Молодежи поменяли руководство

Премьер Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение о смене руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Ксения Разуваева, занимавшая этот пост с 2021 года, освобождена от должности «по ее просьбе», а временно исполняющим обязанности главы агентства назначен ее заместитель Денис Аширов. Однако уверенности в том, что в дальнейшем он избавится от приставки врио и станет полноценным руководителем ведомства, у источников «Ъ» нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Разуваева уверена, что и после ее отставки молодежная политика в России останется в надежных руках

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ксения Разуваева уверена, что и после ее отставки молодежная политика в России останется в надежных руках

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ксения Разуваева сообщила в Telegram, что приняла решение об уходе по семейным обстоятельствам. «К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе»,— пояснила она, подчеркнув, что стоящие перед молодежной сферой вызовы и поставленные президентом задачи «требуют интенсивной работы и бескомпромиссной самоотдачи».

Ксения Разуваева была назначена руководителем Росмолодежи 17 мая 2021 года, а до этого возглавляла «молодежный» департамент в управлении президента РФ по общественным проектам. Как поясняли «Ъ» источники, занимающиеся молодежной политикой, чиновница пользовалась поддержкой первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и должна была задать новый вектор в работе агентства, формально подчиненного правительству, но традиционно курируемого внутриполитическим блоком кремлевской администрации.

Сама госпожа Разуваева говорила «Ъ», что намерена «масштабировать» проекты Росмолодежи, чтобы охватить ту часть аудитории, которая по тем или иным причинам раньше находилась «за контуром».

Росмолодежь является главным организатором более 40 всероссийских и региональных молодежных форумов, среди которых «Территория смыслов» (Подмосковье), «Машук» (Ставропольский край), «Таврида. АРТ» (Крым) и др. Ключевым проектом агентства под руководством Ксении Разуваевой стал Всемирный фестиваль молодежи, который прошел в начале марта 2024 года в «Сириусе». Мероприятие, организованное под занавес кампании по выборам президента РФ, посетили 20 тыс. гостей из 190 стран мира, а открывал и закрывал его лично Владимир Путин. По словам главы государства, фестиваль стал площадкой для «свободы, творчества и дружбы».

Сменившему госпожу Разуваеву Денису Аширову 35 лет, он родился в Якутии, в 2009 году окончил Московский новый юридический институт и еще студентом начал работать в молодежных структурах столицы, включая ресурсный центр «Мосволонтер» и Городской центр профессионального и карьерного развития. С 2017 по 2020 год возглавлял штаб московского отделения «Молодой гвардии "Единой России"», в 2020-м занял пост руководителя общественной приемной председателя «Единой России» в Москве. 14 апреля того же года был назначен директором департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования, а в 2022 году перешел в Росмолодежи на должность статс-секретаря—заместителя руководителя агентства.

Отставка Ксении Разуваевой не стала для ее сотрудников «громом среди ясного неба», сказал собеседник «Ъ» в агентстве: на решении чиновницы действительно сказались «личные обстоятельства».

«Общие тренды в работе пока не меняются»,— подчеркнул источник. По его словам, Денис Аширов — «человек из команды» госпожи Разуваевой, отвечавший по линии ведомства в том числе за разработку и наполнение будущего нацпроекта «Молодежь России». В то же время другой осведомленный собеседник «Ъ» отмечает, что господина Аширова с его опытом работы в столичных структурах можно считать еще и «человеком со стороны Москвы». При этом уверенности в том, что в дальнейшем господин Аширов продолжит работу без приставки «врио», у источников «Ъ» нет. Один из собеседников не исключает, что нового руководителя могут подобрать из числа участников проекта для ветеранов СВО «Время героев», который также курирует Сергей Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аширов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Денис Аширов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Отметим, что в момент назначения Ксении Разуваевой главой ведомства молодежную тему в правительстве курировала вице-премьер Татьяна Голикова. Однако после формирования в мае 2024-го нового состава правительства эта сфера перешла в ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Его публичным дебютом в новом качестве стало в конце июня посещение мероприятий по случаю празднования Дня молодежи на Ходынском поле в Москве, где вице-премьер выступил вместе с Сергеем Кириенко.

Под руководством Ксении Разуваевой Росмолодежь преимущественно ориентировалась на волонтерские проекты, а с учетом «новой специфики» (СВО, изменившаяся мировая конъюнктура) работа агентства требует новых подходов, считает политолог Александр Немцев. «Логичным будет назначение на эту позицию человека, более соответствующего вызовам времени,— рассуждает эксперт.— Повестка больше пойдет по линии патриотики и внедрения традиционных ценностей, в меньшей степени — по линиям волонтерства, добра, фестивалей и форумов: это делать уже научились».

Афанасий Сборов, Григорий Лейба, Андрей Прах