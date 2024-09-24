Горнолыжные курорты Сочи подорожали на 10–15%

В Сочи горнолыжные курорты на предстоящий зимний сезон подняли цены на 10–15%. Представители курорта «Роза Хутор» в беседе с «Ъ-Сочи» отметили, что инфляционный рост цен колеблется в пределах 10%. На «Газпром Поляне» по сравнению с прошлым сезоном стоимость зимнего бронирования увеличилась на 10–15%, в то время как цены на ски-пассы остались стабильными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Красной Поляны» Фото: Пресс-служба «Красной Поляны»

На «Газпром Поляне» отдыхающие бронируют в среднем от четырех до семи ночей. Здесь, как и в «Розе Хутор», места на новогодние праздники еще остаются, однако спрос растет, и предложений осталось не так много. Наибольшая загрузка традиционно ожидается на новогодние каникулы и в феврале.

Наиболее востребованным видом отдыха зимой в горах остается катание на лыжах и сноубордах, однако популярны у туристов и другие способы досуга. Так, по данным «Розы Хутор», многие гости приезжают просто ради отдыха среди заснеженных гор, за свежим воздухом и красивыми видами, гастрономическими изысками. Тем не менее горнолыжное катание традиционно остается одним из самых востребованных направлений отдыха на курорте.

Подробнее — в материале «Курорты обновили ценники».

Вячеслав Рыжков