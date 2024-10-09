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Белый дом расширяет пространство

Стратегию согласования приоритетов развития отраслей и регионов готовят к принятию

Проект обновленной Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года во вторник рассматривался правительством в рамках стратегической сессии. Новый документ среди прочего учтет изменение геополитической ситуации — в том числе санкции и происходящую перестройку логистики внешней торговли. Обновленную стратегию власти видят инструментом реализации нацпроектов в отраслях и регионах при взаимоувязке с федеральными и региональными приоритетами развития.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство во вторник провело стратегическую сессию, посвященную проекту Стратегии пространственного развития до 2030 года. Этот разработанный Минэкономики документ (см. “Ъ” от 20 сентября) должен заменить действующую Стратегию-2025. Одобрить обновление Белый дом планирует не позднее декабря.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил на заседании, что все мероприятия стратегии должны быть синхронизированы с нацпроектами, госпрограммами и планами строительства инфраструктуры. Глава Минэкономики Максим Решетников добавил, что стратегия фактически определяет, как достичь поставленных национальных целей в конкретных отраслях и регионах.

Документ описывает систему территориальной организации страны, увязывая между собой, в частности, пространственные приоритеты федерального центра и регионов, а также отраслевые задачи.

По словам Максима Решетникова, при принятии решений, «что и где строим, нужно исходить из экономической эффективности, приоритизации и оценки альтернатив, новые предприятия должны развиваться в увязке с транспортом, энергетикой, жильем и социальной сферой».

Отметим, правительство не первый год пытается гармонизировать пространственную политику — в пилотном режиме запущена платформа «Национальная система пространственных данных», которая должна де-факто создать многослойную цифровую карту РФ. Ключевой инструмент разработанной стратегии, который должен обеспечить синхронизацию усилий — схемы территориального планирования, которые будут необходимы для запуска федеральных и региональных строек.

Одна из задач стратегии — снижение межрегиональной дифференциации, в частности, за счет наращивания числа регионов с темпами роста валового регионального продукта выше среднероссийского уровня.

В рамках стратегии формируется список из 2 тыс. опорных населенных пунктов — в него помимо крупных агломераций, на которых сделан акцент в действующей версии, вошло 86% малых и средних городов. При этом, по словам премьера, необходимо продолжать развивать крупные агломерации — «там традиционно выше уровень производительности труда, что во многом способствует выполнению значимых инвестпроектов».

Как менялся проект стратегии пространственного развития

Еще одна задача — снятие инфраструктурных ограничений — в новой версии документа несколько переосмыслена. Как сообщил Максим Решетников, в рамках действующей стратегии сокращено среднее время в пути между столицами соседних регионов почти на час, расширены мощности морских портов и железной дороги. Теперь же предлагается обеспечить еще и переориентацию транспортных потоков на новые рынки. Связано это с тем, что в результате введения санкций товарооборот с «недружественными» странами сократился примерно на 55%, а с «дружественными» — вырос на 50% (а к 2030 году увеличится в 2,5 раза). В этих условиях, добавил Михаил Мишустин, «растет значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры — в частности, в восточном и Азово-Черноморском направлениях, расширяются перспективы портовых городов, в том числе вдоль Северного морского пути».

Евгения Крючкова

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