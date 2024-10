Вечная нефтяная зависимость

Венесуэла — мировой лидер по разведанным запасам нефти. Согласно данным из ежегодного статистического бюллетеня Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) 2024 года, на долю Венесуэлы приходится примерно пятая часть мировых запасов — 303,01 млрд баррелей. Это природное богатство не сделало жителей страны богатыми и счастливыми. Бешеная инфляция, массовая безработица, дефицит продуктов и лекарств — все это приметы жизни в современной Венесуэле. И одна из главных причин сложившейся ситуации — нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxwell Briceno / Reuters Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Первое венесуэльское экономическое чудо

В ХХ веке Венесуэла превратилась из одной из беднейших в одну из самых богатых экономик Латинской Америки. Произошло это благодаря нефти. В книге Рикардо Хаусманна (министр планирования Венесуэлы в 1992–1993 годах) и Франсиско Родригеса (глава Управления экономического и финансового консультирования Национального собрания Венесуэлы в 2000–2004 годах) «Венесуэла до Чавеса. Анатомия экономического коллапса» приводятся следующие цифры. Если в период с 1900 по 1920 год ВВП на душу населения Венесуэлы рос всего на 1,8%, то в период с 1920 по 1948 год темпы роста составляли 6,8% в год.

Причина этого экономического подъема — нефть. Нефть, в которой восстанавливающаяся после Первой мировой войны мировая экономика нуждалась в постоянно растущих объемах.

В 1914 году было открыто первое на территории Венесуэлы нефтяное месторождение Мене Гранде в нефтегазоносном бассейне Маракайбо. Затем было обнаружено еще несколько месторождений, в том числе в 1917 году — группа месторождений Шельф Боливар. В 1917 году начались первые операции по нефтепереработке, в 1918 году Венесуэла начала экспортировать нефть. В 1921 году годовой объем экспорта впервые перешел отметку в 1 млн баррелей.

В 1922 году британская деловая газета Financier and Bullionist обещала, что Южная Америка в будущем станет главным мировым источником нефти. Особое внимание в этом прогнозе было уделено Венесуэле, где поиском и разработкой новых месторождений активно занимались ведущие нефтяные компании мира.

В 1928 году корреспондент агентства Associated Press в сообщении из Каракаса отмечал невероятную дешевизну нефтедобычи в Венесуэле и то, что страна «похоже, покоится на громадном нефтяном бассейне неограниченной емкости». «По последним прогнозам, добыча нефти в этом году составит более 100 000 000 баррелей, обеспечив Венесуэле место крупнейшего мирового производителя нефти вслед за Соединенными Штатами»,— говорилось в корреспонденции. Кроме гигантов мирового нефтяного бизнеса в стране работало больше сотни компаний поменьше, а в концессии и нефтеразведку вкладывались сотни миллионов долларов.

В конце 1920-х годов Венесуэла стала ведущим мировым экспортером нефти. В конце 1930-х годов по объемам нефтедобычи страна уступала только США и СССР.

С 1920 по 1935 год доля нефти в экспорте Венесуэлы увеличилась с 1,9% до 91,2%. Национальную экономику поразила так называемая голландская болезнь, хотя этого термина тогда еще не существовало (он появится в 1977 году). «Голландская болезнь» протекает так. Основные доходы государства обеспечиваются за счет бурного роста сырьевого сектора и высоких цен на сырье. Доходы от экспорта сырья способствуют притоку в страну иностранной валюты, в результате чего страдают остальные отрасли экономики — обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Несырьевой экспорт становится неконкурентоспособным, импорт многих товаров становится выгоднее, чем их производство в стране.

Именно это и произошло в Венесуэле. На фоне бурного роста нефтедобычи и экспорта нефти страна стала отставать от соседей по региону в промышленном развитии, а сельское хозяйство практически сошло на нет.

Усиление роли государства в нефтяном секторе

Во время войны Венесуэла стала крупным поставщиком нефтепродуктов в страны антигитлеровской коалиции, а объем нефтедобычи приблизился к 1 млн баррелей в день.

В 1942 году в Венесуэле был принят закон о налоговой реформе и подоходном налоге, а в 1943 году — закон об углеводородах. В результате принятия этих законов нефтяные компании должны были отдавать 50% валовой прибыли (ранее — от 15% до 25%). Для работающих в стране нефтяных компаний это частично компенсировалось тем, что они получали право не платить подоходный налог с полученных в Венесуэле прибылей у себя на родине. Кроме того, новые законы устанавливали простые и понятные правила игры. До этого каждая нефтяная компания работала по своим правилам, в том числе и в плане налогообложения. Даже чисто психологически принцип «пятьдесят на пятьдесят» выглядел справедливо. К тому же, когда на мировой нефтяной рынок начали выходить ближневосточные страны, нефтяные компании получали веский аргумент в споре, если с них попытались бы требовать больше.

В течение первых пяти лет после принятия данных законов доходная часть госбюджета Венесуэлы выросла в шесть раз.

По соглашению с нефтяными компаниями, заключенному в 1943 году, в Венесуэле были построены два нефтеперерабатывающих завода. Развитие нефтяной инфраструктуры способствовало созданию более чем 55 тыс. рабочих мест (с учетом косвенных рабочих мест — более 220 тыс.) при населении страны, составлявшем 4,8 млн человек. В вузах Венесуэлы началась подготовка специалистов по новым специальностям, которые требовались в нефтепереработке.

Президент Исайас Медина Ангарита, при котором власти страны стали усиливать контроль за нефтяным сектором, в 1945 году был свергнут в результате военного переворота (к которому, по мнению современных венесуэльских историков, приложили руку США, а реформа налогообложения нефтяной отрасли стала причиной переворота).

В 1948 году в результате военного переворота был свергнут президент Ромуло Гальегос (по мнению современных венесуэльских историков, при участии США и из-за налогообложения иностранных нефтяных компаний).

Политические потрясения не мешали развиваться нефтяной индустрии. С 1943 по 1958 год добыча нефти выросла в 5,3 раза — до 2,6 млн баррелей в день, а объем нефтепереработки за тот же период увеличился более чем десятикратно — с 22 тыс. до 268 тыс. баррелей в день.

Полученные от продажи нефти доллары (а США были главным импортером венесуэльской нефти) вкладывались в организацию общественных работ, строительство дорог, мостов, новых зданий государственных органов, жилищное строительство, а также в развитие других индустрий — горнодобывающей, сталелитейной, электроэнергетики. Одним из главных символов той эпохи стали небоскребы в центре столицы страны Каракаса (некоторые из них сейчас остро нуждаются в ремонте).

В 1958 году был свергнут президент Маркос Перес Хименес. Перед новыми выборами представители трех ведущих политических партий заключили соглашение о сотрудничестве — пакт Пунто-Фихо. Договорившись совместно строить стабильное демократическое государство и не допустить диктатуры, участники пакта также договорились о разделе государственных должностей и прибылей от нефтедобычи — пропорционально итогам выборов. Принцип «пятьдесят на пятьдесят» был отвергнут, новые власти Венесуэлы увеличили свою долю до 60%.

Начало большого пути

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуан Пабло Перес Альфонсо — инициатор создания ОПЕК

Фото: wikipedia.org Хуан Пабло Перес Альфонсо — инициатор создания ОПЕК

Фото: wikipedia.org

Хуан Пабло Перес Альфонсо занимал пост министра нефти и горнодобывающей промышленности Венесуэлы с 1959 по 1963 год, но за этот относительно недолгий срок успел вписать свое имя в историю мировой нефтяной индустрии большими буквами. Всем известны эти большие буквы — ОПЕК.

В начале октября 1960 года стало известно о предложении министра Альфонсо создать Организацию стран—экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries, ОПЕК).

Это предложение вызвало если не испуг, то как минимум волнение у так называемых Семи сестер — группы частных компаний из США, Великобритании и Нидерландов, контролировавших тогда примерно 85–86% мировых запасов нефти. Вот эти компании: British Petroleum Company Limited, Gulf Oil, Royal Dutch Shell, Standard Oil Co. of California (Socal), Standard Oil Company of New Jersey (Jersey Standard), Socony Mobil Oil Company и Texaco (названия приведены по ситуации на 1960 год).

ОПЕК была основана 17 октября в Бейруте (Ливан). Кроме Венесуэлы в нее вошли Саудовская Аравия (министр нефти и минеральных ресурсов этой страны Абдулла ибн Хамуд Тарики играл активную роль в создании организации), а также Иран, Ирак и Кувейт (впоследствии число членов организации увеличилось, сейчас в нее входят 12 стран).

Еще одним поводом для беспокойства «Семи сестер» стало создание в том же году в Венесуэле государственной нефтяной компании — Venezuelan Petroleum Corporation. Альфонсо уверял зарубежные компании, что им нечего бояться, ведь в других странах Латинской Америки (Аргентине, Боливии, Бразилии, Колумбии, Мексике) государственные нефтяные компании уже давно существуют. Он также заверял, что национализации иностранных нефтяных компаний не будет. Он утверждал, что хочет добиться того, чтобы экономика страны меньше зависела от нефти и больше от других товаров, и для этого государство будет инвестировать в добывающую промышленность и сельское хозяйство.

В придачу ко всему доля государства в прибыли зарубежных нефтяных компаний выросла при Альфонсо до 65%.

Создание ОПЕК ознаменовало новую геополитическую тенденцию — начало обретения нефтедобывающими государствами суверенитета над своими природными ресурсами, постепенного перехода контроля над мировым рынком нефти от крупных частных компаний к государственным структурам нефтедобывающих стран.

Послевоенная национализация

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтегазовая компания PDVSA — крупнейшая компания Венесуэлы (на фото — сотрудники компании на первомайской демонстрации)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Нефтегазовая компания PDVSA — крупнейшая компания Венесуэлы (на фото — сотрудники компании на первомайской демонстрации)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

К 1970 году Венесуэла стала самой богатой страной Латинской Америки и одной из двадцати самых богатых стран мира. По данным проекта Penn World Table, ее ВВП на душу населения был выше, чем у Испании, Греции и Израиля, и всего на 13% ниже, чем у Великобритании.

После арабо-израильской войны Судного дня 1973 года арабские страны ввели эмбарго на поставку нефти в страны, поддержавшие во время войны Израиль. В течение года после войны цена барреля нефти выросла в четыре раза — с $3 до $12. Благодаря росту цен казна Венесуэлы за два года пополнилась на $10 млрд. По подсчетам, произведенным в 1974 году, за два следующих года экспорт 2 млрд баррелей нефти должен был принести стране такую же сумму, сколько она получила за экспорт 30 млрд баррелей нефти в течение последних 56 лет.

С 1961 по 1974 год Всемирный банк предоставил Венесуэле 13 кредитов на общую сумму $342 млн. Благодаря взлету нефтяных цен страна расплатилась со всеми долгами. Более того, власти Венесуэлы приобрели облигации Всемирного банка на $500 млн, превратившись из должника в кредитора.

В 1976 году нефтяная индустрия Венесуэлы была национализирована. Была создана государственная компания Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), существующая до сих пор.

Отец-основатель ОПЕК, сторонник идеи меньшей зависимости Венесуэлы от нефти Хуан Пабло Перес Альфонсо в 1976 году предупреждал: «Пройдет десять лет, двадцать лет, и вы увидите — нефть погубит нас. Это экскременты дьявола».

Пророчество, увы, сбылось. Период процветания оказался недолгим. У Венесуэлы случился второй приступ «голландской болезни». В экономике страны произошел разворот. В 1976 году был зарегистрирован самый высокий показатель годового роста ВВП — 7,7%. К 1979 году он снизился до 0,8%. В 1980 году стал отрицательным (–4,4%), после чего находился в отрицательной зоне до 1983 года включительно.

Трудные времена были связаны с перепроизводством нефти в 1980-е годы и вызванным им падением цен. Хайме Лусинче, занимавший пост президента с 1984 по 1989 год, несмотря на снижение доходов государства, считал необходимым полностью выплатить огромный внешний долг — $32 млрд. С 1985 по 1988 год на обслуживание этого долга было потрачено $15 млрд. В результате инфляция, ранее часто не превышавшая 10% в год и лишь изредка доходившая до 12–14%, в 1987 и 1988 годах достигала, по разным подсчетам, от 30% до 40%, а из магазинов стали исчезать рис, соль и сахар. Принимаемые властями меры — заморозка цен на 100 основных товаров и услуг, повышение минимальной зарплаты, временный запрет на увольнение работников — не помогали.

Доходы государства от нефти сильно снизились. В 1984 году они составляли $14,8 млрд. В 1987 году — $9,1 млрд.

В 1989 году был установлен рекорд годового спада ВВП — на 8,6%.

Выигравший президентские выборы 1988 года Карлос Андрес Перес после прихода к власти объявил об открытии нефтяного рынка Венесуэлы для иностранных инвестиций. В страну пришли 22 зарубежные компании, в том числе Chevron Сorporation, British Petroleum, Total CFP, начавшие работу на условиях соглашений о разделе продукции.

В экономической политике президент Перес ориентировался на рекомендации, данные Международным валютным фондом (МВФ) еще его предшественнику в 1987 году. Получение кредитов МВФ было обусловлено проведением либеральных экономических реформ. Набор рекомендаций был традиционным: сокращение государственных расходов, ограничение уровня зарплат, унифицированный режим обмена валюты с плавающей ставкой, сокращение субсидий, введение налога с продаж, либерализация импорта, «нормализация» цен на товары и услуги, произведенные государственными предприятиями, и т. п.

Реформы способствовали экономическому росту. В 1990 году ВВП Венесуэлы вырос на 6,5%, в 1991 году — на 9,7%. Экономика росла, росли и цены, а жители Венесуэлы беднели.

Если в 1975 году за чертой бедности оказалось около 33% жителей Венесуэлы, то в 1988 году — 53%, в 1990 году — 64%, в 1995 году число бедных достигло максимального значения — 70% населения.

В феврале 1989 года в Каракасе и его окрестностях произошли массовые беспорядки, вызванные недовольством реформами и ростом цен. В ходе беспорядков, по официальным данным, погибло 276 человек (по неофициальным — больше).

В 1992 году Венесуэла пережила две неудачные попытки государственного переворота. Первой из них руководил командир 421-го воздушно-десантного батальона 42-й воздушно-десантной бригады 4-й пехотной дивизии майор Уго Чавес. После провала Чавес был арестован, два года спустя помилован, а в 1998 году выиграл президентские выборы. Три его главных обещания в ходе избирательной кампании звучали так: покончить с пунтофихизмом (соглашением двух крупнейших партий о разделе власти), покончить с коррупцией, побороть бедность.

Время Ча

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парагуанский нефтеперерабатывающий комплекс — второй по величине в мире

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Парагуанский нефтеперерабатывающий комплекс — второй по величине в мире

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В должность президента Уго Чавес вступил 2 февраля 1999 года. Первый год его правления был отмечен принятием новой конституции. С 1 января 2000 года страна стала называться Боливарианская Республика Венесуэла. Имя уроженца и национального героя Венесуэлы, самого известного борца за независимость испанских колоний в Америке, должно было символизировать начало новой эпохи в истории страны. Чавес обещал добиться для Венесуэлы независимости от влияния США и других стран Запада, как когда-то Боливар добился независимости от испанской короны.

Менялось не только официальное название государства. Менялось все — президентские полномочия (в сторону расширения), избирательная система всех уровней, состав парламента, принципы назначения высших государственных служащих, судебная система. Был введен запрет на приватизацию государственной нефтяной компании PDVSA.

Основными направлениями внутренней политики Уго Чавеса стали национализация, в том числе в нефтяной и золотодобывающей промышленности, проведение в жизнь масштабных социальных программ (они назывались «боливарианскими миссиями»).

Первая боливарианская миссия носила название «План Боливар 2000». Всем видам вооруженных сил Венесуэлы было поручено разработать собственные программы помощи беднейшим слоям населения.

ВВС разработали план бесплатной перевозки жителей в экстренных случаях. Военно-морские силы решили оказывать помощь рыбакам. Национальная гвардия — заняться охраной правопорядка, строительством и ремонтом домов для бедняков, школ, церквей, больниц. В «План Боливар 2000» входили также доставка продовольствия в отдаленные районы страны, уборка мусора, вакцинация детей. На претворение боливарианской миссии в жизнь была выделена сумма, эквивалентная, по разным оценкам, от $113 млн до $144 млн. Ответственным за выполнение миссии был Виктор Крус Веффер (главнокомандующий венесуэльской армией с июля по декабрь 2001 года). Еще в 2001 году Веффера заподозрили в присвоении части средств, выделенных на «План Боливар 2000». Чавес снял его с должности, в 2002 году завершил миссию «План Боливар 2000». Расследование в отношении Веффера по подозрению в незаконном обогащении велось долго, в 2011 году с него были сняты все обвинения. Но когда в 2016 году было обнародовано «Панамское досье», там обнаружилась записанная на его имя офшорная компания. В 2018 году бывший главнокомандующий был арестован.

В 2003 году стартовала миссия «Баррио адентро» («В нашем квартале»). Она была направлена на предоставление всем слоям населения доступной бесплатной медицинской помощи и развитие физкультуры и спорта. В дочавесовскую эпоху медицинские услуги были дорогостоящими. 70% населения не могли себе позволить пойти к врачу.

В ходе выполнения миссии было построено 10 116 народных консультационных медицинских центров (центров первой помощи), сотни учреждений медицинской диагностики и реабилитации, 36 центров высоких технологий.

Миссия «Робинзон» была направлена на борьбу с безграмотностью, миссия «Меркаль» — на производство качественных продуктов питания с продажей их по доступным ценам (за счет дотаций от PDVSA). В рамках миссии «Младенец Иисус» создавались центры матери и ребенка.

Начавшийся в 2002 году рост нефтяных цен на мировом рынке давал властям Венесуэлы возможность щедро финансировать амбициозные социальные программы.

Во внешней политике Венесуэлы главным направлением стала борьба с влиянием США в Западном полушарии.

Так, в декабре 2004 года по инициативе Чавеса и кубинского лидера Фиделя Кастро была создана Боливарианская альтернатива для Америк (ALBA, в настоящее время название ассоциации расшифровывается как Боливарианский альянс для Америк). ALBA была задумана как альтернатива выдвинутой Соединенными Штатами идее Всеамериканской зоны свободной торговли (Free Trade Area For Americas, FTAA). Позднее к двум странам—основательницам ALBA присоединились Боливия, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия. В 2008–2009 годах в содружестве состоял Гондурас, в 2009–2018 годах — Эквадор. В рамках ALBA заключались межгосударственные бартерные соглашения, самое известное из которых называлось «Нефть в обмен на врачей». В обмен на поставки венесуэльской нефти на Кубу по льготным ценам Куба направляла врачей и учителей для работы в Венесуэле. Более половины персонала медицинских центров «В нашем квартале» составляли кубинские специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число кубинских медицинских специалистов, работавших в Венесуэле, в отдельные годы превышало 20 тыс.

Фото: Jorge Silva / Reuters Число кубинских медицинских специалистов, работавших в Венесуэле, в отдельные годы превышало 20 тыс.

Фото: Jorge Silva / Reuters

Вскоре после прихода Чавеса к власти был погашен долг Венесуэлы Международному валютному фонду (МВФ). В конце 2006 года был закрыт офис МВФ в Каракасе. В апреле 2007 года Венесуэла полностью вернула долг Всемирному банку (ВБ) — с опережением графика на пять лет, что позволило сэкономить $8 млн на процентах. После расплаты с долгами Чавес заявил, что Венесуэла выходит из МВФ и ВБ.

В 2006 году президент Чавес выдвинул идею создания Банка Юга, чтобы положить конец зависимости стран Латинской Америки от международных финансовых институтов. В декабре 2007 года представители Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Парагвая, Уругвая и Эквадора подписали соглашение о создании банка. Но вскоре начался мировой экономический кризис, и идея латиноамериканской альтернативы МВФ и ВБ так и не была воплощена.

Начало правления Уго Чавеса совпало с ростом цен на нефть (среди сторонников Чавеса популярна версия, согласно которой именно президент Венесуэлы и поднял эти цены, действуя в рамках ОПЕК). Разумеется, экономика Венесуэлы, как и любой другой нефтедобывающей страны, пострадала от глобального экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Но потом кризис завершился, нефтяные цены достигли нового рекордного уровня, экономика страны снова пошла на подъем.

При Чавесе Венесуэла пережила третий в своей истории приступ «голландской болезни».

В книге ирландского исследователя Барри Кэннона «Уго Чавес и боливарианская революция: популизм и демократия в эпоху глобализма» приводится следующая статистика. В 2000 году 51% доходов госбюджета Венесуэлы обеспечивала нефтяная промышленность. В структуре экспорта на долю нефти приходилось 77% в 1997 году и 89% в 2006 году. В 2008 году в результате кризиса экспорт чего-либо еще, кроме нефти, стал сходить на нет. В 2012 году, по данным Всемирного банка, 96% венесуэльского экспорта приходилось на нефть.

Уго Чавес скончался 5 марта 2013 года. Во время болезни он назвал имя своего преемника — вице-президента Николаса Мадуро. Мадуро сначала занял пост президента временно, затем был на него избран.

Так совпало, что в год смерти Чавеса нефтяные цены стали снижаться.

США против преемника

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венесуэльские беженцы в благотворительной столовой в Манаусе (Бразилия). За последнее десятилетие страну покинули 7,7 млн человек (примерно каждый четвертый)

Фото: Bruno Kelly / Reuters Венесуэльские беженцы в благотворительной столовой в Манаусе (Бразилия). За последнее десятилетие страну покинули 7,7 млн человек (примерно каждый четвертый)

Фото: Bruno Kelly / Reuters

В 2013 году инфляция в Венесуэле достигла рекордного в XXI веке уровня — 56,2%. В 2014 году — еще выше, 68,5%.

Затем потребительские цены стали расти еще быстрее, инфляция перешла в гиперинфляцию. В 2015 году инфляция составляла 180,9%, на следующий год — 274,4%, в 2017 году — 862,6%, а в 2018 году достигла рекордного уровня — 130 060%. В прессе, правда, мелькали и гораздо более высокие оценки — миллионы процентов годовых. Это объяснялось тем, что зарубежные аналитики не могли опираться на официальную венесуэльскую статистику: публикуемых цифр было мало, и они не всегда вызывали доверие.

В апреле 2014 года в Венесуэле добывали 2,94 млн баррелей нефти в сутки. Потом началось долгое падение. К июлю 2020 года объем добычи снизился более чем в семь раз. Затем началось медленное восстановление, но о достижении уровня 2014 года в обозримом будущем речи не идет.

По итогам 2014 года спад ВВП Венесуэлы составил 3,9%. В последующие годы масштабы падения ВВП были еще сильнее. Из минуса этот показатель впервые вышел только по итогам 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Венесуэльский новостной сайт La Patilla сообщал в 2014 году, что 80% зданий, в которых размещались консультационные центры «Баррио адентро», заброшены: некоторые превратились в свалки мусора, в других поселились бездомные. Кубинские врачи, не получая зарплату, массово уезжали из Венесуэлы.

Мадуро унаследовал больную «голландской болезнью» экономику от Чавеса, но большинство жителей страны винило в падении уровня жизни его, а не его предшественника.

С февраля по май 2014 года в Венесуэле прошли антиправительственные протесты, которые были подавлены: 43 убитых, более 5000 раненых, около 3700 арестованных. Популярности президенту Мадуро это не добавило.

В период правления Уго Чавеса Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против венесуэльских политиков и высокопоставленных госслужащих по обвинению в поддержке террористов в Колумбии и причастности к наркоторговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2018 году из-за гиперинфляции была проведена девальвация венесуэльской валюты — боливара фуэрте (сильного боливара). Ему на смену пришел суверенный боливар (на фото)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters В 2018 году из-за гиперинфляции была проведена девальвация венесуэльской валюты — боливара фуэрте (сильного боливара). Ему на смену пришел суверенный боливар (на фото)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

После протестов 2014 года США ввели санкции (визовые ограничения и заморозка активов) против 8 венесуэльских государственных структур и 115 частных лиц. В санкционный список были включены президент Мадуро с женой и сыном, вице-президент Делси Родригес, министр обороны Владимир Падрино Лопес, судьи Верховного суда, губернаторы. США обвиняли их в нарушении прав человека, подрыве демократических институтов в ходе подавления протестов в феврале—мае 2014 года.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Венесуэлы. Новые санкции были направлены не против отдельных лиц, а против финансового сектора Венесуэлы в целом. Банкам США были запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами правительства Венесуэлы и госкомпании PDVSA, а также сделки с некоторыми уже существующими государственными облигациями, а также выплата дивидендов правительству Венесуэлы. В исполнительном указе Трампа Мадуро был назван «диктатором», виновным в лишении венесуэльцев продовольствия и лекарств, заключении в тюрьму представителей оппозиции и жестоком подавлении свободы слова. Санкции, как утверждалось, были разработаны так, чтобы лишить «диктатуру Мадуро» главного источника финансирования, позволяя при этом исключения по гуманитарным соображениям.

В 2018 году Дональд Трамп издал еще три исполнительных указа, касающихся Венесуэлы. Этими указами были запрещены трансакции с использованием венесуэльской цифровой валюты и трансакции с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы (в том числе относящихся к PDVSA). Кроме того, Министерству финансов США было разрешено ввести блокирующие санкции в отношении физических и юридических лиц, действующих в золотодобывающем и других секторах венесуэльской экономики.

В мае 2018 года президент Мадуро был переизбран на второй срок. США, страны Запада и Латинской Америки не признали результаты выборов. О поддержке Мадуро заявили Россия, Китай, Боливия, Куба, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, Иран, Турция и ЮАР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Николас Мадуро встречается с нефтяниками. На президенте — защитная каска с логотипом PDVSA

Фото: Miraflores Palace / Reuters Президент Венесуэлы Николас Мадуро встречается с нефтяниками. На президенте — защитная каска с логотипом PDVSA

Фото: Miraflores Palace / Reuters

В январе 2019 года после инаугурации Мадуро в Венесуэле поднялась новая волна протестов. 28 января 2019 года США ввели санкции против PDVSA. Собственность и активы компании в Соединенных Штатах были заморожены, а американским компаниям и частным лицам были запрещены трансакции с венесуэльской нефтяной госкомпанией. Под санкции попали также Центробанк Венесуэлы, Национальный банк развития, государственная золотодобывающая компания Minerven, юридические и физические лица и корабли, используемые для перевозки нефти.

Администрация президента Байдена несколько раз пыталась использовать ослабление санкций для воздействия на венесуэльские власти, чтобы те позволили проведение выборов с участием оппозиции. В июне 2022 года Джо Байден заявил, что США готовы к смягчению санкций в отношении Венесуэлы в случае успеха переговоров между властями страны и представителями оппозиции. Смягчение было минимальным. В ноябре 2022 года американская компания Chevron получила генеральную лицензию сроком на полгода, разрешающую добычу и экспорт венесуэльской нефти и нефтепродуктов в США, а также инвестиции в инфраструктуру нефтяных промыслов совместных предприятий Chevron с PDVSA. При этом выплату налогов, дивидендов и роялти венесуэльской компании лицензия запрещала.

Тогда же еще одна лицензия была выдана «большой четверке» нефтесервисных компаний. Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford, а также их дочерние структуры получили разрешение проводить в Венесуэле сделки по счетам и контрактам (в том числе с PDVSA) для обеспечения безопасности активов и персонала. Лицензия несколько раз продлевалась и в настоящий момент действует до ноября 2024 года.

В октябре 2023 года правительство и оппозиция Венесуэлы подписали Барбадосские соглашения о возобновлении диалога и организации выборов в 2024 году. После этого администрация США объявила о более масштабных послаблениях. Генеральная лицензия №44 отменяла на шесть месяцев ограничения на работу с нефтегазовым сектором Венесуэлы.

Санкции против PDVSA нанесли наибольший ущерб экономике Венесуэлы.

В марте 2024 года вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что за все время действия американских санкций потери ВВП Венесуэлы составили около $700 млрд, в том числе нефтяная промышленность потеряла около $232 млрд.

В зарубежных банках было заморожено более $22 млрд, принадлежащих Венесуэле.

В апреле 2024 года стало известно о решении властей США не продлевать генеральную лицензию №44, вернуть после 31 мая прежний санкционный режим.

В июле 2024 года Николас Мадуро был вновь переизбран. США и их союзники вновь не признали результаты выборов в Венесуэле. До того как станут известны результаты президентских выборов в США, сложно предвидеть, как изменится политика Соединенных Штатов по отношению к Венесуэле. Точно так же сложно предугадать, какой будет цена нефти в ближайшие годы.

Алексей Алексеев