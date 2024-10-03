«Оренбург» отказался от испанской партии

Проваливший начало сезона футбольный клуб «Оренбург» принял решение о смене главного тренера. После 14-го подряд матча, в котором команде не удалось одержать победу, пост покинул испанский специалист Давид Деограсия. Он проработал в «Оренбурге» больше года. По сообщениям СМИ, новым наставником должен стать босниец Владимир Слишкович, известный отечественным болельщикам по работе со «Спартаком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Давид Деограсия был уволен с должности главного тренера «Оренбурга» после 14-го подряд матча, в котором его команда не сумела одержать победу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Давид Деограсия был уволен с должности главного тренера «Оренбурга» после 14-го подряд матча, в котором его команда не сумела одержать победу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Давид Деограсия отправлен в отставку с поста главного тренера «Оренбурга». Об этом в четверг объявила пресс-служба клуба, поблагодарив специалиста и за работу с первой командой, и за «существенные положительные изменения в работе академии» (изначально Деограсия приходил в «Оренбург» именно как руководитель юношеских команд, похожие должности он часто занимал и на прошлых местах работы).

Причины увольнения испанца, скорее всего, кроются в неудовлетворительных результатах команды.

Во вторник «Оренбург» досрочно вылетел из Кубка России, став единственной командой, проигравшей все пять матчей группового этапа. А ждали от «Оренбурга» выхода в play-off, хотя бы через нижнюю сетку, «Путь регионов», ведь среди соперников по квартету были, например, скромные «Химки», только вернувшиеся в элитный дивизион российского футбола.

Неважно дела у Деограсии шли и в чемпионате России. «Оренбург» лихо начал сезон, обыграв на своем поле — 2:0 — московский «Спартак». Однако июльская победа над красно-белыми так и остается к началу октября последней для клуба. В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Оренбург» провел девять матчей без побед подряд, всего по итогам десяти туров набрав лишь семь очков. По прошествии трети сезона команда располагается на 14-м месте, в опасной близости от зоны прямого вылета из высшего дивизиона (занимающий 15-ю строчку воронежский «Факел» позади лишь на одно очко, на столько же отстает замыкающий таблицу грозненский «Ахмат»).

В общем, до выполнения целей на сезон пока далеко.

Летом президент «Оренбурга» Василий Еремякин сказал Metaratings, что команде нужно «не допустить прямого вылета и быть в топ-10 или топ-12». Эта задача вполне соответствует месту «Оренбурга» в финансовой иерархии РПЛ. Портал Transfermarkt поставил его на 11-ю строчку по общей стоимости состава и средней стоимости футболистов. В таблице, где фиксируются затраты команд РПЛ в последнее трансферное окно, клуб и вовсе стал пятым, заплатив за новичков в сумме €6,77 млн. По этому показателю он обошел не только главных оппонентов по борьбе за выживание, но даже таких грандов, как столичные «Динамо» и ЦСКА.

Тем не менее прогресса пока не видно. «Оренбург» уже упустил несколько отличных возможностей набрать очки в матчах против прямых конкурентов. С «Ахматом», «Акроном» и «Химками» он сыграл вничью, «Пари НН» и «Факелу» — проиграл.

Особенно результаты команды в текущем сезоне контрастируют с итогами прошлой кампании. В минувшем году «Оренбург» тоже скверно стартовал. Когда выяснилось, что чешский тренер Иржи Ярошик не стал достойной заменой ушедшему на повышение в московское «Динамо» соотечественнику Марцелу Личке, «Оренбург» возглавил Деограсия. При нем команда избежала попадания даже в переходные матчи, завершила футбольный год на безопасном 12-м месте, по пути одержав яркие победы над лидерами российского футбола «Зенитом», «Локомотивом» и «Спартаком», и выдала впечатляющий рывок в Кубке России.

Проблемы, с которыми «Оренбург» столкнулся на старте нынешнего сезона, начнет решать назначенный исполняющим обязанности главного тренера Ильшат Айткулов.

Правда, наставником команды на постоянной основе он, вероятнее всего, не станет. По информации «Спорт-экспресса», совсем скоро место Деограсии займет босниец Владимир Слишкович, который прежде работал в московском «Спартаке». На протяжении двух лет он был ассистентом Гильермо Абаскаля. После увольнения последнего Слишкович чуть больше месяца возглавлял клуб. По данным источника, стороны уже «договорились», но им еще «осталось согласовать мелкие детали».

Роман Левищев