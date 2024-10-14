Число детей, отравившихся в екатеринбургской №79, выросло до 32

В екатеринбургской школе №79 число учеников, у которых выявили острою кишечную инфекцию, увеличилось до 32. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, возбудителем инфекции стал норовирус первого типа. Он выявлен и у заболевших школьников, и кухонного работника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Распространение инфекции могло стало следствием нарушения санэпидрежима на пищеблоке при носительстве возбудителя сотрудниками столовой»,— сказано в сообщении. Обучение до 18 октября проводится в дистанционном режиме. В адрес организатора питания (ООО «Столовая №41»), МАОУ СОШ №79 даны предписания о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий. Отмечается, что в школе проведена заключительная дезинфекция с лабораторным контролем качества.

Напомним, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад после массового отравления учеников школы №79 в Екатеринбурге.

Прокуратура проверяет соблюдение необходимых требований, в том числе при организации питания в школе, областной СКР проводит проверку на возможное наличие ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Полина Хабарова