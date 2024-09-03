«Ахмат» вернул недавно забытое старое

Грозненский футбольный клуб «Ахмат», в воскресенье расставшийся с главным тренером Магомедом Адиевым, определился с его преемником. Им стал 65-летний Сергей Ташуев, уже работавший в команде с 2022 по 2023 год. Под его руководством «Ахмату» удалось повторить собственный рекорд, заняв пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ташуев вернулся на пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат» после года отсутствия

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Ташуев вернулся на пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат» после года отсутствия

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сергей Ташуев вернулся в грозненский «Ахмат». Во вторник пресс-служба клуба сообщила, что он стал новым главным тренером команды. С наставником заключен двухлетний контракт. Сложно сказать, действительно ли он является фигурой, которая входит в долгосрочные планы грозненцев. Все же «Ахмат» заработал себе репутацию команды, где тренеры надолго не задерживаются: за последние два года в клубе произошли четыре тренерские отставки. Да и сам Ташуев, несмотря на почтенный возраст, ни в одной команде не работал дольше полутора лет.

Тем не менее это назначение легко объяснимо.

Чуть больше года назад Ташуев добрался с «Ахматом» до исторического достижения — занял с командой пятое место в чемпионате России. Забраться выше не удавалось никому, а на пятой строчке грозненцы прежде оказывались лишь раз — по итогам сезона-2016/17.

Если бы не отстранение российских клубов от соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), такой удачный финиш позволил бы команде на следующий год сыграть в еврокубках.

Сейчас у «Ахмата» другие задачи. В межсезонье команду покинули несколько ключевых игроков. Самой большой потерей стал уход форварда Мохамеда Конате, занимающего второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба. Вместе с ним грозненцы лишились еще двух важных футболистов группы атаки — Владимира Ильина и Ивана Олейникова, а также основного полузащитника оборонительного плана Артема Тимофеева.

После семи туров нового сезона РПЛ «Ахмат» застрял на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице, набрав только пять очков после семи туров. На первый взгляд положение команды не слишком страшное: всего два поражения, не такое уж существенное отставание от конкурентов (зазор всего в одно очко от десятого места и в три очка — от девятого). Но есть детали, которые позволяют назвать старт сезона «Ахмата» по-настоящему неудачным. Так, пять матчей команда завершила без забитых мячей. Не назовешь убедительной игру команды во встречах с новичками лиги, которые решают самые скромные задачи: сухое поражение от махачкалинского «Динамо», упущенная на восьмой добавленной минуте победа в игре с подмосковными «Химками», нулевая ничья с тольяттинским «Акроном».

Однако и в этих реалиях Ташуев выглядит сравнительно надежным выбором. По ходу предыдущего сезона он принял находившийся в очень похожих условиях воронежский «Факел». Тогда наставника также назначили перед восьмым туром чемпионата, команда также шла 15-й и успела потерпеть поражение от новичка лиги. В итоге во многом благодаря Ташуеву «Факел» сохранил место в элите российского футбола. После 21-го тура, когда он оставил должность главного тренера, клуб находился в относительной безопасности: занимал 11-ю строчку с солидным опережением зоны переходных матчей.

Ресурсов для улучшения у нынешнего «Ахмата» гораздо больше, чем у того же «Факела». По данным Transfermarkt, состав грозненцев более чем вдвое дороже (€24,6 млн против €9,9 млн). Да и расходы у команд совсем разные. В текущее трансферное окно «Ахмат» потратил на замену ушедших лидеров €4,6 млн — в десятки раз больше, чем «Факел» за целое десятилетие.

Первый матч Ташуев проведет уже после паузы на игры сборных. 15 сентября «Ахмат» должен на выезде сыграть с московским «Динамо» в рамках восьмого тура чемпионата. Еще через три дня Ташуеву предстоит встреча четвертого тура группового этапа Кубка России с командой «Пари Нижний Новгород». В этом турнире дела у грозненцев тоже идут не очень хорошо: в своем квартете они занимают третье место. В трех матчах они одержали одну победу (как раз над «Пари НН» со счетом 4:1) и потерпели сухие поражения от ЦСКА (0:2) и «Краснодара» (0:1).

Роман Левищев