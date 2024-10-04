До 2028 года в Сочи появится новый отель на 1,2 тысячи номеров за 16 млрд рублей

В четверг, 3 октября, на туристическом форуме FTT-2024 в Минеральных Водах подписали соглашение о строительстве нового отеля в Лазаревском районе Сочи под управлением Cosmos Hotel Group. Ожидается, что реализация проекта завершится к концу 2028 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Cosmos Hotel Group совместно с гостиничным комплексом «Вера» объявили о создании круглогодичного курорта. Новый отель на 1,2 тыс. номеров сможет ежегодно принимать более 300 тыс. туристов. Соглашение подписали президент Cosmos Hotel Group Александр Биба и генеральный директор «ЛОК "Вера" Елизавета Жукова.

Отель будет соответствовать высоким стандартам качества и сервиса сети и получит категорию «четыре звезды» под брендом Cosmos Hotels. Он расположится в 800 м от пляжа на территории нового лечебно-оздоровительного курорта в микрорайоне Уч-Дере.

Строительство курорта и гостиничного комплекса осуществляет специализированный застройщик «ЛОК "Вера"», который инвестирует в проект 16 млрд руб. Подписанное соглашение позволит увеличить номерной фонд Cosmos Hotel Group на черноморском побережье с 709 до 4,6 тыс. единиц в течение ближайших трех-пяти лет.

Мария Удовик