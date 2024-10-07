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Коммерсантъ FM
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«Оренбург» сменил Пиренеи на Балканы

Клуб возглавил бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович

Футбольный клуб «Оренбург», на прошлой неделе уволивший главного тренера Давида Деограсию, обзавелся новым наставником. Им стал сравнительно молодой и неопытный боснийский специалист Владимир Слишкович, которому в концовке прошлого сезона ненадолго доверили пост исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака».

«Оренбург» станет первым клубом высшего дивизиона, с которым Владимир Слишкович будет работать в качестве главного тренера

«Оренбург» станет первым клубом высшего дивизиона, с которым Владимир Слишкович будет работать в качестве главного тренера

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Оренбург» станет первым клубом высшего дивизиона, с которым Владимир Слишкович будет работать в качестве главного тренера

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Через четыре дня после увольнения испанца Давида Деограсии «Оренбург» объявил о назначении на должность главного тренера 41-летнего боснийского специалиста Владимира Слишковича. «Контракт рассчитан на два года»,— сказал ТАСС президент клуба Василий Еремякин, отметив, что в кандидатуре Слишковича представителей команды привлекло «все в совокупности, включая работу в “Спартаке”».

Под руководством боснийца красно-белые завершали прошлый сезон.

Один из самых престижных тренерских постов в российском футболе Слишкович получил после увольнения наставника «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля, в штаб которого он входил на протяжении двух лет.

Понять, почему работа Слишковича в московском гранде впечатлила боссов «Оренбурга», легко. Он попал в «Спартак» в довольно сложное время. В борьбе за чемпионство команда по-настоящему уже не участвовала — отставание от лидировавшего «Зенита» достигло девяти очков. К тому же впереди был тяжелый календарь.

На время Слишковича выпало три столичных дерби: против ЦСКА (0:0), «Локомотива» (3:2) и «Динамо» (2:0), принципиальный матч против «Зенита» (0:0), а также встреча против претендовавшего на титул чемпиона страны «Краснодара» (1:0).

Из десяти матчей при боснийце «Спартак» проиграл лишь один.

Правда, проиграл команде, в классе серьезно уступавшей, калининградской «Балтике», да еще и выбыл из-за этого поражения из борьбы за Кубок России. В остальном результаты, продемонстрированные командой в тот период, есть соблазн назвать безупречными.

Давид Деограсия возглавлял «Оренбург» год

Давид Деограсия возглавлял «Оренбург» год

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Давид Деограсия возглавлял «Оренбург» год

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Существует, однако, у этого выбора «Оренбурга» и обратная сторона. Дело в том, что непродолжительный, длительностью всего в полтора месяца, период во главе «Спартака» — единственная строчка в резюме Слишковича, за которую цепляется глаз. В остальном послужной список боснийца выглядит неброско. Карьеру тренера он начал в 2007 году. Сперва трудился на родине, где четыре года руководил молодежным составом «Зриньски». Затем работал ассистентом своего отца в команде второго по силе дивизиона Саудовской Аравии — «Аль-Ансар» и с одним из аутсайдеров китайской Суперлиги — «Циндао Чжуннэн». С 2013 по 2020 год с небольшим перерывом был помощником главного тренера сборной Боснии и Герцеговины среди игроков до 16 лет. В перерыве брался за китайскую команду «Хунань Биллоуз» из третьего дивизиона страны.

К переменам «Оренбург», который последний год возглавлял Давид Деограсия, подтолкнули слабые результаты в нынешнем сезоне.

Она оказалась на предпоследнем, 15-м, месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) и уже успела потерять достаточно очков в матчах против прямых конкурентов: с грозненским «Ахматом», тольяттинским «Акроном» и подмосковными «Химками» она сыграла вничью, воронежскому «Факелу» и «Пари Нижнему Новгороду» — проиграла. После поражения от флагмана российского футбола — «Зенита» в минувшие выходные (этот матч состоялся уже после увольнения испанского тренера) неудачная серия «Оренбурга» продлилась до 15 матчей без побед.

Тем не менее задача перед клубом стоит примерно та же, что и в прошлом сезоне. Василий Еремякин повторил ее и после назначения Слишковича. «Нужно исправить ситуацию, вывести клуб на достойное место, остаться в премьер-лиге без стыковых матчей»,— сказал он. От 12-го места, гарантирующего сохранение места в элитном российском дивизионе, «Оренбург» отстает всего на четыре очка — не так много, учитывая, что впереди еще почти две трети дистанции сезона.

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Свой первый матч в новой должности Владимир Слишкович должен провести уже после паузы на матчи национальных сборных. 20 октября «Оренбург» примет другую проблемную команду — самарские «Крылья Советов», не побеждавшие в трех матчах РПЛ подряд. До зимнего перерыва уральцам предстоят еще три важнейшие встречи: первый круг чемпионата они завершат ноябрьским матчем против махачкалинского «Динамо», а в декабре встретятся с другим новичком лиги, «Акроном», и пока замыкающим ее таблицу «Ахматом».

Роман Левищев

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