Инвестициям назвали цену

Минэкономики завершает работу над конструкцией федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) — соответствующий проект правительственного постановления ведомство направило участвовавшим в согласованиях РСПП и «Деловой России». Ставку вычета предлагается установить в размере 6% от расходов компаний на инвестиции, воспользоваться им смогут организации из пяти секторов экономики, включая основные — добычу и переработку. Судя по уже последовавшей реакции РСПП, дискуссионным остается предложенный ведомством перечень отраслей и объемы финансирования нового механизма — заложенных на это в бюджете 200 млрд руб., по оценкам представителей крупного бизнеса, будет недостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инвестиционный вычет должен частично компенсировать бизнесу рост ставки налога на прибыль с 20% до 25% с 1 января 2025 года. Определение его параметров было отложено на осень, когда властям стали бы ясны возможности бюджета на следующий год. Судя по всему, этот момент настал — как следует из подготовленного Минэкономики проекта постановления правительства (есть у “Ъ”), возможности определены на уровне 200 млрд руб. в год — это около 10% дополнительных поступлений от роста налога на прибыль.

Направленный бизнес-объединениям проект предполагает установление вычета в размере 6% от расходов на создание, приобретение и модернизацию основных средств (например, оборудования) и нематериальных активов. При этом годовой вычет не может превысить сумму, соответствующую 5 процентным пунктам ставки налога, зачисляемого в федеральный бюджет.

РСПП оперативно и публично отреагировал на проект.

Как следует из сообщения союза, 200 млрд руб. вряд ли будет достаточно для «решения масштабной задачи поддержки инвестактивности в условиях увеличенной фискальной нагрузки и высокой стоимости заемных средств».

Тем не менее в РСПП согласились с этой суммой «с учетом необходимости скорейшего запуска инструмента».

Дискуссионным вопросом названа и сфера применения вычета. Изначально его предлагалось распространить только на проекты, направленные на достижение технологического суверенитета,— что вызвало критику бизнеса из-за узости круга получателей. Были и иные варианты: только обрабатывающая промышленность, либо она же плюс гостиницы, общепит и научно-исследовательские работы, либо еще и добывающий сектор, профессиональная, научно-техническая деятельность (см. “Ъ” от 15 июля). Предложенный Минэкономики на основе кодов ОКВЭД список можно назвать компромиссным: это добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром, гостиницы и общепит, а также научные исследования и разработки. Кроме того, в Налоговом кодексе (НК) планируется записать, что амортизация будет применяться в части стоимости основных средств и нематериальных активов, к которой не применялся вычет.

В Минфине “Ъ” сообщили, что получили проект постановления и прорабатывают вопрос. В РСПП отметили, что значительная часть предложений бизнеса учтена: «можно говорить о рациональном компромиссе в условиях бюджетных ограничений». В объединении рассчитывают на расширение списка отраслей, например, за счет ЖКХ или телекома. Ждут в РСПП и поправок к НК, «необходимых для полноценного применения ФИНВ» — в частности, об амортизации основных средств после вычета, о возможности снижения федеральной части налога на прибыль до нуля за счет применения ФИНВ, об определении нейтральности налоговых последствий при передаче ФИНВ между компаниями группы.

Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров полагает, что довольно скромный размер вычета в 6% «обусловлен желанием распространить возможность его применения на относительно широкий круг компаний и не выйти за рамки бюджетных ограничений». При этом, добавляет он, применение ФИНВ будет иметь экономический смысл, если у компании будет право амортизировать ту часть стоимости основного средства, которая не используется для вычета.

Директор департамента налогового консультирования Kept Наталья Никитина добавляет, что есть «ряд аспектов, которые могут быть уточнены для повышения эффективности и расширения возможностей ФИНВ — механизм может быть актуален, например, для транспортно-логистической сферы, розничной и оптовой торговли». Также, говорит она, стоит предусмотреть возможность определения основного вида деятельности не только на основании кодов ОКВЭД, но и на основании доли выручки.

Евгения Крючкова