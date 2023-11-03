Блогера Аяза Шабутдинова обвинили в мошенничестве

По данным источника «Ъ» в силовых структурах, автору образовательных курсов Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По результатам допроса следователь главного следственного управления ГУ МВД по Москве вынес постановление о его задержании на двое суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Аяз Шабутдинов и его жена Лидия Муцольгова

Фото: @ayazshabutdinov Блогер Аяз Шабутдинов и его жена Лидия Муцольгова

Фото: @ayazshabutdinov

Ранее сегодня стало известно о задержании Аяза Шабутдинова в съемной квартире в Москве по подозрению в мошенничестве. Сотрудники МВД и ФСБ задержали блогера после возвращения в Москву из Вены.

По данным «Ъ», следствие заподозрило его в продаже уникальных методик по развитию бизнеса под видом образовательной деятельности. Стоимость его курсов доходила до 1 млн руб. Основанием для возбуждения дела в отношении Аяза Шабутдинова стали обращения пяти предпринимателей, заплативших ему в общей сложности 5 млн руб.

Аяз Шабутдинов ведет свой блог «Из Куеды», является создателем центра Like, где продает интернет-курсы «Как стать миллионером».

Подробнее — в материале «Учение — тюрьма».

Полина Мотызлевская