Брокеры взяли паузу

К концу третьего квартала 2024 года брокерские счета имели почти 34 млн россиян. С начала года показатель вырос на 4,1 млн. Темпы открытия новых счетов минимальны за последние семь лет как из-за насыщения рынка, так и неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Среди основных трендов на бирже — резкое снижение спроса на акции при росте инвестиций в облигации и паевые инвестиционные фонды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сентябре число уникальных брокерских счетов физических лиц на Московской бирже достигло 33,8 млн, свидетельствуют данные площадки. За квартал было открыто только 1,4 млн таких счетов, что на 12% ниже аналогичного показателя 2023 года. Всего с начала года брокерскими счетами обзавелись 4,1 млн человек — это худший результат для данного периода с 2020 года. Темпы роста (13,8%) оказались худшими с 2017 года.

Выбирая лучшее

Сдерживающим фактором для роста клиентской базы брокеров выступили растущие ставки по банковским депозитам, отмечает Банк России в сентябрьском информационно-аналитическом материале «Обзор ключевых показателей брокеров». Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов населения, выросла за третий квартал 2024 года на 2,618 процентного пункта, до 18,7%, максимума с марта 2022 года. В борьбе за клиентов некоторые крупные банки довели ставки до уровней выше 20%.

«В текущем цикле повышения ключевой ставки и высоких ставок по банковским депозитам для новых клиентов именно они являются сберегательным продуктом первого выбора, поэтому и не видно ускорения динамики притока новых розничных клиентов на брокерские счета»,— полагает директор по развитию продаж продуктов «ПСБ Благосостояние» Максим Быковец. Не в пользу брокерских продуктов, по его наблюдениям, и негативная динамика российского фондового рынка. По итогам третьего квартала индекс Московской биржи упал на 9,4%, до 2857,56 пункта, при этом в начале сентября чуть не протестировал уровень 2500 пунктов. В результате проседания были обнулены достижения второго полугодия 2023-го и первых четырех месяцев текущего года.

Второстепенными по значимости негативными факторами являются сезонность и высокая база прошлых лет, считает руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ «Финам» Владимир Цыбенко. По оценке «Денег», с начала 2019 до конца 2023 года число россиян, имеющих на Московской бирже брокерский счет, выросло в 15 раз — с 2 млн до 30 млн. К началу текущего года счета имели 39% экономически активного населения страны, по итогам третьего квартала показатель вырос до 44%. При таком уровне проникновения услуг сложно поддерживать двузначные темпы роста. «Практически все, кто потенциально уже мог начать инвестировать, так или иначе брокерские счета открыл, дальше я ожидаю более умеренный рост прироста новых инвесторов, также, возможно, за счет репатриации капитала»,— считает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Состоятельный спрос

На рынке сложилась уникальная ситуация, когда, несмотря на высокий рост доходности депозитов, инвесторы все же продолжали увеличивать вложения на фондовом рынке. По данным Банка России, только в первом полугодии чистые покупки ценных бумаг физлицами составили 460 млрд руб., что на 18% выше результата аналогичного периода 2023 года. В третьем квартале было инвестировано еще около 370 млрд руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

Объемы новых поступлений на брокерские счета растут по двум связанным между собой причинам. Во-первых, за последний год сильно выросла реальная заработная плата, что побуждает людей не только больше тратить, но и больше инвестировать. По данным Росстата, реальные зарплаты россиян выросли в апреле—июне 2024 года по сравнению с показателями второго квартала 2023 года на 7,8%. Другим важным фактором, как считает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов, является инфляция. Инвесторы понимают: если сейчас хранить деньги под матрасом, они быстро обесценятся.

Высокому интересу частных инвесторов к инвестициям на фондовом рынке способствовали изоляция отечественного рынка и санкции, ограничившие инвестиционные возможности россиян. В инвестиционном банке «Синара» отмечают заметное снижение оттока средств за рубеж, что отразилось в динамичном притоке на фондовый рынок РФ средств инвесторов с высоким и средним уровнем дохода. «Мы видим увеличение прослойки сверхсостоятельных инвесторов с активами свыше 500 млн руб.»,— отмечает Андрей Петров. По его мнению, за последние два с половиной года резко выросла роль таких инвесторов на рынке. По данным ЦБ, к середине текущего года на брокерских счетах с активами свыше 0,5 млрд руб. было почти 2,8 трлн руб., а их доля в общем портфеле брокерских компаний достигла 30%.

Облигации и ПИФы перетянули спрос

В третьем квартале произошли значительные изменения в инвестиционных предпочтениях частных инвесторов. Если ранее физлица активно покупали акции российских компаний, то теперь интерес к ним упал. По оценке «Денег», основанной на данных Московской биржи, за третий квартал чистые продажи таких бумаг составили почти 17 млрд руб., что вдвое ниже покупок кварталом ранее (30,6 млрд руб.) и почти вчетверо ниже поступлений за аналогичный период 2023 года. Больше частные инвесторы выводили из российских акций в четвертом квартале 2021 года, когда из-за напряженности в отношениях России и Запада индекс Московской биржи начал стремительно снижаться.

Частные инвесторы продолжают массово скупать облигации российских эмитентов. За минувший квартал приток средств в подобные ценные бумаги составил 211,3 млрд руб. Это на 6% ниже показателя второго квартала, но на 8% выше результата аналогичного периода 2023 года. «Росту интереса способствует риторика ЦБ в отношении ДКП, данные в пользу сохранения инфляционных рисков и дальнейшего повышения ключевой ставки»,— поясняет Максим Быковец.

Наибольшим спросом у инвесторов пользуются облигации с переменным купоном — так называемые флоатеры. Такие бумаги позволяют увеличить доходность, участвуя в росте ключевой ставки, сохранить «ликвидность капитала» и эффективно защитить средства от инфляции, избегая всплесков волатильности присущих рынку акций, рассказали в инвестбанке «Синара». После повышения ключевой ставки до 19% на прошлом заседании Банка России размер купонов по флоатерам с октября будет составлять 20–21,5% годовых. «С учетом реинвестирования купонов потенциальная доходность составляет 22–23%, поэтому мы ждем сохранения данной тенденции до начала следующего года»,— отмечает Максим Быковец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Портфельный подход

Рекордными темпами растут инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), торгуемые на Московской бирже. За третий квартал приток новых средств в ПИФы составил 171,7 млрд руб., что более чем втрое выше показателя второго квартала. Это максимальный для данного класса активов результат за всю историю. За квартал суммарные инвестиции в продукты коллективного управления выросли на 78%, до 162 млрд руб. Более низкие значения в целом по отрасли связаны с оттоками из открытых фондов (–28,7 млрд руб.), основной канал продаж которых — отделения банков и их цифровые каналы продвижения.

Однако инвесторы покупают паи не всех БПИФов, а в основном денежного рынка, доходности которых, как и у флоатеров, следуют за ключевой ставкой. «Популярность фондов денежного рынка вызвана потребностью в ликвидных инструментах, удобством приобретения и продажи актива, сужением горизонта планирования инвестора и мотивацией заработать на росте ставок до конца 2024 года»,— отмечают в банке «Синара». Еще одно важное преимущество БПИФов денежного рынка перед другими способами коллективного инвестирования — минимальное комиссионное вознаграждение УК, которое у большей части таких фондов находится ниже 0,5%, в то же время по БПИФам облигаций и акций может доходить до 2–5%.

Инвесторов привлекает и ликвидность таких фондов, выйти из которых можно в любой торговый день без потери процентного дохода. Это очень важно для активно торгующих физических лиц. «Если мы предполагаем, что будет момент, когда акции нам покажутся интересными для покупки, фонды денежного рынка дадут возможность быстро переложиться в другой тип активов. Так, например, было в начале сентября, когда доходности по многим бумагам приблизились к ключевой ставке и мы наблюдали точечные оттоки из некоторых фондов»,— отмечает Иван Ефанов.

Прогноз

В условиях высоких ставок и текущей динамики рынка приток новых клиентов не станет более существенным, сожалеет Владимир Цыбенко. Ситуация может измениться, если рост индекса Московской биржи, начавшийся в сентябре, продолжится до конца года, а также если состоятся громкие новые IPO, что так любят новые клиенты. Но такой сценарий, по мнению Ивана Ефанова, выглядит маловероятным. «Пока ставка остается высокой, количество идей на рынке акций не столь велико, к выбору в таких условиях нужно подходить особенно тщательно. Если посмотреть широко, рынок акций станет интересен процентов на десять ниже от текущих значений по индексу Мосбиржи»,— отмечает господин Ефанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Татьяна Палаева