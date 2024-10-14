Избирательный масштаб

Президент Владимир Путин встретился в понедельник с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой и заслушал ее доклад об итогах сентябрьского единого дня голосования (ЕДГ). Благодаря слаженным действиям участников кампании и вовлеченных в нее ведомств выборы прошли «максимально успешно», заверила глава комиссии, особо выделив среди главных примет ЕДГ-2024 рекордно высокую явку и рост популярности электронного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о все более широком применении новых технологий в избирательном процессе

Фото: пресс-служба президента РФ Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о все более широком применении новых технологий в избирательном процессе

Фото: пресс-служба президента РФ

О результатах президентских выборов-2024 Элла Памфилова подробно докладывала Владимиру Путину еще 16 апреля, но свой традиционный отчет в Кремле об итогах ЕДГ она тоже начала с упоминания о «беспрецедентной президентской кампании». И те и другие выборы, по ее словам, прошли «максимально успешно», что во многом стало результатом «как никогда слаженных действий между всеми участниками процесса и всеми ведомствами». «Мы очень хорошо и оперативно взаимодействовали и с правоохранительными органами, и законодательными, и с правительством, и с региональными властями»,— пояснила глава Центризбиркома (ЦИК).

Она также напомнила, что еще до выборов президента в России «спорили и обсуждали, зачем вообще выборы проводить в такой ситуации, есть повод власти отказаться сейчас от этого, проще будет работать». Но в итоге «пришло понимание», что в нынешних условиях, «когда на страну обрушилось много вызовов», проведение выборов особенно значимо, ведь «люди хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть», подчеркнула госпожа Памфилова.

«Для власти любого уровня это тоже очень важно — опора на людей, их доверие и поддержка»,— поддержал этот вывод господин Путин. Решение не отказываться от проведения выборов в связи с СВО было «осознанным», продолжила свою мысль председатель ЦИКа: «Не так, как некоторые: воспользовались, отказались»,— намекнула она, по-видимому, на украинское решение отложить выборы главы государства, мотивируя это боевыми действиями.

В России же, по словам госпожи Памфиловой, «власть понимает свою огромную ответственность перед людьми».

С организационной и технологической точек зрения все прошло замечательно, похвалила своих коллег Элла Памфилова, но главной составляющей успеха было именно «понимание, что мы не можем жить сейчас как обычно», то есть «настроение, что если здесь тыл, то мы должны все, что можем, сделать».

Обе кампании, по словам главы ЦИКа, объединила рекордно высокая явка и высокий уровень доверия к результатам, а приоритетом в обоих случаях была безопасность: в президентскую «в основном думали о воссоединенных субъектах», а во время ЕДГ — о приграничных регионах, включая «героическую» Курскую область. В итоге организаторам удалось обеспечить «оптимальное сочетание между безопасностью и правами», подчеркнула госпожа Памфилова.

Отдельно она упомянула еще одну «важную особенность этого года». «На этих выборах в единый день голосования мы попрощались с нашей заслуженной государственной автоматизированной системой "Выборы". Она отработала более чем 20 лет бесперебойно, безупречно.

Уже с 1 января следующего года полностью переходим на ее цифровой аналог, новую цифровую платформу — ГАС "Выборы", версия 2.0»,— доложила председатель ЦИКа.

Вместе с тем комиссия продолжает расширять географию дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое, «судя по опросам», получает все большую популярность, и «уже многие регионы хотят, чтобы у них это тоже было», отметила Элла Памфилова. К настоящему моменту ДЭГ опробовали 37 субъектов РФ, и «21 млн (избирателей.— “Ъ”) уже ощутили, что это такое», добавила глава комиссии. А тот факт, что у людей «появилось право выбора», понравился прежде всего самим избирателям, уверена она.

В завершение открытой части встречи госпожа Памфилова поделилась с президентом «интересной статистикой» по поводу отношения россиян к ДЭГ: «По итогам этих кампаний мы проанализировали, кто еще предпочитает ДЭГ, и выяснилась удивительная вещь: полный разгром мужчин — 66% женщин!» Расклад по возрастным группам оказался более привычным: дистанционный формат по душе гражданам среднего возраста (среди избирателей от 36 до 50 лет «удаленку» выбирают 44%), а интерес к ДЭГ в группах от 18 до 35 лет и свыше 50 лет примерно одинаковый — 27–29%.

В целом же разнообразные новации, которые «постоянно внедрялись в эти годы очень интенсивно», использовались на прошедших выборах «максимально», что как раз и помогло «не допустить сбоев» в «таких экстремальных условиях», добавила Элла Памфилова. «Поэтому очень много новых разработок, которые сейчас в Москве мы действительно пытаемся посмотреть, как и что на всю Россию можно внедрить»,— резюмировала глава ЦИКа.

Григорий Лейба