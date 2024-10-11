«Эмили» не пускают из Парижа в Рим

Эмманюэль Макрон возмущен продолжением сериала «Эмили в Париже». Президент требует вернуть главную героиню во французскую столицу. По сюжету нового пятого сезона девушка переезжает из Франции в Италию, где продолжает работу в филиале пиар-агентства. В интервью изданию Variety президент республики заявил, что будет изо всех сил бороться за возвращение съемок на родину: «Мы попросим их остаться в Париже! "Эмили в Париже" в Риме не имеет смысла».

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Зачем ей переезд в другую страну и как сериал повлиял на имидж Франции? “Ъ FM” обсудил это с кинокритиком, колумнистом «Московских новостей» Даниилом Ротштейном: «Смысл в том, что Эмили — это девушка-маркетолог из Чикаго, которая переезжает в Париж. В сериале показано большое количество неких культурных столкновений и романтическая история, с одной стороны, а с другой, очень засахаренная, вылизанная версия Парижа, предназначенная в первую очередь для американской англоязычной аудитории. Что касается Рима, то шоураннеры объяснили такой шаг тем, что к четвертому сезону Эмили уже довольно уютно в Париже, и им было интересно переместить главную героиню в новый город, тоже знаковый с культурной и туристической точки зрения, чтобы сохранить общую канву сериала, его логику.

Вместе с тем "Эмили в Париже" оказалась не только и не столько телевизионным феноменом, несмотря на то, что первый сезон стал самым просматриваемым у Netflix, сколько туристическим. Сейчас до 40% иностранцев, посещающих французскую столицу, по опросам местных туристических организаций, заявляют, что приехали из-за сериала. Люди активно посещают места, показанные в нем. Более того, Netflix даже начал развивать это направление, официально лицензировав компанию, чтобы она продавала туры по "местам Эмили". А официальное туристическое бюро Франции публикует соответствующий гид. Это все довольно серьезная штука, связанная с приличными доходами».

На призыв Макрона ответили итальянские власти. Роберто Гуальтьери написал в соцсети Х: «Дорогой Эмманюэль, не волнуйся. Эмили чувствует себя хорошо в Риме». Он посоветовал главе Франции «расслабиться». Впрочем, французы могут надавить на Netflix, уверен кинопродюсер и прокатчик Владислав Пастернак:

«Города и страны борются за привлечение международных съемочных групп, прежде всего, "большого Голливуда" и знаменитых артистов со всего мира.

Это делается при помощи налоговых стимулов. Речь либо о прямых дотациях, то есть из бюджета города выделяются средства на поддержку съемочных групп, чтобы они приезжали и популяризировали данное направление при помощи своих фильмов, либо это возвраты. То есть киношникам возвращается часть потраченной на съемки проекта суммы. Это может быть от 5% до 50%. Например, в Восточной Европе очень большие возвраты. В частности, Чехия и Болгария прекрасно стимулировали эту сферу. В последней, собственно говоря, благодаря таким мерам выросла целая кинематография, и все боевики с Джейсоном Стейтемом, с Сильвестром Сталлоне снимаются в Болгарии, на студии Nu Boyana.

Что касается истории вокруг проекта Netflix, то можно вспомнить фильм "Валериан и город тысячи планет". До него во Франции действовало правило, по которому французский фильм снимался на национальном языке. Режиссер Люк Бессон хотел не только снимать картину на английском, но и получить дотации, сопоставимые с теми, что выплатили приезжавшим во Францию американцам, в частности, при съемках "Дюнкерка". Он заявлял, что если условия не будут выполнены, то он просто снимет "Валериан" где-то еще и не потратит свой гигантский бюджет во Франции. А речь шла о €200 млн. В итоге Париж на эти требования согласился. Поэтому понятно разочарование французов. Они будут бороться и торговаться, предлагать все более выгодные условия Netflix»

В четвертом сезоне «Эмили в Париже» в камео снялась супруга Макрона Бриджит. По словам президента, она была очень рада поучаствовать в популярном проекте, и он горд за жену. На вопрос издания Variety, почему его самого не позвали сыграть эпизодическую роль, Макрон ответил: «Я не так привлекателен, как Брижит».

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Елена Тюленева