агрегаты и системы имели достаточный ресурс для выполнения полетного задания, считают в МАК. Машина не была перегружена и имела 630 л топлива, качество которого эксперты сочли удовлетворительным.

При этом окончание полета проходило в достаточно сложных метеоусловиях: сплошная облачность на высоте 180–240 м с закрытием гор и перевалов облаками, осадками и туманом.

Система раннего предупреждения о близости земли на вертолете не была установлена.

В соответствии с эксплуатационной спецификацией, выданной 28 июля 2022 года Росавиацией, для данного воздушного судна предусматривалось выполнение полетов только по правилам визуальных полетов.

Машиной управлял 38-летний пилот, налетавший на Ми-8 более 5,2 тыс. часов. С 16 по 22 мая 2024 года он проходил тренажерную подготовку с выполнением заходов на посадку по приборам по программе «Подготовка (тренировка) членов летных экипажей Ми-8, Ми-8ТМ, Ми-8АМТ (Ми-171)». Инструктор-экзаменатор пришел к выводу, что задание было полностью выполнено, а командир летного подразделения допустил его к выполнению полетов. Однако допуска к полетам по приборам пилот так и не получил. При этом, оказавшись в условиях фактически нулевой видимости, командир Ми-8 не мог рассчитывать на помощь второго пилота. Тому было всего 23 года, он был допущен к управлению вертолетом только в январе 2024 года, а налетать успел всего 297 часов.

В МАК не стали делать окончательные выводы о причинах катастрофы, однако привели целый список нарушений в авиакомпании «Витязь-Аэро», которые приводили к подобным инцидентам.

Так, в апреле 2015 года из-за того, что экипаж не выдержал безопасную высоту полета и не вернулся на запасной аэродром при попадании в сложные метеоусловия, Ми-8 столкнулся со снежным покровом горы. У машины, перевозившей мотовездеход и доски, была разбита кабина и хвостовая балка, шесть человек получили травмы.

В декабре того же года компания утратила еще один Ми-8Т, разбившийся из-за потери экипажем пространственной ориентации при выполнении полета в условиях снежного вихря. При этом один человек погиб.

А 12 августа 2021 года катастрофа Ми-8, произошедшая из-за непринятия командиром воздушного судна своевременного решения о полете на запасной аэродром в метеоусловиях, не соответствующих уровню подготовки экипажа, привело к падению Ми-8Т в Курильское озеро. Погибли восемь человек.

В минувший понедельник Росавиация за многочисленные нарушения аннулировала сертификат «Витязь-Аэро» для выполнения коммерческих воздушных перевозок.

Кроме того, у общества без права восстановления аннулируют сертификат для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения (подробно об этом на стр. 9).

Между тем с летным составом других эксплуатантов, выполняющим полеты на вертолетах над горно-лесистой местностью, МАК рекомендовал провести занятия по анализу метеоусловий и порядку принятия решений на выполнение полетов, по действиям пилотов при попадании в метеоусловия, к которым они не подготовлены, а также порядку вывода воздушных судов из необычного углового положения с использованием основных пилотажных приборов.

Николай Сергеев