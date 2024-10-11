Зарубежные СМИ: Чем Иран угрожает союзникам Израиля?
11 октября, пятница
Тегеран угрожает странам Персидского залива ударами за содействие Израилю. Ответные меры будут приняты, если государства региона предоставят Иерусалиму воздушное пространство или территорию для атаки по Ирану. В частности, Исламская Республика может ударить по нефтяным объектам. Как пишут Reuters и The Wall Street Journal, такие предупреждения Тегеран направил Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и Катару. Те, в свою очередь, якобы согласились принять такой запрет и сообщили об этом США. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Ammar Awad ATTENTION EDITORS: ADDING INFORMATION, Reuters
Страны Персидского залива подталкивают США к более активным действиям, чтобы погасить накал конфликта на Ближнем Востоке. В первую очередь, чтобы остановить атаки Израиля по иранским нефтяным объектам. Как пишет Reuters, причины этому — опасения за свои собственные технологические комплексы, которых у арабских государств в достатке. Открытие воздушного пространства для нападения Израиля иранцы воспримут как акт войны. Они дали понять, что в ответ последует незамедлительная реакция их союзников — Ирака или Йемена, цитирует издание саудовского дипломата.
Как напоминает The Wall Street Journal, после того, как Тегеран выпустил по Израилю порядка 180 баллистических ракет 1 октября, Иерусалим пригрозил суровым возмездием. В ответ на это Иран пообещал нанести удары по гражданским объектам и инфраструктуре Израиля и принять меры против любого арабского государства за пособничество. Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар уже высказали опасения администрации Байдена по поводу безопасности своих объектов. Угрозам может подвергаться и военная инфраструктура США, которая находится в этих странах, отмечает издание.
Reuters добавляет, что полноценная защита комплексов до сих пор вызывает ряд проблем, поэтому наиболее удачный вариант — с помощью дипломатии показать Ирану, что страны Персидского залива не представляют опасности. Однако, The Jerusalem Post подчеркивает, что в любом случае в планы Израиля вряд ли войдет атака на ядерные объекты Ирана, так как это будет отличаться от целей войны. Журналисты объясняют, что такие удары ослабят и расфокусируют внимание Иерусалима и тем самым отвлекут от выполнения задач в секторе Газа и южном Ливане.
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