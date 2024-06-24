Чип эволюции

После просадки 2023 года глобальный рынок микроэлектроники вернется к росту, а стимулами станут промышленная автоматизация, электромобили и искусственный интеллект. Опрошенные «Ъ-Review» эксперты предрекают рост и российскому рынку полупроводников, но подчеркивают, что его природа будет лежать не в рыночной, а в регуляторной плоскости. Пока участники российского рынка говорят о нехватке инвестиций. Одни считают перспективным привлечение частных средств через фонды, другие настаивают, что без государственных денег развитие отрасли будет невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Нанометрам предрекают рост

Производители микроэлектроники смотрят в 2024 год с надеждами на рост выручки и возможности масштабировать бизнес, следует из отчета KPMG «Semiconductor outlook buoyed by AI and automotive», при подготовке которого компания опросила 172 руководителя профильных компаний из разных стран. Так, 85% опрошенных ожидают, что выручка их компании вырастет по итогам 2024 года, 69% уверены, что их предприятия нарастят расходы на R&D, и еще 55% cчитают, что их компаниям удастся существенно нарастить штат сотрудников в этом году.

Драйверами роста топ-менеджеры видят грядущий рост спроса на компоненты для автомобилей (по прогнозам того же KPMG, объем рынка автомобильных чипов к 2040 году превысит $240 млрд), автоматизацию производств с помощью IoT, а также рост спроса на чипы для ИИ-решений, вызванный взрывным развитием технологий генеративного искусственного интеллекта. Одной из основных проблем опрошенные KPMG эксперты считают нехватку талантов, которая усугубляется год от года.

Положительные прогнозы по росту рынка в целом дают и аналитики Delloite. В ежегодном отчете Global Semiconductor Industry Outlook говорится, что после просадки рынка в 2023 году (до $520 млрд, минус 9,4% год к году) отрасль ждет рост. По итогам 2024 года он может составить порядка 13%, до $588 млрд.

Главными трендами в Delloite также видят рост спроса на чипы для генеративного ИИ (спрос по итогам 2024 года может составить порядка $50 млрд), автоматизацию производств, оптимизацию расходов на проектирование микросхем за счет ИИ, а также геополитические факторы. В Delloite отмечают усиление роли КНР на рынке полупроводников — стране удается с помощью госпрограмм стимулирования отрасли, а также протекционизма наращивать качество и количество выпускаемых полупроводников. Другой фактор, влияющий на индустрию,— усиление экспортного контроля Минторга США за поставками чипов и технологий их производства в Китай. Вопросы геополитики в разрезе будущего рынка волнуют и респондентов, опрошенных KPMG,— 45% из них видят национализацию отрасли одним из ключевых факторов, которые будут влиять на индустрию на горизонте трех лет.

Чипы с национальным колоритом

Тренд на «национализацию» полупроводниковой индустрии — процесс, при котором крупнейшие страны налаживают собственные относительно автономные экосистемы разработки и производства микроэлектроники,— отрицать трудно. Если в 2022–2023 годах масштабные госпрограммы по стимулированию развития полупроводниковых производств в США, ЕС и Южной Корее только принимались, то в 2024 году они уже заработали в полную силу.

В апреле Минторг США одобрил выделение тайваньской компании TSMC $6,6 млрд безвозвратных субсидий на строительство трех предприятий в штате Аризона, а также $5 млрд в форме льготных кредитов. Теперь компания должна к 2028 году запустить на территории страны производство 2-нм чипов — наиболее передовых на сегодняшний день. Стоимость реализации проектов составляет порядка $65 млрд.

Еще $6,4 млрд прямого финансирования получила Samsung для развития производства чипов в Техасе. Компания строит кластер, который будет включать в себя две фабрики по выпуску 2-нм и 4-нм микросхем. Стоимость проекта — порядка $40 млрд, говорится в сообщении Минторга США. И это только часть проектов, получивших поддержку в рамках Chip Act — принятой летом 2022 года программы стимулирования производства микроэлектроники.

Масштабные налоговые льготы и субсидии для индустрии подготовило и правительство Южной Кореи. В конце мая Reuters сообщил, что правительство выделит 26 трлн вон ($19 млрд) на поддержку отрасли. Таким образом власти намерены помочь местным предприятиям — в первую очередь Samsung и SKHynix увеличить долю на рынке полупроводников с 2% до 5%.

Об одном из наиболее масштабных госпроектов в этой области стало известно в мае. Правительство КНР запустило третью очередь привлечения средств в инвестфонд Big Fund. Объем фонда составил $47,5 млрд, инвесторами выступили шесть государственных банков, включая ICBC и China Construction Bank.

Рост на господдержке

Российскому рынку электроники аналитики также прогнозируют рост, но его причины противоположны глобальным трендам. Так, в апрельском отчете Kept (ранее — российское подразделение KPMG) «Рынок микроэлектроники в России и мире и перспективы его развития» говорится, что до 2030 года российский рынок микроэлектроники будет расти с CAGR 15,2% (с 289 млрд руб. в 2023-м до 780 млрд руб. в 2030 году). Но главным стимулом роста, судя по отчету, станут не рыночные или технологические тренды, а господдержка: субсидии, льготные кредиты, а также стимулирование спроса на отечественную ЭКБ через меры регулирования. Например, ужесточение критериев отечественности вычислительной техники.

«Минпромторг ежегодно выделяет сотни миллиардов рублей на развитие микроэлектроники. Привлечение частных партнеров позволило бы интенсифицировать развитие отрасли, но для более активного участия частного капитала требуется более прозрачное понимание условий окупаемости таких инвестиций»,— напоминает старший консультант технологической практики Kept Даниил Лобов.

Но если мы хотим продуктов мирового уровня, инвестиции в отрасль необходимо увеличивать, причем многократно, с пониманием, что не каждая из них даст прогнозируемый коммерческий результат, рассуждает руководитель направления по продвижению продуктов GS Group Алексей Бородастов: «Какие-то разработки не окупятся, но продвинут технологии вперед».

Крупные игроки уже предлагают привлекать в индустрию средства частных инвесторов. Так, еще в октябре 2023 года президент ГК «Элемент» (СП «Ростеха» и АФК «Система») Илья Иванцов предложил создать национальный фонд микроэлектроники, писал Cnews. Фонд должен был в том числе решить проблему нехватки инвестиций в отрасли. В «Микроне» (входит в ГК «Элемент») считают сценарий привлечения в отрасль частных инвестиций через подобные фонды не только реалистичным, но и востребованным. «Крупнейшие игроки прорабатывают различные варианты, которые были бы выгодны всем участникам. Для ряда компаний мотивацией станет личная заинтересованность в успехе ряда микроэлектронных проектов, которые непосредственно повлияют на их бизнес. Есть игроки, готовые ждать возврата инвестиций десять и более лет, осознающие перспективы роста отрасли. Есть и представители дружественных стран, которые также могут присоединиться к этой инициативе»,— рассуждает представитель предприятия.

Не все представители отрасли видят такой подход перспективным. Гендиректор дизайн-центра «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов предполагает, что в случае финансирования крупных инфраструктурных проектов в индустрии (речь идет в первую очередь о строительстве заводов) частные инвестиции не могут быть эффективным инструментом. «Строительство фабрик сегодня в России — это не экономический, а экзистенциальный вопрос. Производственная инфраструктура нужна, чтобы обеспечить безопасность и независимость страны. Проще говоря, такие проекты необходимо воспринимать как строительство метро. Требуются ли они? Безусловно. Хватит ли частных инвестиций? Конечно, нет»,— отмечает господин Евдокимов.

Подобные проекты, продолжает господин Евдокимов, особенно в текущих условиях, имеют одновременно и высокие риски, и горизонт окупаемости в десятки лет. «Одно дело вложиться в разработчика ОС, который растет здесь и сейчас. Другое — в производителя ЭКБ. В таких условиях частные инвестиции возможны лишь в режиме "особых договоренностей или поручений"». Топ-менеджер добавляет, что потенциально частные инвестиции перспективно было бы привлекать в сегмент проектирования микросхем: «Так сейчас работают во всем мире. Тяжелая инфраструктура — это государственные деньги, проектирование чипов — частные».

Источник "Ъ-Review" в крупном холдинге, развивающем в том числе проекты в области микроэлектроники, считает, что достаточной инвестиционной способностью для финансирования действительно масштабных проектов в области производства микроэлектроники сегодня обладают лишь несколько государственных банков. «Но другой вопрос — как эти структуры инвестируют. Исторически они привыкли либо поглощать компании, либо брать тем или иным образом проекты под управление. В нашем же случае нужно объединение ресурсов одних игроков и компетенций других, и все это должно работать в четкой синхронизации с действиями регуляторов».

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Александр Мамедов