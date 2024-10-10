Инвествычет украсили скромностью

В условиях бюджетных ограничений власти готовы предусмотреть на федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), который заработает с 2025 года для частичной компенсации роста ставки налога на прибыль, 150 млрд руб. в год, но допускают возможную корректировку объема в будущем. Пока она явно ниже ожиданий бизнеса — компании отмечали, что и анонсированных ранее 200 млрд руб. будет мало. В РСПП, впрочем, вчера назвали сумму «приемлемой цифрой» для запуска «пилотного» режима ФИНВ, высказав надежду на расширение круга получателей вычета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снижение общего объема инвествычета вице-премьер Александр Новак уравновесил компаниям обещанием не ограничивать доступ к ускоренной амортизации

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Снижение общего объема инвествычета вице-премьер Александр Новак уравновесил компаниям обещанием не ограничивать доступ к ускоренной амортизации

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На заседании правления РСПП, которое прошло в среду, власти и бизнес обсуждали, в частности, поддержку инвестактивности компаний в условиях высоких рыночных ставок. В целом, как отметил посетивший правление «экономический» вице-премьер Александр Новак, расширение предложения, которое станет основой экономического роста, должно обеспечиваться за счет поддержки отечественного производства и роста инвестиционной активности. Среди инструментов поддержки инвестактивности — федеральный инвестиционный налоговый вычет, призванный сгладить повышение с 2025 года ставки налога на прибыль с 20% до 25%.

Напомним, ФИНВ предполагает компенсацию бизнесу 6% от суммы расходов на инвестиции в машины и оборудование, а также в нематериальные активы (см. “Ъ” от 18 сентября). Ставка критиковалась бизнесом в ходе общественного обсуждения проекта постановления правительства, регулирующего параметры ФИНВ: например, как следует из сводки предложений, «Мосэнергосбыт» отмечал, что предусмотренный размер вычета почти вдвое ниже амортизационной премии (от 10% до 30%) и целесообразно увеличить его, а в НМЛК предложили повысить уровень компенсации «хотя бы» до 17–20% или разрешить амортизацию стоимости имущества за минусом использованного вычета, зафиксировав это в НК. Как сообщил вчера Александр Новак, правительство пошло навстречу бизнесу в вопросе возможности одновременного получения вычета и средств от ускоренной амортизации.

Предполагается, что на ФИНВ смогут претендовать компании, работающие в пяти отраслях: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, а также научные исследования и разработки.

Несмотря на то что это компромиссный вариант, бизнес продолжает настаивать на расширении круга получателей ФИНВ. Как отметил глава РСПП Александр Шохин, «если правительство увидит, что бизнес позитивно реагирует на этот механизм и инвестиции по тем видам деятельности, которые попали, идут достаточно активно, будем добиваться их расширения». Есть и более конкретные идеи: в ходе обсуждения проекта постановления правительства «Руспродсоюз» выступал за доступ к ФИНВ компаний пищевой промышленности, «МегаФон» — телекома, а НМЛК — транспорта.

Вычет, однако, будет довольно ограничен в объемах. Как сообщил по итогам заседания Александр Новак, «принято решение, что общий объем льготы ежегодно будет составлять 150 млрд руб.». Это лишь 9% планируемого объема дополнительных поступлений в бюджет от повышения налога на прибыль (1,6 трлн руб.). При этом вице-премьер допустил, что после 2025 года сумма может быть скорректирована — напомним, она оказалась на четверть меньше анонсированного ранее Минэкономики потолка ФИНВ в 200 млрд руб., и даже эту цифру тогда в РСПП называли недостаточной, согласившись на нее ради «скорейшего запуска инструмента».

Согласованный вчера потолок бизнес, впрочем, расценил как «приемлемый», как пояснил Александр Шохин: «Мы считали, что у нас компромисс 200 млрд руб., Минфин считал, что 100 млрд руб., поэтому это золотая середина для пилота 2025 года».

Такое решение, очевидно, связано с бюджетными ограничениями — в частности, ими же Минэкономики объясняет свой отказ учесть предложения по расширению круга получателей ФИНВ. Напомним, бюджет на следующий год оказался весьма жестким: расходы планируется нарастить всего на 5% при росте доходов на 12% к этому году, а относительно ВВП показатель и вовсе сократится (см. “Ъ” от 1 октября).

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что проект постановления правительства, которым должны быть установлены параметры применения ФИНВ, внесен в правительство и будет дорабатываться на его площадке.

Евгения Крючкова