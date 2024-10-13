Личностному росту ищут критерии нормальности

Партия «Новые люди» считает, что создание саморегулируемой организации в сфере информационного бизнеса позволит за счет института репутации отделить качественных поставщиков услуг от тех, кого называют «инфоцыганами». Свои предложения партийцы огласили в пятницу на совещании в Госдуме. Побывавшие на мероприятии инфобизнесмены саморегулироваться готовы, но в том, что это убережет граждан от мошенников, не уверены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Неотрегулированность многомиллиардного рынка инфобизнеса, представители которого в последние годы регулярно попадают в криминальную хронику, давно беспокоит депутатов. Например, зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) уже предлагала провести добровольно-принудительную самоорганизацию отрасли с включением ее в ОКВЭД и созданием единой профильной саморегулируемой организации (СРО).

За создание СРО, которая разработает для участников отрасли единые «стандартные правила» и проследит за их соблюдением, выступили и «Новые люди» на организованном ими 11 октября совещании. Как пояснил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, его партия, в отличие от СРЗП, предлагает, чтобы в СРО вступали не все блогеры, а только те, кто работает в сферах охраны здоровья, «духовно-нравственного развития» и просветительской деятельности, и чья выручка превышает некую определенную сумму, которую позднее установит правительство (сами депутаты предлагают порог в 100 млн руб.).

Вместе с тем всех отраслевиков хотят обязать сопровождать контент дисклеймером о том, что приобретение их курса «не гарантирует получение дохода или того или иного результата», добавил господин Демин. Участники рынка, судя по реакции приглашенных блогеров, с неизбежной регуляцией, кажется, смирились.

В то же время многие признавались, что по-прежнему не понимают, на каком основании СРО будет разрабатывать критерии и оценивать их работу.

«Экспертизу ведь нужно проводить на соответствие чему-то: в образовании есть стандарты, в просветительской деятельности вы предлагаете СРО, но каковы критерии-то оценки, критерии качества?» — недоумевал один из гостей.

Над этим действительно предстоит поломать голову, согласился лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, припомнив громкое дело основателя «технологической образовательной компании для предпринимателей» Аяза Шабутдинова, находящегося в СИЗО по обвинению в мошенничестве. «113 человек написали, что он не научил их тому, чему обещал. Но ведь ни один вуз не говорит о том, что все выпускники станут отличными специалистами с большими зарплатами!» — отметил политик, добавив, что и сам бы не хотел, чтобы за каждое невыполненное депутатское обещание ему бы грозило уголовное преследование.

В самом лучшем случае, рассуждали участники, если о «критериях нормальности» удастся договориться в новой СРО, то потребителю просто представят «белый» и «черный» списки отраслевиков.

А дальше свое дело сделает институт репутации, и получатели «черных меток» просто не смогут привлечь к себе аудиторию. «Черные» критерии с ходу предложил глава Ассоциации дополнительного образования и обучения Григорий Аветов: более 10% возвратов платы за обучение, систематический обман клиентов, большой процент отрицательных отзывов, неисполнение решений судов по возврату денежных средств.

Впрочем, вся эта информация может и не повлиять на конечного потребителя, сетовал продюсер Игорь Папуашвили, ведь большинство покупает курсы, исходя из публичного образа продавца. «Если человек пропагандирует образ жизни, предполагающий намного больший финансовый достаток, чем у аудитории, то люди не читают сайт, особенно если речь идет о сложных дисциплинах типа криптовалюты. Ни рейтинги, ни списки с этим ничего не смогут сделать»,— заверил он.

Это действительно вопрос этики, согласился Александр Демин, назвав «показное потребительское поведение» и демонстрацию «избыточного образа жизни» деструктивными. Но выбивать «инфоцыган» с рынка жестким госрегулированием — это путь в никуда, настаивал он позже в беседе с “Ъ”. Депутат также напомнил, что его партия выступает за отказ от «национально окрашенного» термина «инфоцыгане» в пользу более политкорректного «инфоскамеры» (с таким предложением в прошлом году выступили сами представители отрасли).

Григорий Лейба