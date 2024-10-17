Индикаторы

Рубль сдает позиции

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала октября курс доллара на российском внебиржевом рынке вырос на 4,7%, до 97,2 руб./$. По мнению аналитиков, ослаблению рубля способствовало окончание налогового периода и сезонное увеличение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров.

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Траекторию рубля еще связывают с высокими инфраструктурными рисками в связи с изменениями цен на нефть и тем, что с 12 октября в полную силу вступят американские санкции против Московской биржи.

О связи цены нефти и рубля читайте в статье «Нефтяные качели».

Вклады дорожают

Маркетинговые ставки банков в конце июля впервые оказались ниже средневзвешенных (16,1% против 16,3%). Обычно ситуация обратная. В ЦБ пояснили, что превышение средневзвешенных ставок банков над маркетинговыми в большей степени объясняется методологической особенностью их расчета.

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Они рассчитываются как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем вкладов.

О том, как банки меняют условия по вкладам, читайте в статье «Новым деньгам новые ставки».

Инвесторы разлюбили акции

В третьем квартале на финансовом рынке стали заметны изменения в предпочтениях частных инвесторов. Если ранее активно покупали акции российских компаний, то теперь переключились на облигации. По оценке «Денег», основанной на данных Московской биржи, за третий квартал чистые продажи акций составили почти 17 млрд руб., что вдвое ниже покупок кварталом ранее (30,6 млрд руб.).

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Приток средств в облигации за тот же период составил 211,3 млрд руб. Это на 6% ниже показателя второго квартала.

О причинах смены настроений инвесторов читайте в статье «Брокеры взяли паузу».

Гиперинфляция Венесуэлы

Инфляцию в Венесуэле пока не могут обуздать. По словам члена постоянного комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Анхеля Альварадо, с января по август 2024 года она достигла 2674%. Разгоняться цены начали в 2013 году, когда инфляция достигла рекордного в XXI веке уровня — 56,2%. В 2018 году она достигла 130 060%.

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Среди ее причин называют волатильность цен на нефть, от которых напрямую зависит экономика страны, и американские санкции, от которых, по словам вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, к 2024 году ВВП страны потерял около $700 млрд.

Что собой представляет экономика Венесуэлы, читайте в статье «Вечная нефтяная зависимость».