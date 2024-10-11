Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Эмили» не пускают из Парижа в Рим

Почему Эмманюэля Макрона возмутило продолжение сериала в Италии

Эмманюэль Макрон возмущен продолжением сериала «Эмили в Париже». Президент требует вернуть главную героиню во французскую столицу. По сюжету нового пятого сезона девушка переезжает из Франции в Италию, где продолжает работу в филиале пиар-агентства. В интервью изданию Variety президент республики заявил, что будет изо всех сил бороться за возвращение съемок на родину: «Мы попросим их остаться в Париже! "Эмили в Париже" в Риме не имеет смысла».

Предыдущая фотография

Фото: Petros Karadjias / AP

Фото: Netflix

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Petros Karadjias / AP

Фото: Netflix

Зачем ей переезд в другую страну и как сериал повлиял на имидж Франции? “Ъ FM” обсудил это с кинокритиком, колумнистом «Московских новостей» Даниилом Ротштейном: «Смысл в том, что Эмили — это девушка-маркетолог из Чикаго, которая переезжает в Париж. В сериале показано большое количество неких культурных столкновений и романтическая история, с одной стороны, а с другой, очень засахаренная, вылизанная версия Парижа, предназначенная в первую очередь для американской англоязычной аудитории. Что касается Рима, то шоураннеры объяснили такой шаг тем, что к четвертому сезону Эмили уже довольно уютно в Париже, и им было интересно переместить главную героиню в новый город, тоже знаковый с культурной и туристической точки зрения, чтобы сохранить общую канву сериала, его логику.

Как бренды одежды продвигаются в кино

Вместе с тем "Эмили в Париже" оказалась не только и не столько телевизионным феноменом, несмотря на то, что первый сезон стал самым просматриваемым у Netflix, сколько туристическим. Сейчас до 40% иностранцев, посещающих французскую столицу, по опросам местных туристических организаций, заявляют, что приехали из-за сериала. Люди активно посещают места, показанные в нем. Более того, Netflix даже начал развивать это направление, официально лицензировав компанию, чтобы она продавала туры по "местам Эмили". А официальное туристическое бюро Франции публикует соответствующий гид. Это все довольно серьезная штука, связанная с приличными доходами».

На призыв Макрона ответили итальянские власти. Роберто Гуальтьери написал в соцсети Х: «Дорогой Эмманюэль, не волнуйся. Эмили чувствует себя хорошо в Риме». Он посоветовал главе Франции «расслабиться». Впрочем, французы могут надавить на Netflix, уверен кинопродюсер и прокатчик Владислав Пастернак:

«Города и страны борются за привлечение международных съемочных групп, прежде всего, "большого Голливуда" и знаменитых артистов со всего мира.

Это делается при помощи налоговых стимулов. Речь либо о прямых дотациях, то есть из бюджета города выделяются средства на поддержку съемочных групп, чтобы они приезжали и популяризировали данное направление при помощи своих фильмов, либо это возвраты. То есть киношникам возвращается часть потраченной на съемки проекта суммы. Это может быть от 5% до 50%. Например, в Восточной Европе очень большие возвраты. В частности, Чехия и Болгария прекрасно стимулировали эту сферу. В последней, собственно говоря, благодаря таким мерам выросла целая кинематография, и все боевики с Джейсоном Стейтемом, с Сильвестром Сталлоне снимаются в Болгарии, на студии Nu Boyana.

Как российские книги, фильмы и музыка ищут новые инструменты продвижения

Что касается истории вокруг проекта Netflix, то можно вспомнить фильм "Валериан и город тысячи планет". До него во Франции действовало правило, по которому французский фильм снимался на национальном языке. Режиссер Люк Бессон хотел не только снимать картину на английском, но и получить дотации, сопоставимые с теми, что выплатили приезжавшим во Францию американцам, в частности, при съемках "Дюнкерка". Он заявлял, что если условия не будут выполнены, то он просто снимет "Валериан" где-то еще и не потратит свой гигантский бюджет во Франции. А речь шла о €200 млн. В итоге Париж на эти требования согласился. Поэтому понятно разочарование французов. Они будут бороться и торговаться, предлагать все более выгодные условия Netflix»

В четвертом сезоне «Эмили в Париже» в камео снялась супруга Макрона Бриджит. По словам президента, она была очень рада поучаствовать в популярном проекте, и он горд за жену. На вопрос издания Variety, почему его самого не позвали сыграть эпизодическую роль, Макрон ответил: «Я не так привлекателен, как Брижит».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...