Выборы экстраординарного времени

В Центризбиркоме (ЦИК) в четверг открылся информационный центр, куда будут стекаться данные о ходе выборов в регионах 6–8 сентября. Как подчеркнула председатель ЦИКа Элла Памфилова, нынешняя кампания проходит «в экстраординарных условиях», избиркомам пришлось принимать особые меры. Одной из них стало решение о проведении в Курской области и Севастополе девятидневного досрочного голосования, в котором, по предварительным данным, приняли участие более четверти зарегистрированных избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев во время заседания

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев во время заседания

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Работу информационного центра ЦИКа Элла Памфилова по традиции открыла докладом о готовности избиркомов к проведению выборов. Впервые они проходят в столь экстраординарных условиях, когда враг от военных действий перешел к актам терроризма, нанося удары по мирному населению, подчеркнула глава ЦИКа. В такой ситуации приоритетом становится безопасность, этим и был продиктован ряд решений ЦИКа, в частности приграничным регионам разрешили использовать «досрочку» и голосование на придомовых территориях, чтобы избежать больших скоплений людей.

Общественные наблюдатели отчитались о готовности к выборам В Общественной палате (ОП) РФ в четверг открылся Ситуационный центр по общественному наблюдению за голосованием 6–8 сентября. На первом пресс-брифинге были оглашены свежие данные о количестве общественных наблюдателей, задействованных на нынешних выборах. Как сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова, всего в 41 регионе было проведено 893 семинара по подготовке общественных наблюдателей. «Для нас важно, что мы также продолжаем взаимодействие с политическими партиями, с некоммерческими организациями. Через почти 900 семинаров прошло более 65 тыс. общественных наблюдателей»,— отметила госпожа Булгакова. Около 47,5 тыс. из них будут направлены на участки от общественных палат, добавила она. Сопредседатель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что лучший общественный штаб по наблюдению, учитывая количество наблюдателей и техническое оснащение, сегодня работает в Москве. Руководитель этого штаба Вадим Ковалев напомнил, что столица была первым городом, в котором появилась подобная общественная структура,— это произошло на выборах мэра 2013 года. По словам господина Ковалева, в 2024 году, «как и обычно», в штабе будут работать представители всех политических сил. «Мы также подготовили корпус наблюдателей — это более 12 тыс. москвичей самых разных возрастов и профессий»,— заключил он. Божена Иванова

Право провести досрочное голосование получили восемь регионов, где указом президента установлен режим «среднего уровня реагирования» (предполагает при необходимости временное отселение жителей, особый режим въезда, выезда и передвижения и другие меры безопасности). Воспользовались этим правом только Курская область и Севастополь.

Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области прошло с 28 августа по 5 сентября на 744 участках (всего их в регионе 811). 18 комиссий работали в пунктах временного размещения (ПВР) жителей, эвакуированных из приграничной зоны. Кроме того, в 14 областях Центрального и Приволжского федеральных округов был образован 21 экстерриториальный участок, где до 2 сентября могли проголосовать курские избиратели, выехавшие за пределы своего региона.

На каждом участке на территории Курской области круглосуточно дежурили сотрудники правоохранительных органов, были оборудованы укрытия на случай ракетной опасности, пояснили “Ъ” в облизбиркоме. Никаких происшествий зафиксировано не было. С 28 по 30 августа досрочно проголосовали 10% избирателей, к 1 сентября их число возросло до 19%, а к 3 сентября превысило 27%. Предоставить “Ъ” информацию о явке по состоянию на вечер 5 сентября в избиркоме не смогли. Добавим, что более 83 тыс. жителей Курской области (около 9% от всех избирателей) заявились на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а еще 3 тыс. подали заявления на голосование по месту фактического нахождения.

В Севастополе досрочное голосование на выборах депутатов заксобрания прошло на всех 187 городских участках. В шаговой доступности от каждого находится укрытие. Для участников спецоперации образовали три экстерриториальных участка: два в Курской области и один — в Херсонской.

Как сообщили “Ъ” в севастопольском горизбиркоме, в период с 28 августа по 4 сентября досрочно проголосовали почти 26% избирателей, причем больше всего — свыше 15 тыс. человек (4,5% от списочного состава) — сделали это 4 сентября.

Анастасия Корня, Андрей Прах; Александр Прытков, Воронеж; Александр Дремлюгин, Симферополь