На разогреве активов

Брокерские и управляющие компании стали получать от «Инвестиционной палаты» списки клиентов, которые имеют право на обмен замороженных иностранных ценных бумаг, и ждут перечисления денег для распределения среди них. Сбор заявок от противоположной стороны масштабной сделки — иностранных инвесторов, покупающих бумаги, наложился по времени на попадание группы Московской биржи, в том числе НРД, где учитываются права на активы, под блокирующие санкции США, что могло сорвать обмен. Однако в целом уже можно считать, что он состоялся, хотя в крупных компаниях были удовлетворены заявки только 22–30% инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Инвестиционная палата», которая выступает организатором обмена заблокированными активами, в понедельник 12 августа завершила рассылку участникам рынка реестра по удовлетворенным (акцептованным) заявкам их клиентам и начала проводить первые расчеты по сделкам. Об этом “Ъ” заявили в российских брокерских и управляющих компаниях. Получение реестров подтвердили в «Финаме», «Альфа Инвестициях», «Го Инвест», «Тинькофф Инвестициях», БКС, «Цифра брокере», «Иволге Капитал», УК «Первая».

В нынешних условиях итоги обмена оказались вполне удачными. По словам источника “Ъ” в крупной брокерской компании, было удовлетворено 23% заявок клиентов.

В крупной УК рассказали, что по ПИФам заявки были удовлетворены на 28%, по клиентам в доверительном управлении — на 22%. «В зависимости от типа выставленных заявок (в рамках ПИФов и ДУ) они были удовлетворены на 25–30%»,— рассказал собеседник “Ъ” из другой крупной УК. В инвесткомпании «Иволга Капитал» рассказали, что были обменяны активы FinEx, однако лишь частично — 3% на инвестора. В «Финаме» рассказали, что российские инвесторы хотели менять самые ликвидные акции — Apple, Tesla, NVIDIA и ряда других крупнейших компаний. Впрочем, в двух управляющих компаниях заявили, что пока не получили от оператора обмена информации по удовлетворенным заявкам. В «Инвестпалате» не ответили на запрос “Ъ”.

Обмен производился во исполнение указа президента РФ №844 от 8 ноября 2023 года. Российские инвесторы-физлица — клиенты брокерских и управляющих компаний — получали возможность продать «замороженные» иностранные активы на сумму на 100 тыс. руб.

Прием заявок россиян в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершился 8 мая (см. “Ъ” от 26 марта). К этому времени, по данным «Инвестпалаты», российские инвесторы предложили для обмена активы более чем на 35 млрд руб.

Они включали почти 2,6 тыс. наименований иностранных ценных бумаг (ИЦБ), среди которых были акции Alphabet, Tesla и Microsoft.

В итоге «Инвестпалата» сформировала 100 «максимально идентичных лотов», средняя стоимость которых составила 353,1 млн руб. И с 3 июня начала прием заявок от нерезидентов на выкуп этих ИЦБ, который должен был завершиться 5 июля. Но несмотря на то, что спрос со стороны нерезидентов, по оценке «Инвестпалаты», оценивался в «десятки миллиардов рублей», обмен был продлен до 2 августа. Тогда пояснялось, что сделано это было «по просьбам потенциальных покупателей-нерезидентов». Первоначальный период сбора совпал с введением США блокирующих санкций против Московской биржи, НКЦ и НРД (см. “Ъ” от 13 июня). При этом иностранным организациям операции с группой Московской биржи необходимо было завершить до 13 августа, но впоследствии OFAC продлило действие лицензии до 12 октября. Московская биржа не ответила на запрос “Ъ”.

Сейчас большинство брокеров и управляющих ожидают поступления денег на свои счета. Как поясняет партнер Capital Lab Евгений Шатов, технические работы по разнесению всех этих сделок по счетам клиентов представляют собой достаточно трудоемкую процедуру. В «Го Инвест» сказали, что через несколько дней после того, как получат деньги на свой счет, начнут расчеты с клиентами. В «Альфа Инвестициях» ожидают, что все действия будут завершены до конца среды. В УК «Первая» заявили, что их «задача перевести инвесторам средства в течение пяти дней, как предписывает законодательство». Ранее «Инвестпалата» сообщала, что если заявка нерезидента будет одобрена, то приобретенные им ИЦБ будут переведены на его специальный транзитный счет депо в российском депозитарии. «Денежные средства за проданные ИЦБ будут переведены на счета брокеров, доверительных управляющих или управляющих компаний ПИФ для дальнейшего перечисления продавцам — физическим лицам-резидентам»,— поясняла компания.

Для частных инвесторов, заявивших свои активы на обмен, существенных рисков не возникает, отмечают юристы. Для покупателей существует множество препятствий, которые им предстоит преодолеть на пути к выводу приобретенных активов, отмечает юрист BGP Litigation Никита Ершов.

«Цепочка учета прав на такие ценные бумаги еще включает НРД: так как он является их номинальным держателем, у вышестоящих по отношению к НРД депозитариев эти активы как были заморожены на его счетах, так и остаются там. В связи с этим процедура их вывода в любом случае будет предполагать подачу со стороны НРД поручения на их вывод после получения инвестором лицензии регулятора»,— пояснил он.

Замминистра финансов Иван Чебесков в марте заявлял, что Минфин считает справедливым распространение механизма обмена на ценные бумаги, заблокированные из-за санкций в отношении «СПБ Биржи» (см. “Ъ” от 3 ноября 2023 года), и в перспективе готов предлагать такие изменения в указ президента. В Минфине оперативно не ответили на запрос “Ъ”. «Что касается дальнейшего обмена, то он, скорее всего, будет более точечным и индивидуальным, при этом речь будет идти о суммах, превышающих 100 тыс. руб.»,— считает господин Шатов.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев, Ян Назаренко