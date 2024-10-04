Отели и гостиницы Сочи на зиму забронированы на 40%

В Сочи отели и гостиницы на новогодние праздники забронированы на 40%. Ближе к датам загрузка может достигнуть 90%, рассказал в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мэр отметил, что летом Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений для семейного отдыха. Зимой на курорте ждут много семей с детьми. С ноября в городе откроют 30 зимних пляжей, в декабре — 170 км горнолыжных трасс.

«За новыми впечатлениями можно отправиться на экскурсии по 50 объектам турпоказа, в том числе по уникальным местам Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка. Жителей и гостей ждет также насыщенный событийный календарь»,— отметил господин Прошунин.

Также мэр напомнил, что Сочи в 2024 году идет на новый исторический рекорд турпотока. На курорте развернут зимний оперштаб.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что на Красной Поляне зимние каникулы забронированы уже на 65%. Быстрее всего места кончаются в отелях категории «пять звезд».

Вячеслав Рыжков