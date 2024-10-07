Как ныне сбирается вещный NB

В России в качестве ГОСТа утверждены параметры протокола связи NB-IoT, использующегося для сетей интернета вещей в промышленности и на транспорте. Первый документ такого уровня был разработан в 2020 году, но касался только сетевой части и, по словам участников разработки, практически сразу же не сходился с рыночным пониманием технологии. Российские производители, по словам операторов связи, пока только готовятся разработать сетевое оборудование NB-IoT. При этом само по себе утверждение ГОСТа повлияет скорее на рынок госзаказа, чем на отраслевое распространение технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Росстандарт утвердил основные параметры протокола связи NB-IoT (стандарт узкополосной сотовой связи для интернета вещей) в качестве национального стандарта, сообщили “Ъ” в Минпромторге. Стандарт обновит собой уже существующий ГОСТ, разработанный в 2020 году и описывающий преимущественно сетевую часть протокола: на каких частотах должно работать оборудование, какие характеристики должны быть у базовых станций и т. п. В Росстандарте подтвердили “Ъ”, что утвердили ГОСТ: «Текст будет опубликован в течение 30 дней».

Рынок промышленного интернета вещей (IIoT) в 2023 году составлял 144,4 млрд руб. по оценке TelecomDaily и 70–80 млрд руб. по оценке МТС (см. “Ъ” от 18 января). На NB-IoT, по данным АНО «Цифровая экономика», в минувшем году приходилось 1,1 млрд руб., к 2026 году этот сегмент может вырасти до 6,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 25 июля). C начала 2024 года затраты на внедрение решений на базе IoT и межмашинного взаимодействия выросли на 15%, до 158 млрд руб., приводит Минпромторг слова заместителя главы министерства Василия Шпака.

Решения NB-IoT внедряются в России с 2019 года в сфере энергетики, умного города, сельского хозяйства, промышленности и транспортной инфраструктуры, говорят в МТС (был ведущим разработчиком стандарта). В «Ростелекоме» добавили, что технология актуальна в тех отраслях, где нужно собирать информацию с большого количества умных устройств (датчиков, приборов учета), передающих небольшие объемы данных: «Даже в нынешних обстоятельствах на рынке имеется оконечное оборудование, работающее в технологии NB-IoT. С сетевым оборудованием дела обстоят несколько сложнее, но, насколько нам известно, некоторые отечественные производители уже в ближайшее время приступят к тестам своих разработок».

Новый стандарт устанавливает, помимо требований к оборудованию, параметры передачи данных и режимы энергосбережения.

После разработки проекта ГОСТа 2020 года участники рынка, по словам председателя технического комитета 194 «Кибер-физические системы» Никиты Уткина, практически сразу же решили его переработать: «Сложилась ситуация, когда под технологией и стандартом NB-IoT отраслевыми игроками подразумевалось не совсем то, что обозначено в одноименном ГОСТе». В «МегаФоне» считают, что «любая стандартизация делает эксплуатацию более прозрачной» и стимулирует развитие отрасли. В T2 (бывший Tele2) назвали технологию «крайне перспективной», но при этом не стали давать оценку ГОСТу: «Выводы об уточненном стандарте можно будет сделать только после дополнительного анализа».

Операторы связи, продвигая NB-IoT, делают ставку на возможность использования уже существующих сетей в городах или на построение частных промышленных сетей, говорит директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян: «В сельском хозяйстве больше распространен стандарт LoRaWAN, тогда как NB-IoT больше используется в крупных проектах, которые могут обеспечить базовую инфраструктуру для развертывания сетей LPWAN (обеспечивают энергоэффективную передачу данных на большие расстояния.— “Ъ”) в федеральном масштабе». Говоря о ГОСТе, он отметил, что стандартизация поможет участникам госзакупок, так как «и чиновникам, и потенциальным исполнителям легче ссылаться на ГОСТ, чем самостоятельно прописывать технические требования».

Юрий Литвиненко