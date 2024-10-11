OFAC недоволен исключением НРД

Американские власти заинтересовались новым подходом к учету ценных бумаг в России. Недавно президент издал указ, который исключает из цепочки подсанкционный Национальный расчетный депозитарий. Вместо него учет ценных бумаг российских эмитентов, которые принадлежат, в том числе нерезидентам, будут вести так называемые регистраторы. Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) запустило расследование на этот счет. В ведомстве настаивают, что акции, размещенные в НРД, продолжают быть заблокированными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В чем смысл президентского указа, которым заинтересовался OFAC? На этот вопрос “Ъ FM” ответил адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Если что-то где-то было зарегистрировано на американских площадках, если это касалось именно российских бумаг, пришлось бы идти за спецлицензией в OFAC, чтобы он разрешил перестановку бумаг.

Приведу пример из своей практики: год назад, в июле наша юрфирма подала три заявления в OFAC на спецлицензию. В августе мы подали еще четыре, в сентябре мы подали два. По всем ним еще не принято решение. У них в регламенте написано, что они должны дать ответ на каждое заявление, но OFAC не связан контрольными сроками. То есть он может реально полтора года рассматривать ваше заявление.

Это специальная экономическая мера, чтобы российские бумаги были перераспределены внутри российского контура и российским же лицам не надо было ходить в OFAC за лицензией и ждать еще минимум год».

Партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук считает, что указ российского президента может помочь процессу обмена активов. По его мнению, OFAC начал расследование, поскольку подозревает в этом обход санкций: «Если мы возьмем какое-то акционерное общество, акции которого не торгуются на бирже, у него есть регистратор, который осуществляет учет владельцев акций. НРД учитывает права на акции в ситуации, когда на бирже осуществляется продажа. В данном случае НРД из цепочки исключается, и учет таких акций тоже передается самим регистраторам.

По крайней мере, официально было объявлено, что цель этого указа состоит в том, чтобы исключить возможность совершать сделки с ценными бумагами, которые учитываются на счетах типа "С", без соблюдения указов президента. Честно говоря, мне сложно ответить на вопрос, как такие сделки в принципе возможны, если бумаги и так хранятся на спецсчетах. Как раз возможность обмена активами не была официально задекларирована как цель этого указа, но вполне возможно, что это является реальной целью. На счетах типа "С" учитываются бумаги иностранных недружественных лиц. Если, например, такие лица захотят принять участие в обмене активами, наличие НРД может препятствовать.

OFAC в этом подходе не устраивает, что лицо, в отношении которого введены американские санкции, исключается из цепочки учета активов. Он считает, что, поскольку учет этих акций осуществляется помимо воли OFAC, это можно признать обходом санкций. OFAC, скорее всего, в этом случае введет вторичные санкции против лиц, которые помогают обходить санкции. Ну, наиболее вероятным кандидатом здесь выступают сами регистраторы. Конечно, для OFAC будет сложно вводить санкции против каждого отдельного регистратора, намного легче было ввести санкции против НРД как центрального депозитария».

НРД вместе со своей материнской структурой Мосбиржей подпал под американские санкции в середине июня. При этом до завтрашнего дня действуют генеральные лицензии, выданные Минфином США, они позволяют завершить операции с депозитарием.

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Илья Сизов