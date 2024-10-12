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В Екатеринбурге силовики начали проверку из-за жалоб учеников школы на рвоту

В Екатеринбурге следователи и прокуратура начали проверку информации об ухудшении состояния здоровья учеников школы №79. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«По предварительной информации, жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, поступили от порядка 20 учеников школы»,— сказано в сообщении.

Во время проверки прокуратура установит точное количество детей, обратившихся за медпомощью. Также будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе.

По словам старшего помощника руководителя регионального СКР Александра Шульги, проверка проводится на возможное наличие ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента: принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, законных представителей детей, а также сотрудников и руководства школы, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью каждого из подростков.

Полина Хабарова

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