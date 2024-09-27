На Красной Поляне в зимнем сезоне ожидают рост турпотока на 12–15%

На сочинском курорте Красная Поляна в предстоящий зимний сезон ожидают увеличение турпотока на 12–15%. В новом горнолыжном сезоне 2024/2025 важным событием станет открытие нового объекта гастрономии на Поляне 960, рассказали в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Как показывает практика, гости приезжают на курорт в том числе и за размеренным отдыхом. Такая аудитория ценит современные спа, горные бани, возможности для отдыха с детьми и локальную кухню. Именно поэтому департамент общественного питания курорта Красная Поляна делает акценты на блюда из продуктов местных фермеров, приготовленные по аутентичным рецептам различных этносов, населяющих регион»,— отметили в пресс-службе.

Также на курорте планируют смонтировать ветку искусственного оснежения. Благодаря этому удастся раньше открыть трассу Восточная от отметки 1350 до 900 м. Также Красная Поляна заключила договоры на поставку оборудования и техники для новых участков канатных дорог.

Ранее участники рынка рассказали «Ъ-Сочи», что зимний отдых на курортах Сочи подорожает на 10–15%. Спрос на отдых в горах пока не очень высокий, однако пик бронирований ожидается с середины октября по середину ноября.

Вячеслав Рыжков