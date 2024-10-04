Туристы стали «сильно заранее» бронировать номера на Новый год в Сочи

В этом году россияне стали значительно раньше планировать свои новогодние каникулы в Сочи. Спрос на гостиничные номера на курорте уже достиг высоких показателей, а хорошие номера в отелях быстро заканчиваются, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора туроператора «Мультитур» Юлию Высоканову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Госпожа Высоканова отмечает, что особенно популярны отели в Адлере и Имеретинке. В частности, оперативно бронируют номера в «Бархатных сезонах» и апарт-отелях сети «Сириус», где цены стартуют от 12,5 тыс. руб. на двоих за три ночи.

Санатории Сочи также пользуются спросом. Например, фиксированный новогодний заезд в санатории «Актер» с трехразовым питанием и банкетом стоит от 45 тыс. руб. на двоих. Интерес к отдыху наблюдается не только в центре и южной части Сочи, но и в Лазаревском и Лоо.

Отели и гостиницы Сочи сейчас забронированы на 40%. Ближе к новогодним праздникам загрузка может достигнуть 90%, уточнили в пресс-службе мэрии.

Также эксперты отмечают растущий интерес к Абхазии, где туристы бронируют как экскурсионные туры, так и просто проживание в круглогодичных отелях. Заезд на пять ночей в хороший отель обойдется от 27,5 тыс. руб. на двоих с завтраками. Экскурсионные туры на Новый год в Абхазию на пять ночей начинаются от 30 тыс. руб. на человека.

«Ъ-Сочи» также писал, что в Лазаревском районе к концу 2028 года планируют построить отель на 1,2 тыс. номеров. Стоимость нового здания оценили в 16 млрд руб. Будущий отель сможет круглогодично принимать более 300 тыс. постояльцев.

Мария Удовик