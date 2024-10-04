На Красной Поляне зимние каникулы забронированы на 65%

На сочинском курорте Красная Поляна зимние каникулы забронированы уже на 65%. Быстрее всего в стоп-листы уходят номера в отелях категории «пять звезд», рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«При этом в комплексе апартаментов Курорта Красная Поляна на период празднования Нового года уже не осталось ни одного свободного номера большой вместимости (категории R3). Такие апартаменты традиционно популярны у больших компаний», – отметили в пресс-службе.

Темпы бронирования номеров в период новогодних каникул выросли на 15% по сравнению с динамикой прошлого года. Ранее в пресс-службе сообщали, что в предстоящий зимний сезон ожидают увеличение турпотока на 12–15%.

Участники рынка рассказывали «Ъ-Сочи», что горнолыжные курорты Сочи на предстоящий зимний сезон подняли цены на 10–15%. Начиная с октября туристы активно бронируют номера в горах Сочи на январские праздники.

Вячеслав Рыжков