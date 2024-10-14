В Екатеринбурге возбудят дело после массового отравления детей в школе №79

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад после массового отравления учеников школы №79 в Екатеринбурге, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации СКР, причиной заболевания могли стать продукты питания, использованные в приготовлении блюд в школьной столовой. Сейчас СКР по Свердловской области проводится процессуальная проверка, назначены необходимые судебные экспертизы.

Напомним, на 12 октября жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, поступили от порядка 20 учеников школы №79. Прокуратура проверяет соблюдение необходимых требований, в том числе при организации питания в школе, областной СКР проводит проверку на возможное наличие ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ирина Пичурина